港足日與夜．退役後．陳偉豪2│風光背後的迷惘　願下一代不枉青春

前香港足球代表隊隊長陳偉豪上月中高掛球靴，外界一片祝福與道謝，卻不知他曾為此不知所措，猶豫於退與不退之間。 重投社會，陳偉豪也遇上一個又一個的難關，這位香港隊長沒有被挫折擊倒，反更認定自己離不開足球界。 親歷體院銀禧青訓、冰河時期、東亞運金牌，陳偉豪透過足球得到無價的經驗與回憶。在港隊告別戰時拖着兒子走進球場，使他決意向下一代留點甚麼，不負這21載光陰。 攝影：黃舒慧

陳偉豪退役的消息沒有前隊友陳肇麒的來得震撼，自前東家南華及夢想FC自降，球迷季初已預計他或轉戰甲組。他最後獲香港飛馬招手復出半季，惟球會在疫情下退賽，外界對他掛靴早有心理準備，只待正式公布的一刻。

21年職業生涯光陰如白駒過隙，第22年始終沒有到來，陳偉豪在疫情下終正式掛靴。（黃舒慧攝）

不過原來對這位一代鐵衛來說，退役的決定並非來得這麼斬釘截鐵。

豪哥過去一直希望於南華高掛球靴，再加入「少林寺」教練團，然而球會自降打亂了部署，「南華自降後我第一次有退役的念頭。其實我希望踢下去，但當時其他隊已差不多完成組軍，我年紀大、人工又不便宜，就覺得沒所謂吧。誰料夢想開出合約，記得我沒有想太多就答應了。」

連南華這個本地球圈的「鐵飯碗」都能打破，令豪哥感嘆世事無常，他珍惜當下、更不捨球員身份，「在南華生涯後期，球隊沒有錦標落袋，我們都很大壓力。反而最後3年效力夢想及飛馬，卻尋回踢波的樂趣，已經『賺咗』。」

回顧陳偉豪的隊長之路：（按圖放大）

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就算繼續踢，相信明年也會遇到冇班落的情況，還不如順其自然，早點掛靴。

原定再踢一季 疫情下接受現實

若非疫情，豪哥本有意再多留飛馬一年，所以遲遲沒有對外公布退役一事，希望為職業生涯留下一線生機。直至在梁芷珊的網上直播節目中透露去向，被傳媒廣泛報道，豪哥思前想後，決定接受現實。

「看見外界這麼大反應，才發現原來真的退役了，連自己也有點不太相信。本身想留條後路，但既然遇上疫情，我會想，是否連上天也希望我退下來？總好過在正常情況下沒班落，這算是個很好的下台階。而且就算繼續踢，相信明年也會遇到同樣情況，還不如早一點掛靴。」

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足球事業在南華會起步，在飛馬終結，「好開心臨尾一年也是跟羅生（前南華及現飛馬班主羅傑承）合作，成件事好完美。（黃舒慧攝）

球市低迷，我才有生存空間；疫情令球員汰弱留強，學懂珍惜機會。就算結果不似預期，過程中總有得着。

身為最後一代體院銀禧體育中心足球部的青訓產品，豪哥在港足冰河時期之初出道，也在百年一遇的疫情下掛靴，他相信冥冥中自有安排。「或許正是當年球市低迷，少了球員入行，我才有生存空間。而疫情下球會退賽，球員汰弱留強，剩下的會學懂珍惜機會。我會樂觀地去看這一切，因為就算結果不似預期，過程中總有得着。」

陳偉豪自製隊長臂章，四大設計元素超爆笑：（按圖放大）

「香港隊長」陳偉豪為下一代設計隊長臂章。（黃舒慧攝）

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場上身經百戰 卻被一個電郵難倒

港超停擺之後，他在4月跟飛馬提前解約，「手停口停」，逼不得以轉任文職。然而多年來豪哥習慣了運動員生活，重投社會，難免不適應。「衣著上要正式一點，長袖衫、長褲；工時也長得多，不像做球員操練兩小時就算。最難習慣是，以往球員每日練習、比賽，不會分星期幾，我完全忘記有『紅日（公眾假期）』放假這件事。」

坐定定對着電腦打電郵，學歷不高的豪哥對格式、文法等都心存疑問；跟客人見面正經地傾談合約，也跟他愛搗蛋的性格不合：「打cold call（行銷電話）」又不時被對方掛線，在新崗位上的各種工作，使這位往日身經百戰、在球場上贏得萬人景仰的「香港隊長」失去信心，一度質疑自己的能力。

不過豪哥並沒感到自卑，因他深明這是每個退役球員的必經階段，最重要是學會放下包袱。「最難過就是這一關。可能有人覺得我很特別，但我只是普通市民，跟大家一樣也搭巴士、食茶記，也要返工搵食。有些藝人退出娛樂圈後從事其他工作，會被人奚落；但其實每個人都要生活，行業不合適就做到合適為止，只是大家標籤了他們。」

