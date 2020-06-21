【行山路線】沿港島徑探秘歌賦南坑　訪香港仔水塘兼賞戰時遺跡

話說有天網友私訊小編，看見小編行山的路線比較困難，略帶危險性，建議小編介紹一條簡單易行又安全，同時有可以欣賞到美麗風景的山徑，有見及此，今次介紹港島徑、歌賦南坑。 （行山日期：2018年3月8日）

歌賦南坑（小牛牛授權使用）

路線：香港仔水塘道 > 港島徑4段 > 香港仔上水塘 > 港島徑3段 > 歌賦南坑 > 港島徑2段 > 薄扶林水塘 路程：約12公里 需時：約5小時

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我們由港島徑4段起步，起步不久，靠右手邊已經看到戰時遺跡，甚具特色。行山之餘，亦都可以見證香港經歷抗戰時狀況。港島徑4段大致上都是平緩路線，相當易走，沿途有多條小石澗和引水道，引山上水流往香港仔上水塘。山徑中段有座古舊石拱橋，橋底下有一個大水潭，清澈見底，潭底有長滿苔蘚石頭，像一棵一棵綠寶石，十分美麗。

按圖看沿途風景▼

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再往前不久就到達香港仔上水塘，這裏風景優美，設有了不少郊野設施，適合一家大小在這裡野餐。經過了主壩，進入港島徑3段，山徑大致都是平緩易走，不久就到達歌賦南坑上源，此石澗跨越郊遊徑，所以不需刻意㝷找，石澗上大小石塊均佈滿苔蘚，翠綠色十分耀眼，加上從樹上掉下來的枯竭紅葉，繪畫出一幅美麗的圖畫。

繼續沿山徑走到去港島徑2段，開始緩緩至上，從高處可以看到鋼綫灣、瀑布灣，風景秀麗。走到了行程尾段，到達薄扶林水塘，水平如鏡、風景秀麗，更有很多人士在此處釣魚，環境恬靜、空氣清新，是舒緩壓力的好去處。全程約12公里，連拍照需時約5小時。

按圖看沿途風景▼

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注意事項： ~ 欣賞戰時遺跡不要塗鴉，好好保護 ~ 經過石澗部份，小心濕滑 ~ 愛護郊野清潔人人有責，自己垃圾自己帶走

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建議放入背囊的行山裝備：

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【本文獲「小牛牛快樂行山郊遊相集by Chan Keung」授權轉載。】