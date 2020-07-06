【港超聯】東方龍獅復操費蘭度談加盟原因　李志堅狠批超級外援

港超班霸東方龍獅周一（7日）復操兼進行季前測試，從傑志來投的翼鋒費蘭度終於現身，他透露是為了爭標而選擇轉會；並有望在今年10月完成入籍手續。 另外，東方主教練李志堅表明球會反對來季增添「超級外援」名額，質疑建議會削弱本地球員上陣機會，或違反「公平競技」原則。

為備戰8月中重啟的今季港超賽事，東方大軍今日正式復操，並進行季前測試，收集球員各種數據作分析之用。東方今日共有29人出席操練，包括新兵費蘭度、唐道碧、亞歷斯祖及鄭子森，以及外借回收的劉學銘與鄭璟昊；另據了解姚浩明及謝朗軒已離隊。

跟東方簽約兩年的費蘭度今日首度跟隨大軍操練，東方主教練李志堅期待此子能為球隊進攻增加板斧。然而足總至今仍未解決新球員的復賽資格，他表示並不擔心，「只希望賽事能盡快重開，不論新球員是否上陣，球隊也如常準備，我們也有足夠球員應付復賽。」

費蘭度落實轉投東方龍獅 與李志堅再合作：亦師亦友

東方龍獅4位新兵亮相，包括亞歷斯祖（左一）、費蘭度（左二）、唐道碧（右二）及鄭子森（右一）。（袁志浩攝）

費蘭度為爭標而轉會 盼10月辦妥入籍手續

是日焦點落在從傑志轉投爭標勁敵東方的費蘭度身上，他解釋轉會是希望作出轉變，「我在傑志擁有美好的回憶，但足球就是不斷地變化，約滿傑志後我希望尋求新挑戰，這是我的個人決定。」費蘭度直言在東方雖面對更艱辛的挑戰，但仍無悔加盟，「主教練（李志堅）跟我很早就認識，球隊也會為錦標而奮鬥，我很喜歡這種感覺，會盡我所能為東方贏取所有冠軍。」

費蘭度將在今年10月在港住滿7年，有望於年內入籍。（袁志浩攝）

這位巴西翼鋒於今年10月即在港居住滿7年，符合申領特區護照資格。他指在早前回鄉休假期間，已開始著手處理相關事宜，希望在10月能盡早完成所有入籍手續，「為香港隊效力是我的夢想，我會盡我所能做到最好。」

費蘭度從傑志轉投東方，成為傳媒追訪對象。（袁志浩攝）

東方反對增「超級外援」 李志堅質疑違公平競技

另外，港超聯球會上周贊成在2020/21球季增加「超級外援」名額，惟球員必須符合條件——曾參與世界排名前50的國家所舉行之頂級聯賽最少一季，或曾代表世界排名前50的國家代表隊。建議需經足總董事局審議後才落實，東方上周雖缺席有關會議，李志堅卻坦言不支持方案，「亞洲賽外援名額是『3+1』，香港卻愈走愈遠，有些人還提及港隊要殺入2034年世界盃決賽周，難道這就是其中一個方法嗎？」

他又提到南華及傑志早年在註6出4的限制下，亦邀請過如畢特與科蘭等球星來港，質疑為何要加開名額，「球星無疑會提高入座率，但是否值得因此而剝削本地球員機會？這令人摸不着頭腦。大家常說香港有很多入籍兵，事實是他們在港住滿7年，法例容許這樣做。我們應該要嘗試在源頭着手，而非再增加外援位。」李志堅又擔憂若新政策獲通過，中下游等欠缺財力的球隊或更輸蝕，「有錢就可能多踢一名外援，這是否公平競技？」

東方主帥李志堅坦言反對下季增加超級外援名額，認為此舉削弱本地球員出場機會。（袁志浩攝）

冀足總董事局認真考慮

足總董事局早於5月底已曾反對增加外援名額，李志堅表示難以理解建議為何「翻生」，「球會以自身利益先行乃無可厚非，但希望足總董事局能認真考慮。董事局早前反對的原因是甚麼？為何之後又容許再討論？如果有董事贊成的話，很希望他們可以詳細解釋理據。」他表示會尊重足總的最終決定，並指若落實增添「超級外援」名額，東方為求爭標別無選擇，會考慮羅致符合條件的球員。

東方龍獅復操準備球季重開（按圖放大）：