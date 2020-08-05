【中超】陳俊樂再任正選幾乎獻助攻　富力1：1河南搶開季第一分

中超大連賽區第三輪比賽，周三（5日）由廣州富力作客對河南建業。香港足球代表隊中場陳俊樂連續第三場出任富力正選中場，上半場一記傳送差點造就隊友先開紀錄。 最終富力在射手沙希域攻入加盟後第100球下，以1：1逼和河南，拿下開季第一分。

廣州富力對上兩場均吃下敗仗，共慘吞8隻光蛋，荷蘭籍主帥雲邦賀斯在此役陣容上稍作調整，曾效力英超熱刺的丹比利（中超譯：登貝萊）則未入大軍名單，其位置由李提香取代。

港將陳俊樂連續第三戰正選登場，富力也繼續以前線三子常飛亞、沙希域（中超譯：扎哈維）及雷納迪尼奧攻堅；去仗表現備受抨擊的守將唐淼，仍以右後衛身份亮相。河南建業則有中華台北代表周定洋披甲，出任進攻中場。

陳俊樂今季第三度為富力正選披甲，但球隊仍未能打開勝利之門。（廣州富力微博）

開局兩軍即爭奪中場，5分鐘，今場墮後協助防守的陳俊樂在中圈附近剷截對方隊長艾禾領黃。此子兩分鐘後差點交出助攻，陳俊樂把握敵軍解圍角球不遠，於右路崎角位背向龍門踢入禁區，隊友沙希域第一時間抽射近柱，河南門將吳龑單手撲出底線。

富力白白浪費破門良機，另一邊廂河南首度起腳即取得入球。10分鐘，馮博軒接應右路傳中，前柱搶點剷射掛網，助球隊先開紀錄。

富力前鋒沙希域（白衫）上半場接應陳俊樂傳送起腳抽射，差點為球隊射入今季首個入球。（廣州富力微博）

河南在領先下加強防守，富力控球佔優仍難撕破對方防線，戰至33分鐘，陳俊樂在中路偏右離門約二十多碼推順遠射，皮球直飛守門員左下角，但同樣被吳龑擋出。

河南的反擊甚具威脅，1分鐘後富力中場張功回防心切，疑似於禁區內拉跌艾禾。不過球證在翻看VAR後，最終只在禁區外判處罰球，富力逃過一劫，半場以0：1落後。

陳俊樂（左）今仗數度起腳遠射，也幾乎交出助攻，表現不俗。（新華社）

+ 5 + 4 + 3

換邊後，富力以黄政宇及曾超入替兩名守將張功與陳哲超，攻勢漸見起色。48分鐘唐淼右路傳中，常飛亞在12碼點附近跳頂高出。

5分鐘後陳俊樂在中場控球失誤，河南前鋒艾禾偷球後長驅直進，於1打2的情況下推至左邊窄角度起腳，惟射門角度欠奉，富力守門員韓佳奇化險為夷。

沙希域攻入他在富力的第100個入球。（廣州富力微博）

踢到59分鐘富力終於追平，雷納迪尼奧左路開出罰球，接應的黄政宇頂彈地波攻門，沙希域在門前飛身加一腳挑入，助球隊扳成1：1，此球亦是這位以色列前鋒加盟富力以來的第100個入球。

及後富力主導形勢，惟沙希域、雷納迪尼奧及陳俊樂連番埋門均無功而還。陳俊樂在76分鐘退下火線，富力終以1：1與河南戰平，搶得開季第一分。

+ 6 + 5 + 4

三戰不勝的富力將在下周二鬥江蘇蘇寧，力爭開季首勝，河南建業則於下周一迎戰擁有另一香港球員戴偉浚的深圳佳兆業。

深圳佳兆業昨日於「廣東打吡」挑戰廣州恒大淘寶，戴偉浚再度正選披甲，此子上半場一度被恒大楊立瑜雙腳飛鏟，惟球證只出示黃牌警告。結果恒大憑韋世豪、張琳芃及保連奴先後取得進帳，以3：1擊敗深圳。