【港超聯】足總暫定8月重開轉會窗　理文連簽兩港腳補強

港超聯有望於8月至9月復賽，足總暫定轉會窗將在8月初重開，6支參與復賽的球隊正積極組軍。理文周二（2日）公布簽入中村祐人與曾錦濤，並確認8名球員離隊。

隨着部份港超球員合約於5月底屆滿，港超球會踏入6月紛紛公布轉會消息。東方龍獅昨日公布總監安祖史杜錫、徐德帥、曾錦濤及林學曦約滿離隊。

當中曾錦濤今日即獲理文宣布加盟，會方指此子能勝任左右兩閘，增加球隊陣容的靈活性，教練團並寄望他的豐富經驗能夠進一步穩固防線。

現年31歲的曾錦濤，是09年香港東亞運金牌成員，職業生涯長時間在傑志及東方龍獅渡過。（理文提供）

「黃黑兵團」同時宣布從傑志簽入現年33歲的中村祐人，這位前年取得香港特區護照的港腳，司職中前場位置。中村祐人及曾錦濤將齊齊由藍衫轉黃衫，兩人分別穿起理文44及66號球衣，教練團相信他們有助加強球隊陣容的完整性。

至於劉學銘、黃駿軒、周家樂、謝朗軒、陳衍光、陳銘剛、李瀚灝以及談樂軒，亦在合約屆滿或借用期滿後離隊。

日裔球員中村祐人前年10月曾代表港隊上陣。上半季效力和富大埔的他，各項賽事共攻入4球。（理文提供）

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轉會窗暫定8月重開 足總維持新球員限制

據了解，足總暫時維持4月公布的新轉會球員上陣限制，即新球員可在今季餘下聯賽上陣；並容許球員在同一球季為不同球會參加同一個盃賽，只要球員並非在今季重開前由盃賽決賽對手加盟，在決賽時仍可獲上陣資格。據悉，早前指出此盃賽條例對球隊不公的理文，目前仍在就問題與足總溝通。

另外，足總暫定夏季轉會窗於今年8月4日展開，直至10月26日；而2020至2021年球季的冬季轉會窗，則初步訂於明年2月23日至3月22日。足總指因應新冠肺炎疫情，兩個轉會窗日期仍有機會調整，會方目前已就相關日期向國際足協提出建議，一切有待對方落實。