港足日與夜．退役後．陳偉豪1│香港隊長的自白　怎樣才算好領袖？

踢波叻就做隊長？「考第一」就適合做領袖？ 強如美斯能獨力扭轉比賽形勢，仍屢被指在逆境時垂頭喪氣，欠缺隊長風範。征戰香港職業球圈21年的前港足隊長陳偉豪雖已掛靴，仍是球迷心中永遠的「香港隊長」。 他未必是能力最高的球員，卻是最能團結人心的一位。回顧陳偉豪的隊長之路，「香港隊長」細說他的領袖之道。 攝影：黃舒慧

對本地球員或球迷來說，陳偉豪是「隊長」的代名詞。先後戴起過南華及港隊隊長臂章，「豪哥」伴隨兩軍度過近年最輝煌的時期，是香港足球的標誌性人物、大眾也普遍稱他「香港隊長」。

豪哥自言受不起這稱號，然而在他退役的消息傳出後，前隊友們均在其社交網站上「洗版」式致謝，有人感激他在球場內外的感染力、也有人大讚在他身上獲益良多。

一個領袖優秀與否，並非靠自我評價。從昔日隊友的反應，證明陳偉豪的確有種過人魅力。究竟在豪哥眼中，領袖必須符合甚麼特質？他自己又是如何踏上「香港隊長」之路？

陳偉豪正式退役，但他仍是球迷及球員眼中的香港隊長，他又有何領袖之道？（黃舒慧攝）

以前覺得做隊長獎金又不會多一點，只是負責擲毫揀場罷了。

小時為榮譽做隊長 少林寺馴服反叛青年

在小學校隊豪哥已初嘗隊長滋味，至中學及港隊青年軍也是一隊之首，他憶述當時挑選隊長的準則簡單——「好波就做隊長，自己也沒有想太多；感覺是種證明自己能力的象徵。」踏入職業球圈初期，豪哥年少氣盛，曾獲選戴起流浪隊長臂章，場上卻反叛依舊，「以前覺得自己做錯也是自己的事，我受罰就好。做隊長獎金又不會多一點，只是負責擲毫揀場罷了。」

2007年「上山」投效南華，是豪哥的人生及職業生涯的轉捩點。穿上「少林寺」傳統紅色球衣，背負的是近百年的球會歷史及形象，無形壓力使他思考隊長的意義，「要盡量減少着短褲、在公眾地方要斯文一點、訪問只能在有職員陪同下進行……知道自己代表球會及其他隊友，責任重大了許多，必須注意言行舉止。」

無論是紅色或是藍色的南華球衣，背負着的也是球會上百年的歷史。（黃舒慧攝）

李海強身上悟隊長之道 曾遇不公義 盼以身作則

讓豪哥更加領悟到隊長之道的，是前隊友、兩屆香港足球先生李海強。

他指「強哥」甚具名氣，贏盡錦標、獎項之餘，在隊內地位亦高，但從不因此感到滿足。「李海強做人十分務實，即使30多歲，他也每日加操至所有球員離開，所以他做隊長是件很令人信服的事。我渴望能將自己所感受到的傳承下去，將來也成為別人的榜樣。」

我很怕聽到老一輩說：「我以前咩都踢過晒，你哋上啦。」他們不應自我放棄，反而要做得更好，讓新人去超越。

南華前隊長李海強（左）先後兩次贏得香港足球先生，但場上表現依然拚搏，練習時也絕不偷懶。（Getty Images）

豪哥有這種以身作則的信念，也源於經歷過的不公義。

他透露在金判坤執掌南華及港隊時期，操練時曾准許30歲或以上的球員減操及提早休息，而資歷較深者也恃老賣老，令他大感不滿，「他們會說：『我以前咩都踢過晒，你哋上啦』，我很怕聽到這一句，因為根本對年青人沒幫助。上一輩不應自我放棄，反而要做得更好，讓新人去超越你。這樣年青球員才會自覺慚愧、更加勤力。」

社會有部份上一代人強調自己捱苦換來「收成期」，認為時下年輕人活在幸福之中，失敗只因未夠刻苦。陳偉豪希望球圈人士減少互相比較、否定新一代球員的努力，「現時球員的體能、身體質素都有改善，也非單靠個人能力，在戰術意職及整體配合上都有進步。年輕人其實也不差，我們應向前看。」

唔好成日講舊時，依家嘅年輕人都有依家嘅好。

回顧陳偉豪的隊長之路：（按圖放大）

+ 4 + 3 + 2

好領袖是視乎隊友有多信任你，但信任不能強求，而是源於日常的態度。

信任不能強求 須逐步建立

有了這些轉變，令豪哥以推動後輩為己任。他在南華自降後轉投以年青球員為主的夢想FC，為此一度考慮放棄隊長職銜，「即使我不是隊長，作用也一樣。反而希望其他人做隊長，可藉此學會規管自己。」

豪哥時刻謹記，要避免成為當初討厭的人。所以無論在夢想或香港飛馬，他一直鞭策自己當個好榜樣。「最後幾年練習特別認真，一個人成功與否並非取決於年紀。我做得到，比我年輕的人亦可以。」

