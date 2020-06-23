【德甲】華拿投車路士全因史特加青訓好友　細數新星跳板成功例子

車路士早前落實簽入RB萊比錫尖刀迪姆華拿（Timo Werner），除了體育總監施治穿針引線外，與華拿識於微時的魯迪格亦有略盡綿力，幫忙說服當年的史特加青年軍隊友來投。 除了華拿及魯迪格外，當年同期的史特加青年軍還有基拿比及甘美治，絕對是人才輩出。

車路士經歷轉會禁令後，儲足「彈藥」在今夏轉會窗出手羅致心頭好，早前以近4700萬英鎊引入RB萊比錫箭頭迪姆華拿，更有傳「車仔」有意向利華古遜挖角，簽入的夏維斯（Kai Havertz）。

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華拿為萊比錫戰畢今季後，便會隨即加盟車路士。（Getty Images）

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車路士主帥林柏特及體育總監施治一同出馬，親自與華拿洽談加盟事宜，誠意十足。除了二人外，車路士守衛魯迪格（Toni Rudiger）與華拿甚有淵源，二人早在17歲已認識雙方，一同效力史特加青年軍。兩人的生涯雖然各有去向，但二人在長大後一同為德國國家隊效力，豈料如今「親上加親」。

華拿與魯迪格成名後，一同為德國國家隊效力。（資料圖片／Getty Images）

史特加當年青年軍人才輩出：

魯迪格在接受車路士電視訪問時，直認曾經擔任說客的角色，「我們相識多年，我們在各大聯賽停擺期間時常互相聯絡，他（華拿）告訴我有意往英超發展，我當然曾說服他來投，我對他的加盟感到非常興奮，他將會成為陣中不可或缺的一員。」

以高速見稱的華拿，對對手防線甚具威脅，魯迪格認為他與李斯特城箭頭華迪十分相似，「萊比錫以反擊為主，華拿時常以速度威脅對方防線，他的踢法就像李斯特城的華迪，很容易逼使對手犯錯，我希望他盡快適應英超的節奏。」

魯迪格與華拿相識多年，亦在華拿的轉會中充當重要角色。（資料圖片／Getty Images）

拜仁兩將同樣出身史特加青訓

華拿與魯迪格亦是當年史特加青年軍的一員，除了二人外，現時同樣效力拜仁慕尼黑的甘美治（Joshua Kimmich）及基拿比（Serge Gnabry）亦是同期效力史特加青年軍。

史特加的青訓過往產出不少新星，當中包括阿仙奴門將尼奴及祖雲達斯中場基迪拉，除外亦是不少球員的跳板，例如拜仁的後衛柏華特由里爾加盟後，在史特加的突出表現，協助他得到拜仁的垂青。

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