【中超】賓尼迪斯領軍6場不勝包尾　深圳球員傷出擔架上離奇遭殃

中超大連賽區第6輪，賓尼迪斯帶領大連人迎戰深圳佳兆業，最終深圳以3：2力克大連，兩軍在完場後仍然充滿火藥味。不過，效力大連人的咸錫看見球場上的一幕卻忍俊不禁。

前曼聯中場祖迪告魯夫（Jordi Cruyff）上周接任深圳佳兆業領隊一職，該名荷蘭「名將之後」需要完成隔離後才可正式領軍。香港中場戴偉浚今仗先列後備，49分鐘入替，惜未有貢獻入球或助攻。

前曼聯中場執掌深圳佳兆業 郜林任助教兼隊長

深圳上半場領先兩球，賓尼迪斯帶領的大連人在下半場反撲，兩大外援朗當（中超譯：龍東）及咸錫6分鐘內各建一功追成2：2平手，深圳憑馬利（John Mary）74分鐘12碼中鵠奠勝，以3：2力克大連，終止聯賽4連敗的頹勢。

戴偉浚下半場早段入替，與咸錫在中場交鋒。（新華社）

兩軍在完場後依然充滿火藥味，兩隊的入球功臣朗當及馬利發生口角，他們隊友隨即上前分開兩人，賓尼迪斯亦走進場內勸交，拉開朗當。

大連人現時6戰未嘗一勝，僅以兩分在大連賽區包尾，「肥賓」賽後指麾下非常努力，可惜久久未能攻入反超前一球。

賓尼迪斯帶領的大連人錄得尷尬的6場不勝，在大連賽區繼續包尾。（新華社）

深圳球員傷出上擔架慘遭「二度傷害」 咸錫忍唔住笑咗

今仗戰至補時階段出戰「蝦碌」的一幕，深圳球員葛振抽筋未能繼續賽事，醫護人員以擔架將該名深圳球員抬離場，事關大連主場的關係，他們當然希望盡快離開球場，可惜卻因快得慢，其中一名抬擔架的人員跌倒，在擔架上的葛振再度倒地。當咸錫看到這一幕後，即使球隊正在落後亦拋諸腦後，忍不住笑起來。

醫護人員蝦碌一幕逐格睇（按圖放大）：