88個減肥修身秘密　張繼聰的健身教練為你揭秘︱01跑記

「是我想太多，還是這個世界變得更瘋狂？」2020年過了一半，世界變化之大非每一個人能預測，要是世界繼續瘋狂，我們更要準備好身心，應對萬變。

唔准諗即刻答：說出一名身形健碩的香港男藝員，你會想起誰？我會答張繼聰。

張繼聰的健身教練就是這本書的作者Ryan Lee（利國宏）。

他自設私人健身室，林海峰、謝安琪和何韻詩等藝人都是他的學生。教學多年，他把學生常問的88條問題集結成書，書中還圖解多個體能動作，讓大家看圖學習。這本書的名字就叫《BYE BYE拜拜肉！88個減肥修身秘密大公開》，今次跑記分享當中3條問題。

除了健身教練，作者還是設計師，封面人物就是他設計的。（區嘉俊攝）

1）食完飯立刻坐低，是否很易肥？

不一定，如果每日進食不過量，慢慢吃，每餐只是八成飽，飯後即坐是沒有問題的。食飽坐20至30分鐘，待有足夠血液到胃部消化食物，再散步、運動，消耗些卡路里都是不俗選擇。坐姿也很重到，最好坐直，稍稍收腹，膝關節成90度角，雙腳腳掌貼住地面，腿跟加少許力，就會感受到大腿和腹部肌肉有點收緊，有利保持良好身形。

2）唔食飯是否可以減肥？

不是，減肥都要飲食均衡，就算是女士們懼怕的澱粉質和肉類，都要攝取。飯是碳水化合物，一碗白飯約有236卡路里，脂肪含量低，卡路里不高，而且飽肚。如果不吃飯，就會不知不覺吃多了其它餸菜，特別是肉類的脂肪含量和熱量都多過白飯，容易攝取過多熱量，並把熱量在體內轉成脂肪。

另外，碳水化合物可以為人體千億細胞提供能量，攝取不足， 就會影響身體機能，容易疲倦。當身體感到能量不足，更容易積聚脂肪，形成惡性循環，愈來愈肥。

以下是88個減肥修身問題的其中6條，想知道全部88條秘密，就要買書了：

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3）運動後沒有出汗，是否等於沒有燃燒過脂肪？

錯，運動是目標為本，例如帶氧運動，重點是維持到有利燒脂的心率和持續約20至50分鐘，就可達到燒脂效果，沒有流汗也可以。相反，運動到滿頭大汗，但心率達不到有效消脂區域，其實燃燒脂肪效果很差。

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在此呼籲，疫情嚴峻，市民應減少外出，減低感染風險。政府於7月29日推行最新防疫措施，暫至8月18日，主要包括： 1. 室外公眾地方，必須佩戴口罩 2. 限眾令減至兩人 3. 所有體育處所及泳池，必須關閉 4. 食肆早午市堂食，每枱限兩人，食肆人數只能容納座位一半

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