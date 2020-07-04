【大嶼山行山】冷門路線少人行兼靚景！上獅山、象山飽覽大澳全景

撰文：行山唔簡單
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獅山、象山位於大嶼山大澳旁邊，是一條比較少人留意山徑，可以在獅山觀看大澳全景，同在象山欣賞港珠澳大橋，而山形地勢還可以接受，路徑清晰，是象山去東澳古道比較崎嶇。
點擊下圖率先看山上風光靚景！
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大澳獅山、象山行山路線
難度：3星
長度：6公里
風景指數：5星
山勢高度：433米
全程需時：約4小時
起步位置：靈隱寺；終點位置：東澳古道
帶水量：2升
山線特色：覺得主徑多人，考慮行下冷門線 ，因為無人、可以看到大澳景色、並看到港珠澳大橋。
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建議行山路線：
10時30分在東涌集合，搭11號巴士到靈隱寺下車，在涼亭旁邊有樓梯上山，之後會駁回山徑，多休息位置。行多40分鐘後，會經過石陣，裏面有好多奇怪石頭，再爬20分鐘就到獅山山頂，可小休影相（這可看大澳全景）。
然後，繼續右邊小徑去，會接駁小草原最後會到上升100米到達象山（比較辛苦位置），象山可作小休 ，然後下降會看見分叉路，左方是落東澳古道，右方是去看港珠澳大橋景點位，由象山下降到東澳古道大約要1小時多。
▼▼按圖看清沿途風景▼▼
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今回心得：
1. 因為近海，所以好大風
2. 少樹位都可能曬住行
3. 下降東澳古道都是碎石路，小心
夏天行山必備12件小物（按圖放大）：
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建議放入背囊的行山裝備：
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【本文獲「行山唔簡單」授權轉載。】