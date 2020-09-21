行山｜陳婉衡趁好天氣行飛鵝山自殺崖　健身女神足跡踏遍港九新界

陳婉衡（Alycia）是著名的山系女神，曾主持《Go! Yama Girl》及《行山少女》兩個行山郊遊節目，她還是一位健身教練。陳婉衡不時在Instagram分享行山照片，就算炎炎夏天，她亦不歇腳，穿上sport bra走上山頭，跟陽光玩遊戲，她昨日就分享行飛鵝山自殺崖的照片。

陳婉衡周日在Instagram分享幾張行飛鵝山的照片，見到她身後的是自殺崖的景色，相信她選擇了行這條高難度路線登山。她留言稱那天是「行山的好天氣（Hiking weather）」，當她上到飛鵝山頂後，感歎「香港很美麗（Beautiful Hong Kong）」。

【陳婉衡周日行自殺崖】

飛鵝山自殺崖的路線難度高，部分路段非常陡峭，需要手腳並用，絕對不宜新手前往。不過，陳婉衡行山經驗豐富，更試過為拍節目而行自殺崖，相信她都很熟路。她之前拍攝節目《行山少女》，偕謝芷倫挑戰難度甚高的飛鵝山自殺崖。另外，她還與余香凝行衛奕信徑，由赤柱起步，經長長「天梯」登上孖崗山。

陳婉衡之前主持節目《行山少女》。（網上片段截圖）

之前陳婉衡（左）及謝芷倫拍攝《行山少女》，兩人挑戰飛鵝山自殺崖。兩人又爬又行，花了5小時行完。（謝芷倫Instagram）

除了拍攝工作需要而上山，陳婉衡閒時都會去遠足行山，例如她曾分享自己行長洲、千島湖清景台、釣魚翁、紅香爐峰、龍脊、大帽山、獅子山、南朗山的打卡照片。

【更多陳婉衡行山打卡靚相】

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至於在2014年的行山節目《Go! Yama Girl》，她就跟陳偉琪、張秀文等走到香港郊外，例如大嶼山的水口、籮箕灣。陳婉衡喜歡上山下海，除了行山之外，她最近還去了玩直立板。

很多女藝人喜歡行山郊遊，例如蘇皓兒：

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跟人行山，出發前不要只問「難度幾多粒星」，要識問這8條問題：

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