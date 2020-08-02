港足日與夜．退役後．陳偉豪3│回顧21年之最　請銘記我的名字

「隊長臂章」是一隊之首的象徵，前香港足球代表隊中堅陳偉豪出任隊長多年，記者邀他自製一款，雖然最後的設計騎呢兼爆笑，卻反映出他對隊長一職與現今香港足球的看法，值得旁人深思。

歷史性奪東亞運金牌、為南華贏盡本土錦標、擁有專屬的港隊告別賽，球迷對陳偉豪的威水史耳熟能詳。然而21載職業生涯之中，他最傷心、最不知所措、最不為人知的時刻，你又知道嗎？

從南城地產集體打鬥事件說到電影《我要做Model》中的客串角色，陳偉豪帶給香港球迷無數經典畫面，而他最希望的卻是——「大家想起陳偉豪，會想起香港足球員；想起香港足球員，也會想起陳偉豪。」