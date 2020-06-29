【行山】荃灣三疊潭英雄石刻重現　全靠熱心山友除草清垃圾

今月一群喜歡保育山野遺跡的山友，將荃灣三疊潭英雄石上的植被及垃圾清走，並為刻字上色，令這塊有數十年歷史的石刻重現遊人眼前。 網民對此事有讚有彈，有人質疑這班山友私自修復古蹟，或破壞原貌。有份復修英雄石的凌劍剛表示，他們用的是水溶性顏料，大雨後就會褪色，不會影響原有面貌。

從小巴下車，在凌劍剛引路下，經老圍路旁的樓級，走進村徑，拐兩個彎，橫過石屎橋，穿過橋旁的閘門，落到大圓石澗的下游。沿澗而上，不一會兒，行至一處開揚寬闊的澗道。這裏是三疊潭，約數米高的英雄石就在澗旁，俯視水潭。

如何前往三疊潭英雄石：

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一個月之前，英雄石仍在厚厚的植被之下，不見天日。（由受訪者提供）

位於荃灣三疊潭的英雄石，今月被山友重新清理出來，重見天日。（顏銘輝攝）

英雄石由3塊巨石如「品」字砌成，左石正面刻有「英雄石」，右石則刻上「三疊潭」，這些刻字皆是由東普陀寺的創寺住持茂峰上人所寫，有數十年歷史。凌劍剛表示他們翻查舊照片，懷疑頂石背後有另一組「英雄石」石刻，所以訪問當日帶齊裝備，與幾名熱心山友一起，打算清理頂石背後的植被，尋找失落的石刻。

走進三疊潭英雄石：

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英雄石並非只供遠觀，還可穿梭其中。石下有室，室內有平台，據聞是茂峰上人當年打坐之用。穿過石室，行至石後，有完好的石級，拾級而上，登上石頂。有樹藝師資格的凌劍剛在石頂設置繩索，同行山友在繩索防護下，以樹剪、刷、掃帚等清理石頂的植被。

「凌sir，有發現！」不久，山友清光植被，露出多年未見陽光的石面，見到石上斜斜地刻住「英雄石」三字，旁邊還有「東普陀寺茂峰」的細字。凌劍剛他們今月3次到訪英雄石清理，每次都有驚喜的新發現。

凌劍剛（右）於山友在英雄石上清理枯葉及植被。（顏銘輝攝）

本身是退休督察的凌劍剛透露，一個月前，這幾塊巨石還埋在植被之下，不見天日。他在6月初從一個網上探廢群組收到消息，指荃灣大圓石澗下游三疊潭有座英雄石，被埋在植被下，所以他相約幾名山友前來來清理，希望讓石刻重現山界。

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從英雄石頂望出去的風景。凌劍剛表示，石頂沒有圍欄，有點危險，不建議小朋友上去。（顏銘輝攝）

凌劍剛在石上設置繩索，防護山友。（顏銘輝攝）

「嘩！那些植物很密、很密，直情看不到那塊石！」凌劍剛回想那天首次來清理英雄石的情況，他說：「有位行友很勇，直接衝入叢林去找英雄石的位置，結果被蜜蜂螫傷三下。跟住，我們用了一日時間去清，只是清了部分，並且為石上的字上色。」

到第二次來到，他們發現登上石頂的樓級，另外英雄石旁還有一座石碑。該石碑分10行字，立於1940年，也是由茂峰所鐫。石碑上刻上多個民國文人名士的名字，例如康有為的弟子韓文舉、精武體育會創辦人之一陳公哲，記載當年茂峰與這些文人名士同遊三疊潭。

山友清理頂石後的植被。（顏銘輝攝）

另一名義務清理的山友Barry說：「初初清理的時候，還不知道（歷史），只知道上面有幾隻字。跟住清到見到人名，還有下面的石碑，見到很多個名字，之後逐個名去查，發現很多是名人，例如排頭位的韓文舉是康有為的學生。東普陀寺主持告訴我們，韓文舉的墳可能在寺廟入面，所以另一班山友就去了尋找他的墳。」

