【F1】冠名贊助古怪多　洗白空殼公司一地都係？　傳銷曾贊助分站

F1贊助古靈精怪，但車隊為了資金亦不會揀飲擇食，就似飛箭於1999年的「尼日利亞王子騙局」，正是因為錢才會相信「王子」會贊助他們過億美元。 雖然近年已不再有這樣的笑料出現，但F1的贊助仍有不少古怪、來歷不明的商業機構，當中有洗白工程，就連層壓式傳銷公司，印證F1為了錢，可以如何「隻眼開、隻眼閉」。

賽車運動使費昂貴，一切都是錢，速度與投放資金多少大有關係，對規模較小的車隊而言，贊助費愈多就愈有機會排得更前，所以才會出現飛箭的「王子騙案」。

2018年奧地利站賽事獲得Eyetime冠名贊助，該公司雖為一間即時通訊應用程式公司，但實際為層壓式傳銷公司。這間公司另外的兩間公司都贊助過F1比賽，被揭發是傳銷公司後引起了F1是否為了錢就可以完全放棄道德的討論。

層壓式傳銷公司Eyetime 2018年贊助奧地利站賽事。（Getty Images）

這種問題難以得到一個絕對答案，但明刀明槍可引起話題，最終可減少同樣情況發生的機會。不過，亦有不少機構尋找機會，以另類方法重返賽車場。

筆者指的是煙草商，煙草公司於70、80年代於F1「老是常出現」，以賽車的車身作為廣告板，所以才會有麥拿侖經典「紅白色」賽車，全黃色的蓮花賽車。

法拉利2007年以條碼代替車身上的萬寶路字眼。（Getty Images）

國際汽車聯會（FIA）2006年立例禁煙草贊助，所以煙草商都紛紛離場。不過，法拉利前一年才跟萬寶路續約，立例使得他們不能將煙草商的標誌明刀明槍地展現出來，但卻仍用各種手法於戰車加入萬寶路的原素，例如2007年的「Barcode」賽車，。

法拉利去年有11站賽事都未能用Mission Winnow的圖案。（Getty Images）

有指Mission Winnow的圖案與萬寶路的品牌標誌類似。（Getty Images）

【F1 2020新車圖鑑】：

+ 6 + 5 + 4

法拉利去年宣布與Mission Winnow以冠名贊助合作，Mission Winnow實際上是萬寶路母公司Philip Morris International（PMI）的子公司，一間「致力於科學、科技及創新」的非煙草公司，藉以逃過F1禁煙令。

法拉利與萬寶路母公司Philip Morris International合作多年。（Getty Images）

Mission Winnow實際上只是一間「空穀公司」，以「科學、科技及創新」為名助PMI洗白，為母公司塑造一個「積極為社會作出貢獻」的形象。不過，由於這空穀公司的標誌被指與萬寶路標誌太相似，於揭幕戰澳洲站就被禁止展示於車身上。連同澳洲，去年有11站賽事都因為這個原因，Mission Winnow的如意算盤都未能打響。

麥拿侖贊助商A Better Tomorrow為煙草商的「洗白工程」。（Getty Images）

【F1 2020車手一覽】：

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除了法拉利外，麥拿侖都有這樣的贊助。與British America Tobacco合作的他們，去年就於車身上加上「A Better Tomorrow」的標誌，A Better Tomorrow與Mission Winnow一樣，都是母公司的形象工程，亦不常見於比賽中。

究竟收這些贊助的錢是否有問題？這答案每個人都有不同見解，但不否定的是這些錢正在養活這個工業。

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