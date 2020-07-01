【港超聯】費蘭度落實轉投東方龍獅　與李志堅再合作：亦師亦友

港超聯球會東方龍獅周三（7月1 日）公布簽入前傑志翼鋒費蘭度，這位巴西籍球員將會與主帥李志堅再度合作，並穿起其標誌性的7號球衣。

確定參與8月港超聯復賽的東方龍獅，今日宣布簽入巴西翼鋒費蘭度；球會指希望此子來投能進一步增強前線攻力，衝擊各項本地錦標及來屆亞洲賽席位。然而足總轉會風波仍未解決，費蘭度在復賽中的上陣資格存疑。

33歲的費蘭度於2013年來港，先後效力過公民及YFC澳滌。此子於2015年轉投傑志，期間助「藍鳥」兩度成為「三冠王」，2016/17球季更榮膺香港足球先生。他也曾助傑志出戰亞洲聯賽冠軍盃，出色表現一度引起外國球會關注。

東方龍獅今日公布巴西翼鋒費蘭度加盟。（東方龍獅提供）

與李志堅故劍重逢 費蘭度：我們亦師亦友

從傑志加盟爭標勁敵東方，費蘭度指會盡全力踢好每一場比賽，「東方足球隊歷史悠久，陣中有昔日合作無間的戰友，也有場上強悍難纏的高質素球員。日後無論對手是誰，我也定必竭盡所能爭取佳績，希望將最輝煌時刻帶給球隊！」

在效力YFC澳滌期間，費蘭度已跟現任東方主帥李志堅合作，踢出驚喜，「過去我曾在堅sir麾下度過美好時光，與對方可謂亦師亦友。今次有幸跟他故劍重逢，感到十分鼓舞。」

費蘭度在傑志度過5個寒暑，贏盡個人榮譽及本地錦標：（按圖放大）

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東方又指，費蘭度在港已居住滿7年，符合申領特區護照資格，預料不久將來可以本地球員身份替東方披甲。

而費蘭度由巴西返港後，周二（6月30日）晚已完成14天自我隔離，惟東方指球會為保障球圈、職球員及公眾安全，將安排包括其在內之外籍球員再進行新冠肺炎病毒測試，在確保眾將沒受感染後，始安排相關球員歸隊訓練。

另外，東方昨日公布馮慶燁、李家豪、慕沙及陳靜謙之合約已經屆滿，4人將會離隊。