傳抗日遊擊隊曾藏身英雄石

東普陀寺由茂峰上人於1932年創立，位於荃灣千佛山山麓的老圍村內，離英雄石約十數分鐘步程。凌劍剛估計，茂峰當年看中三疊潭的山林，故開闢石室靜修打坐。

據說，在二戰期間，石下密室成為抗日遊擊隊的藏身之所，所以之後該石被刻上「英雄石」三字，以紀念抗日之士。在清理英雄石時，凌劍剛在石室及石後發現很多垃圾，他說：「有些抗日遊擊隊在這裏避難，後期有偷渡客過夜，所以石室及樓級上有很多日常生活的廢物，例如有床褥、煮食用具，全部都是幾十年前的。」

清完石面上的植被，發現石上刻有「英雄石」三字。（顏銘輝攝）

之後，山友為刻字上色。（顏銘輝攝）

凌劍剛等發現頂石後的「英雄石」石刻後，拿出顏料，為刻字上色。不過，前兩次他們為字上色，引起網上爭議。有網民認為他們不了解原本的顏色，亦不懂書法，不應胡亂用油漆為字上色，或可能破壞古蹟原貌。

只用水溶性顏色

對於網民的質疑，凌劍剛說：「因為環保意識，我們用水溶性顏色復原，幾場大雨後就會全部褪色，大家盡快來拍照留下紀錄。」他強調沒有使用油漆，「因為可能破壞了原有字體的美觀及形狀，除非你真的做足一切的考究、真正去做復原的工夫，才好上油漆，這是很專業的考古工作。我們未有這個階段，就用水溶性顏料。希望將來古蹟的物主授權，才會做一些永久性的保育工作。」

他們知道有網民質疑，強調所用的顏料全部是水溶性，幾場大雨後就會褪色，不影響原貌。（顏銘輝攝）

去年曾發掘鰂魚涌太古吊車石躉遺跡的凌劍剛續說：「我們是『分享派』的考古愛好者，希望多些人認識香港的古蹟，一起找出歷史背景、保育及推廣，讓大眾了解更多本土歷史。」

了解更多太古吊車石躉遺跡：

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凌劍剛與英雄石合照。這幾隻字是他們花了一個早上清出來及復修的。（顏銘輝攝）

對於有網民認為他們的行為是塗鴉，凌劍剛說：「我們都是盡做，可以解釋就盡量解釋，分享這件事。」Barry則說：「塗鴉是另外畫蛇添足，但我們沒有的。我們在現有刻字上加顏料，如果原本沒有字的話，我們絕不會加色上去。嚴格一點來說，我們沒有塗鴉，只是盡力還原。」

三疊潭曾是郊遊勝地

被問到為何不向政府古物古蹟辦事處求助時，凌劍剛說：「一般民間都是協助政府。政府政策比較複雜，我們一般只能建議，看看大家做得幾多。」Barry接着說：「可能歷史未夠古舊，大約幾十年左右。雖然不夠古舊，其實以前很聞名。（為何很聞名？）我小時候，家人帶我來這兒玩過，所以我有少少印象。東普陀寺的人表示，這兒以前是燒烤場，從前的溪水很清，直至上游多了很多寺廟及民居，污染了溪水，之後就沒有人再來BBQ，最後荒廢了。」

從上游的角度看英雄石，凌劍剛與山友清理石上的植被。（顏銘輝攝）

炎炎夏日，三十幾度，烈日當空，汗流浹背，早上清理完英雄石，凌劍剛及Barry下午會合另一班山友，希望找到韓文舉的墳墓。無論是訪問，還是閒聊，凌劍剛說得最多的是「本土歷史」四字，他希望自己所做的，能夠讓市民更了解香港的歷史，「我們的立場是本土歷史，全港18區都有自己的歷史，希望當地的居民可以做多一點，例如保育、推廣當地風土人情，吸引更多人來參觀。」