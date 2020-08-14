戴口罩跑步的6個小貼士　消防長跑隊教練分享個人經驗

戴口罩跑步或者做運動有什麼要注意？消防處日前邀請到消防長跑隊教練黃家偉拍片，與市民分享戴口罩跑步的6個貼士。香港急症科醫學院院長蕭粵中醫生亦表示，戴口罩跑步影響呼吸，有機會誘發隱疾，呼籲市民跑步時量力而為。

黃家偉是消防處救護隊目，工餘時是消防長跑隊教練。（消防處片段截圖）

黃家偉是消防處救護隊目，也是越野跑運動員，更是消防長跑隊教練。在疫情期間，他都試過戴住口罩跑步訓練。他表示首先要挑選一個合適的口罩，可以配合到自己的臉形，能夠同時遮蓋到口鼻。

消防處拍片，教你戴口罩跑步小貼士：

+ 4 + 3 + 2

香港急症科醫學院院長蕭粵中醫生補充，選擇口罩時要留意透氣度，他還提到坊間有不少標榜透氣度高的運動口罩，他說：「它們的保護感染能力就不能跟外科口罩比較，所以大家選擇這些口罩時，都要留意有關說明書內容。」

黃家偉分享戴口罩跑步的小貼士。（消防處片段截圖）

消防處還邀請香港急症科醫學院院長蕭粵中醫生接受訪問。（消防處片段截圖）

黃家偉認為戴口罩跑步時，最好減低訓練強度，他說：「比平時（沒有戴口罩）的練習心率低，保持舒適的呼吸。舒適的程度指，你跑步的同時，也能輕鬆說話。」蕭粵中亦建議大家跑慢一點，也跑短一點。

黃家偉表示戴口罩跑步時，需要降低強度。（消防處片段截圖）

蕭粵中亦建議比平時跑慢一點、跑短一點。（消防處片段截圖）

夏天跑步很快就滿頭大汗，沾濕口罩，而口罩濕了之後會緊貼臉部，影響口鼻呼吸。黃家偉建議，外出跑步時可帶備後備口罩，他說：「如果口罩濕了，影響呼吸，就記得換個新的。」他亦提到自己有用過口罩支架，這些口罩支架可以令口罩及口鼻之間保留空間，但他強調，使用口罩支架時，要檢查口罩邊，確保口罩邊仍然緊貼臉部。

黃家偉曾經用過口罩支架。（消防處片段截圖）

黃家偉提醒，用口罩支架時，要確保口罩邊貼臉。（消防處片段截圖）

為了防止疫情傳播，請保持社交距離，黃家偉建議大家在人流較少的路線或時段練跑，更加不要進行群體訓練。最後，他提醒若果戴口罩跑步時感到不適，應該馬上停下來休息。

消防處製作短片，教市民疫情下做運動的小貼士：

蕭粵中亦勸大家量力而為，他說：「戴口罩跑步，有機會影響到我們散熱之外，因為口罩的阻力，都令到我們需要大力一點才可呼吸。如果不適應的話，可能有機會引發一些隱疾發作，令人覺得心口不舒服或者氣喘等。」

蕭粵中勸大家跑步時量力而為，戴口罩跑步呼吸受阻，或可能引發隱疾。（消防處片段截圖）

K Kwong分享戴口罩行山的心得：

行山｜K Kwong戴口罩上釣魚翁測試 大讚「行山神器」防口罩黏鼻

其他戴口罩做運動相關報道：

越野跑｜曾小強大讚一款口罩架貼臉舒服 已訂200個派給同事朋友

齊動LetZ Goal︱口罩令下還能練什麼 Winter教練總結3件必做的事

運動口罩｜搏擊選手亦用來訓練 模擬高原對心理效果大於生理？