【國歌法】足總不強迫入籍兵唱國歌　奏唱期間欠莊重或另作處分

《國歌條例草案》（《國歌法》）今日（4日）獲立法會三讀通過，過往有中超外援曾因奏唱《義勇軍進行曲》期間心不在焉，被中國足協停賽。香港足球代表隊陣中的入籍球員，又是否必須學習國歌？面對同樣情況，足總又會另作處分嗎？

《國歌法》要求所有人在須奏唱國歌的場合內，以符合其尊嚴的方式奏唱。香港足球代表隊出席國際賽事，賽前均會奏國歌，然而港隊陣中入籍球員不諳中文，或未能高唱《義勇軍進行曲》。

香港足球代表隊陣中有不少歸化球員，或未懂高唱《義勇軍進行曲》。（香港足總）

中超外援奏國歌時摸面被罰停賽

再者，《國歌法》列明奏唱國歌期間，出席人士需肅立和舉止莊重，以及並無不尊重國歌的行為。

雖然法例就此條文沒有訂下罰則，但以2018年中超山東魯能鬥上海上港為例，魯能巴西籍前鋒迪亞高泰迪利賽前於奏國歌環節上，因以手摸臉而被中國足協判罰停賽1場。

迪亞高泰迪利（左）賽前於奏國歌環節上以手摸臉。（影片截圖）

當時中國足協指迪亞高泰迪利「舉止不莊重，造成不良社會影響」，令這位外援需在事後發文致歉。

而上年底中國男子籃球職業聯賽（CBA）的法籍球員耶布斯尼（Guerschon Yabusele），也因奏唱國歌時沒有行注目禮，被嚴重警告及罰款1萬元人民幣。

當其他球員抬頭向五星旗行注目禮或唱國歌時，唯獨耶布斯尼（紅框）一直低頭。（網絡圖片）

足總：視乎動作是否刻意 暫未設罰則

中國足協曾表示，要求國足歸化球員培養愛國主義情懷，並認識國旗、國徽及唱國歌。香港足總會否跟隨相關指引？

足總主席貝鈞奇接受查詢時表示，會方對入籍球員的情況表示諒解，認為對方只需要於奏唱時肅立及表達尊重，「就已經很圓滿」。

足總主席貝鈞奇指會方對入籍球員情況表示諒解。（資料圖片／袁志浩攝）

若然港將未有在奏國歌期間肅立，足總又會否如中國足協一樣對球員另作處分？

貝鈞奇強調，國內情況並不完全適用於香港，足總會視乎球員是否刻意違反奏唱禮儀而決定處分。「如果剛好有蚊子飛過，球員去拍蚊也沒有辦法。足總目前未有為此設下罰則，屆時會交由足總紀律委員會處理。」

香港足球代表隊近年表現正逐漸提升，重溫他們的比賽圖輯：（按圖放大）