【足球熱話】普巴出Post引發無限遐想　一個假動作呃晒全世界

曼聯球星普巴早前Twitter一個預告帖文，引起不少曼迷遐想，難道該名法國中場終於與球隊「傾掂數」？ 非也，原來普巴的好消息並非與曼聯續約，令不少曼迷空歡喜一場外，他更「加盟」一支新隊伍。

曼聯中場大將普巴原本與球隊在洽談新合約呈陷膠着狀態，令他離隊傳聞滿天飛，隨波基斯費南迪斯今年1月加盟後，球隊戰績直線上升，加上二人在場內相當合拍，英國傳媒早前報道指普巴對續約頗為正面，曼聯球迷有望看到中場「雙核心」繼續為紅魔上陣。

曼聯球迷當然樂見普巴與費南迪斯繼續同場合作。（資料圖片／Getty Images）

與曼聯傳緋聞的球員（按圖放大）：

+ 10 + 9 + 8

普巴喜訊預告 空歡喜一場

英國《太陽報》早前指曼聯向普巴開出一紙5年合約，正隨軍在德國征戰歐霸盃的普巴，日前透過Twitter「出Post」，內文只有「明天（Tomorrow）」一字配上一對眼睛的表情符號，看似是有好消息公布，外界猜想他終於與曼聯「傾掂數」，宣布續留紅魔鬼。

普巴的「明天」帖文引來3800個留言及超過1.2萬次轉發，不少球迷以為普巴續約在即，比起曼聯球迷慶祝他留隊，更多留言勸喻他三思而後行，不要留在一支沒有錦標的球隊，應該改投皇馬，指出銀河艦隊既可支付高昂的薪金又有實力云云。

普巴早前在Twitter發文，引起不少猜測，以為他終與曼聯續約。（資料圖片／Getty Images）

不過一眾曼迷好夢落空了，普巴其後再出Tweet，表明消息與足球無關──實情是他正式加盟電競隊Verdansk FC。

該支屬於電腦遊戲《Call of Duty》的隊伍，令普巴添上一個新身份，並聲稱這是他的全新一頁。

普巴公布自己的新動向，宣布加入一支電競隊，而非曼聯球迷期待的續約。（普巴Twitter截圖）

普巴這個發文其後表明與足球無關。（Twitter截圖）

今季曼聯主力球員點評（按圖放大）：