這也是豪哥認為做領袖的首要條件。每名球員能力不同，隊長非必要是入球或跑動最多，而是在能力範圍內做到最好的那一位。「有時不是講求能力有多高，而是隊友有多信任你。信任不是一種命令，而是經日常的表現與態度累積而成。有了這種信任，就算你做得差，大家也會體諒。」

哪4位香港球員的特質，可構建陳偉豪心目中的完美隊長？（黃舒慧攝）

臨場應變 勇於決策

巴塞隆拿隊長美斯球技超凡、利物浦神奇隊長謝拉特擁有「一生一球會」的忠誠、前曼聯隊長堅尼則懷着「打甩門牙帶血吞」的熱血。豪哥笑言以上條件自己通通也沒有，「其實我脾氣不太好，逆境時會情緒低沉，不太懂得激勵隊友，但我總會知道自己應該做甚麼決定。」

足球比賽千變萬化，即使球隊賽前做足準備預測對手踢法，臨場仍有變數。豪哥指教練未必理解場內實際狀況，球員也難完全接收指示，自己此時定會挺身而出，在電光火石間下決定。

「這很講求球員的球賽閱讀能力，以及應變速度，我站在後場能看清整個局勢，這點很有利。」豪哥相信要成為一位出色的隊長或領袖，就要有決策的勇氣，勿因恐懼而退縮，「在場內我有膽量、也很喜愛去做這些決定，不害怕孭鑊；場外也很願意為隊友出頭，做醜人向球會爭取福利。」

我很享受做決定，也不怕孭鑊。

隊長要懂得臨場應變，做決定是也要鼓起勇氣，切勿因怕孭鑊而猶豫不決。（HKFA）

陳偉豪相當健談，時常講波及開直播分享自身睇法，這種親和力令他跟隊友及球迷打成一片，亦是領袖才能之一。（資料圖片／葉詩敏攝）

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隊長也可無厘頭 親和力助溝通

眾所周知，豪哥是位名符其實的「口水佬」，他對記者有問必答之餘，講波甚至在社交網站上直播說足一小時也難他不到。他沒有隊長高高在上的威嚴，卻有一種親和力，他認為溝通能力亦是領袖必備條件。

「平時的我無厘頭又頑皮，行為上跟隊長兩字風馬牛不相及。不過這種平易近人的形象，也有利球員間的溝通。」他舉例稱以往港隊有新人加入，他定會主動上前傾談，希望給予對方關懷及信心，「讓他們更容易融入，這也是將來他們信任我的原因之一。」

陳偉豪自製隊長臂章，四大設計元素超爆笑：（按圖放大）

「香港隊長」陳偉豪為下一代設計隊長臂章。（黃舒慧攝）

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評價接班人 誰是港足未來隊長？

自豪哥卸下港隊隊長臂章之後，港足先後由葉鴻輝及黃洋出任隊長，不過最深入民心的，依然是這位一代中堅。

他認為兩人在能力上沒可挑剔，或許自己只是勝在曾為球迷留下共同回憶。「我在很多大賽都有入球，例如（2009年）東亞運對韓國及朝鮮、（2010年）亞運會贏烏茲別克、（2013年）亞洲盃（外圍賽）鬥越南。阿輝及黃洋在防守時作用很大，但大家可能焦點會落在入球者身上。」

陳偉豪在港隊其中一個經典入球，必數2013年亞洲盃外圍賽主場對越南頂入致勝球。（HKFA）

他又如何評價這兩位接班人？

「兩人默默耕耘，以表現說服球迷及隊友，無疑同是非常適合的隊長人選。」豪哥早於2009年東亞運就跟阿輝合作，他透露這位門神練習時態度認真，「阿輝說話不多，但表現穩定就夠。他能力高卻甘願平凡，攞獎也沒太大感覺，而且自我要求極高，是每位球員的榜樣。」

談及黃洋，豪哥則認為無論是當隊友或對手，都能感受到他的賣力，「贏波不會想起黃洋，但他缺陣的話一定會掛念他。他在隊中看似沒作用，但其實影響力很大。」豪哥稱這位現役港足隊長比賽從沒怨言、出盡全力，笑言如黃洋沒跑動，他肯定真的很累了。「這樣有禮貌又好波的人，隊友怎會不服？」

自陳偉豪告別港隊，港足一直由葉鴻輝擔任隊長，阿輝卻在2018年東亞足球錦標賽外圍賽將臂章讓予黃洋，然而兩人最後同時為港隊領獎。（袁志浩攝）

在云云年青球員之中，豪哥則看好陳俊樂有潛質成為下任港隊隊長。

他讚揚這位中超廣州富力的球員心態成熟，且相當可靠，「初接觸時他只得18歲，但在分隊賽中已不斷提場，感覺他的心理質素很高。可能因為他外流了幾年，所以有點早熟；在場上穩定性亦高，能給隊友很大信心，是未來隊長的人選。」

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現年24歲的陳俊樂在去年底舉行的東亞足球錦標賽決賽周期間，一度頂替黃洋擔任港隊隊長。（資料圖片／高詩琦攝）

港隊新一代人才輩出，陣中也不乏領導人物，豪哥可安心交棒，讓年青人創造屬於自己的未來。

然而豪哥仍難藏骨子裏的領袖風範，他曾透露有意組織退役球員工會，也希望向大眾推廣足球，相信他仍會在不同的位置繼續擔任香港人的隊長，守護港隊。