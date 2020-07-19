【港島行山路線】大潭郊遊徑登紫羅蘭山　漫步黃泥涌水塘百年堤壩

大潭郊遊徑以黃泥涌水塘公園為中心，為一環迴路線。郊遊徑起點位於黃泥涌水塘公園，公園附近的「大潭郊遊徑」指示牌指示開步應往水壩方向走，前行不遠後會遇到一個分叉路，遊人應選左邊石級登山，右邊小道則接往紫羅蘭山徑。 （編按：疫情期間避免外出，待疫情好轉才去行吧！）

點擊下圖看看大潭郊遊徑特色景點、風光！↓↓

+ 5 + 4 + 3

更多靚景打卡行山路線：

【港島】攀柏架山手腳並用 訪將軍石、兩波一天線

【西貢】北潭涌起步尋曝罟灣小堤壩 兼遊上窰民俗文物館

【青衣】上三支香看昂船洲大橋 爬英雄石再落仟步天梯

【九龍】石籬邨起步登金山 遊三水塘經鷹巢山教育徑落山

這一段路全程皆為混凝土路，雖然山路崎嶇，而且太陽猛烈時會曝曬，但途中風景一流。全程面朝方向不同，由初時向南，然後在山上環顧四周，足以讓遊人盡覽港島南以至附近離島的景致。

離開山頂後依大路往陽明山莊方向走回大潭水塘道。橫過馬路後沿引水道續走大潭郊遊徑，這段路林木較密，後段十字路口接回金督馳馬徑（即黃泥涌樹木研習徑），途中亦可俯視跑馬地、大坑、渣甸山等景物，最終返回女童軍新德倫訓練中心旁的終點。

導賞點

黃泥涌水塘公園

大家可在水塘公園內散步，或者在有超過一百年歷史的堤壩上漫步。公園內保留了碉堡、彈藥庫、戰地炊場等遺蹟；同時亦是拍攝麻鷹的好地點。

沿途風光（野外動向授權使用）

🏃🏽‍♂01體育行山專頁：靚景推介 裝備介紹 人物訪談🏃🏾‍♀

🏃🏽‍♂行山前先睇路線片：咖喱山行山攻略🏃🏾‍♀

🏃🏽‍♂立即訂閱01體育Youtube頻道，了解更多行山及體壇資訊🏃🏾‍♀

設施：資訊牌、標距柱、野餐地點、兒童遊戲架。

交通資料 起點：乘搭新巴63號*（於港鐵炮台山站上車）、城巴6號（於中環交易廣場上車）、41A號（於北角碼頭上車）、76號（於銅鑼灣摩頓臺上車）或專線小巴5號（於銅纙灣駱克道上車），在黃泥涌水塘公園站下車，步行往起點。 *只於星期一至六行駛 終點：同上。

大潭郊遊徑路線資料（野外動向網頁截圖）

夏天行山必備12件小物（按圖放大）：

+ 8 + 7 + 6

建議放入背囊的行山裝備：

+ 14 + 13 + 12

【文章轉載自「野Guide - 野外動向 HK Discovery 」，原文：大潭郊遊徑】

【野Guide】多元化網上雜誌平台！以【香港人視野・香港人足跡】的理念去探索世界，俾喜歡行山露營、運動跑步、綠色生活、生態保育同深度旅遊嘅你！