港足日與夜．退役後．陳偉豪3│回顧21年之最　請銘記我的名字

撰文：袁志浩
最後更新日期：
「隊長臂章」是一隊之首的象徵，前香港足球代表隊中堅陳偉豪出任隊長多年，記者邀他自製一款，雖然最後的設計騎呢兼爆笑，卻反映出他對隊長一職與現今香港足球的看法，值得旁人深思。
歷史性奪東亞運金牌、為南華贏盡本土錦標、擁有專屬的港隊告別賽，球迷對陳偉豪的威水史耳熟能詳。然而21載職業生涯之中，他最傷心、最不知所措、最不為人知的時刻，你又知道嗎？
從南城地產集體打鬥事件說到電影《我要做Model》中的客串角色，陳偉豪帶給香港球迷無數經典畫面，而他最希望的卻是——「大家想起陳偉豪，會想起香港足球員；想起香港足球員，也會想起陳偉豪。」
延伸閱讀：
港足日與夜．退役後．陳偉豪1│香港隊長的自白 怎樣才算好領袖？
港足日與夜．退役後．陳偉豪2│風光背後的迷惘 願下一代不枉青春
「香港隊長」陳偉豪為下一代設計隊長臂章。（黃舒慧攝）
陳偉豪自製隊長臂章花絮逐格睇：（按圖放大）
+4
+3
+2
↓↓一代港足前鋒陳肇麒同告退役，同場加映兩人的世紀問答大會↓↓
【港足】陳偉豪掛靴結束21年生涯 解釋退選原因：要多幾年時間
【港足經典】陳肇麒友賽轟國際賽最後入球 陳偉豪告別戰觸動人心
重溫2017年陳偉豪香港隊告別賽的每個動人時刻：（按圖放大）
+6
+5
+4