【F1】華迪爾與法拉利分手陷羅生門　「車隊從未與我溝通過」

本年度一級方程式（F1）因為新冠肺炎疫情延後3個多月，終於於本周末以閉門形式在奧地利揭幕。F1今季仍未正式開幕，各大車隊來季的車手陣容已有天翻地覆的轉變，華迪爾離開法拉利而牽一髮動全身。 與「躍馬」分手後，華迪爾首度現身，並指車隊從未與他討論終止合作一事，使此事陷入羅生門。

F1新賽季延後3個多月後，法拉利率先宣布來季的車手陣容，確定「飛起」華迪爾，結束6年的賓主關係。「四屆」離隊一石激起千重浪，來季將有多個的車手調動，而華迪爾至今亦無人問津，未知他在來季能否留在F1。

法拉利在華迪爾的離隊聲明中，表示雙方在有共識下，因不同目標而結束合作關係，並力證不是因為金錢而分開，而法拉利話事人賓諾圖（Mattia Binotto）表示「分手」是對雙方最好的決定。

在今日（3日）年滿33歲的華迪爾，生日將在奧地利的紅牛環賽車場度過，相信再踏賽車場鬥車是「四屆」最好的生日禮物。

華迪爾離法拉利後入生涯交叉點 走出Comfort Zone或更精彩

一眾車手出席奧地利站前的記者會，車手們在保持社交距離下受訪。（Getty Images）

F1車手及工作人員做足安全措施準備奧地利站：

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華迪爾出席奧地利站的賽前訪問時，公開踢爆法拉利講大話，他是被通知來季終止合作，「車隊與我從來沒有任何關於合約的討論，而他們亦未曾向我提供新合約，所以我收到賓諾圖的電話時，表示結束合作關係，我感到十分驚訝。」

華迪爾將效力法拉利至今季結束，而他的來季動向依然未明，盛傳他與艾朗素將爭奪雷諾的車手位置，「四屆」表示仍未為來年作任何決定，「我希望加盟一支有適合的工作人員及配套的車隊，如果未合心水的話，我不介意再等多等，我現時仍未作出任何決定。」

華迪爾在宣布離隊後首度亮相。（Getty Images）

F1 2020年首8站賽程：

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華迪爾避談支援陸克萊與否 「隊內競爭一直存在」

在華迪爾宣布離隊後，他與陸克萊的合作關係變得撲朔迷離，篤定離開的「四屆」或可放開懷抱與「陸仔」鬥車，證明自己仍有實力。法拉利當然希望華迪爾可以協助陸克萊成長，同時為「躍馬」衝擊車隊世界冠軍，但華迪爾未有正面回應，稱希望保持與陸克萊互鬥的關係。

華迪爾稱：「今季局勢如何無人能知，即使我即將在季尾離隊，但我依然會努力協助車隊取得佳績。不過，你亦需要為個人而戰，隊內的競爭一直存在，我與陸克萊在去年同樣如此競爭，我們在今年將繼續互鬥。」

法拉利勢爆內戰 華迪爾最後一擊 或成陸克萊成長良藥

華迪爾將在季尾離隊，他與陸克萊的合作關係變得撲朔迷離。（資料圖片／Getty Images）

回顧華迪爾在法拉利年代成績：

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