陳偉豪重投社會，也曾感到迷惘。（資料圖片／梁鵬威攝）

就算我學識用電腦，但擁有這技能的大有人在，多一個陳偉豪也不多。

「足球是我的位置」

雖然豪哥辭掉了上一份文職工作，但他仍在寫字樓上班，他強調目前只是過渡期，惟認為嘗試過後也不無好處。他發現每個人都有屬於自己的位置，而自己則離不開足球，「就算我學識用電腦，但擁有這種技能的大有人在，多一個陳偉豪不會很特別。所以希望利用我的知識，將效益發揮到最大。」

豪哥現時間中在電視台擔任評述員，以球員角度與球迷分享對比賽的看法；擁有亞洲足協C級教練牌照的他透露，日後未必會主力任職球會工作，也拒絕隨多位前輩的步伐轉任教練，「在香港當教練很困難，圈子細、但甚少機會可到外地領軍，球會也欠長遠規劃，而且待遇比球員差。」

陳偉豪今季轉投香港飛馬出任助教兼球員，但他表明無意轉型做教練。（資料圖片）

跟兒子生活受啟發 如何推動香港足球？

歷盡21年職業生涯的高低跌宕，豪哥揚言若香港足球需要自己，仍樂意繼續奉獻，不排除跟有意推廣足球的公司合作。

這位港將期待能將自身經驗留給下一代，將延續由他一手創辦的「足球小將校園推廣計劃」。計劃涵蓋全港逾20所中小學校、約2000名學生，透過現役或前港超球員的分享，將足球進一步推廣至草根階層。

而背後理念，正是豪哥在大仔景堯就讀幼稚園期間，一次家長職業分享會中受啟發，「當時我帶了迷你足球跟大家玩，有很多小朋友都是首次接觸足球。自此其他家長會傳短片給我，說小朋友在家中會一直練習。我認為他們未必會因此做球員，但起碼會記得陳偉豪是誰，知道球員是個職業，也引起了他們對足球的好奇心。」

陳偉豪（左）創辦「足球小將計劃」，率領港超球員巡迴校園推廣足球。（資料圖片／徐焌然攝）

要振興香港足球，不一定要在職業層面。近距離接觸比賣廣告更有效果。

近年本地足球缺乏關注、港超聯入座率低迷，豪哥認為不如從小朋友入手，自小培養新一代對足球的興趣。

「要振興香港足球，不一定要在職業層面。例如大家很少買維他奶，卻對它很熟悉，是因為由細飲到大。同樣道理，有很多老闆搞波，是因為以前父親帶他入場睇波，這種回憶很重要。」他指下一代的選擇太多，相信「足球小將」的近距離接觸比賣廣告更有效果。「我小時候很渴望有這些機會，所以當我有能力，希望讓他們體驗一下。」

陳偉豪對景堯（右）及星霖（中）寵愛有加，他也深受兩名兒子啟發，退役後希望為下一代做點事。（陳偉豪Facebook圖片）

陳偉豪的溫馨家庭照：（按圖放大）

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希望景堯站在我的位置望出去，會明白爸爸為何要做球員，也了解這是一份怎樣的職業。

盼愛兒體會球員感覺 做自己愛做的事

除此之外，豪哥也將發布新書《隊長秘章》，希望藉此紀錄人生、深入地跟球迷分享看法，更重要是讓兩名兒子景堯及星霖了解爸爸的故事。「我很愛看實體書，所以由細培養大仔（景堯）看書的習慣。我害怕將來會忘記往事，加上以前試過寫日記，所以想為子孫留個紀念品。」

豪哥對兩個兒子寵愛有加，在社交網站上定期分享父子照「放閃」，他慶幸自己在「寶貝仔」懂事時仍能征戰綠茵場，「最深刻是港隊告別賽，我拖着景堯站在球場中心。相信他站我的位置望出去，感受到成為球迷焦點的那一剎，就會明白爸爸為何要做球員，親身體驗這是一份怎樣的職業。」

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足總在陳偉豪的大仔景堯（前排白衫）在其港隊告別戰中獻花，偉豪相信兒子在自己的位置望出球場，能有深刻的體會。（資料圖片）

重溫2017年陳偉豪香港隊告別賽的每個動人時刻：（按圖放大）

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豪哥縱然望子成龍，卻不認為愛兒必須繼承父業，只想他避免重蹈父親覆轍，讀好點書，未來的人生才有更多選擇。「我到中學分享，並非想別人做球員，而是希望大家走自己想走的路，勿因前人說踢波沒前途就卻步。所以我想囝囝跟我一樣能夠找到自己的興趣，這已是件很難得的事。」

若球員為名利而踢波，最終也只會因缺乏動力而停步。一代港隊隊長退役，留下的豈止是一幕幕的回憶？

豪哥更希望將信念傳承予下一代，他寄語年青人，青春就是要揮霍，「人生的道路並非單程路或掘頭路，是可以轉彎的；如果連喜歡的事也沒有膽去嘗試，人生還有甚麼意思？」