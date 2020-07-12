【南丫島行山路線】索罟灣行到榕樹灣驚喜處處　感受傳統漁村風情

從充滿東方色彩的索罟灣，到瀰漫異國情調的榕樹灣，一天之內，發現南丫島兩種風情。途中湛藍的海灣、傳統漁村、巨大的環保風力發電站、開滿手工藝店的街道，也會讓您驚喜處處。

點擊下圖率先看看南丫島特色景點、風光！↓↓

+ 3 + 2

導賞點

1. 索罟灣

自碼頭下船後，您的目光一定會被眼前這條開滿餐館與手工藝品店的小街所吸引。您可以在這裡吃頓海鮮餐，或者買些道地海產。

索罟灣（野外動向授權使用）

更多靚景打卡行山路線：

【粉嶺】探大熱景點皇后山印度廟 登冷門公主山「Kill標」

【大嶼山】冷門路線少人行兼靚景！上獅山、象山飽覽大澳全景

【西環】堅尼地城起步登西高山 行港島徑再落香港仔水塘

【塔門】西貢黃石碼頭出發 暢遊香港後花園看浪漫日落

美食：南丫島以鮮活的海鮮聞名，近至本地水域捕獲，遠至由加拿大進口，都可以在索罟灣海鮮餐館品嚐得到。

文化：對香港漁民的傳統風俗和歷史有興趣的遊客，可以去南丫島漁民文化村參觀。周末及假日設有導覽團，行程包括參觀古漁船及魚排等。

2. 天后宮

這座天后廟擁有150年歷史，在地漁民出海捕魚前，會在此向掌管大海的天后娘娘祈求平安和豐收。天后廟在2005年曾遭遇一場大火，重建後，廟內展示一條皇帶魚的標本。皇帶魚是世界上最長的硬骨魚，廟中的這條標本，是漁民在2001年於南丫島海灣捕獲的。

天后宮（野外動向授權使用）

🏃🏽‍♂01體育行山專頁：靚景推介 裝備介紹 人物訪談🏃🏾‍♀

🏃🏽‍♂行山前先睇路線片：咖喱山行山攻略🏃🏾‍♀

🏃🏽‍♂立即訂閱01體育Youtube頻道，了解更多行山及體壇資訊🏃🏾‍♀

3. 觀景台

沿南丫島家樂徑走上山頭，很快會來到觀景亭。您可在這裏休息一下，並遠眺東博寮海峽對岸的香港仔、淺水灣、海洋公園景致。

4. 洪聖爺灣泳灘

水清沙幼的泳灘，配上清爽的海風及和煦的陽光，吸引無數遊客和在地人前來暢泳戲水，享受日光浴！

#美食：海灘沿岸有一些小店，提供各式小吃。

洪聖爺灣泳灘（野外動向授權使用）

5. 南丫風采發電站

由洪聖爺灣泳灘出發步行約20分鐘，一座宏偉的「大風車」便會映入眼簾。這是香港首個風力發電站，為本地居民提供電力，每年亦可節省大約350噸煤。山坡上風車旁的涼亭，景觀開揚。

6. 榕樹灣大街

榕樹灣大街兩旁開滿度假屋、手工藝品店、酒吧、餐廳、咖啡館等，處處洋溢著異國情調。乘坐渡輪返回中環或香港仔前，您可以在這裡享受各式美食，再挑選些伴手禮，為一天的旅程劃上完美的句號。

#美食：帶一些南丫島特產──海帶、蝦乾、蝦醬等回家吧！

設施

補給站：遠足徑沿途有不少售賣涼茶、汽水、零食等的小攤位，但很多只在假日營業，請先在索罟灣用餐或購買乾糧及飲用水。此外，南丫島上有些餐廳可能會在星期一至五休息。

交通資料

前往起點：

- 從港鐵香港站E1出口，經國際金融中心商場行人天橋步行至中環4號碼頭，乘坐渡輪前往索罟灣（榕樹灣），船程約30分鐘。

從終點離開：

- 在榕樹灣碼頭乘坐渡輪往中環或香港仔，您可以由此搭乘其他公共交通工具前往各區。

注意事項 難度：中等 • 路徑起伏小，沿途補給點多。

南丫島路線資料（野外動向網頁截圖）

夏天行山必備12件小物（按圖放大）：

+ 8 + 7 + 6

建議放入背囊的行山裝備：

+ 14 + 13 + 12

【文章轉載自「野Guide - 野外動向 HK Discovery 」，原文：小島風情路線 - 南丫島】

【野Guide】多元化網上雜誌平台！以【香港人視野・香港人足跡】的理念去探索世界，俾喜歡行山露營、運動跑步、綠色生活、生態保育同深度旅遊嘅你！