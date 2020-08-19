【中超】陳俊樂復任正選幾近獲首球　富力爆冷險勝上海申花

中超大連賽區第6輪，今日（19日）由廣州富力鬥上海申花。香港足球代表隊成員陳俊樂此役復任富力正選，上半場一記遠射僅僅出界，尾段更踢到抽筋。 最終富力靠「以色列雙子」沙巴及沙希域發揮默契，合作炮製3個入球，以3：2險勝實力較高的申花，取得今季第二場勝利。

富力主教練雲邦賀斯上一輪鬥大連人時，未有將疑有傷的陳俊樂列入大軍名單，球隊即以1：0取勝，打開今季勝利之門，一度令外界擔心這位港將失去正選位置。

然而富力今場面對實力較高的上海申花，雲帥收起丹比利（中超譯：登貝萊）及連拿天奴（中超譯：雷納爾迪尼奧），首度用上5-3-2陣式，銳意加強防守。陳俊樂復任正選，夥拍李提香及曾效力港甲公民的廣東名將陳志釗出任中場。

港將陳俊樂（前排右三）相隔一場後再度出任正選中場，為廣州富力鬥上海申花。（廣州富力微博）

陳俊樂遠射只差一個波位

由韓國名帥崔康熙領軍的申花走勢甚佳，最近錄得3勝1和，上輪當選中超最佳球員的基奧雲尼摩連奴開賽僅17秒即有破門良機，接應意大利前鋒艾沙拉維的右路傳送，在12碼點附近力壓守衛跳頂，惟角度太正無功而還。

富力站穩陣腳後逐漸找回節奏，陳俊樂在新陣式下，表現亦比季初進步。15分鐘，陳志釗突破越位後回傳至禁區頂，陳俊樂推順再遠射，僅僅柱邊出界，差點就取得他在中超的首個入球。

8分鐘後，富力前鋒沙巴（中超譯：薩巴）起腳省中敵軍，陳志釗順勢將皮球頂入中路，沙希域（中超譯：扎哈維）轉身射遠柱入網，助球隊先開紀錄。

沙希域（右二）上半場梅開二度，更交出助攻予隊友沙巴。（廣州富力微博）

+ 14 + 13 + 12

「以色列雙子」發威 富力連入三球

富力「以色列雙子」沙巴及沙希域今場發揮出色，戰至41分鐘，兩人撞牆後由沙希域殺入禁區快射得手，拋開比分至2：0。

3分鐘後兩位外援再度合作，沙希域頭槌助攻予沙巴，後者扣過守衛後勁射近柱，擴大優勢至3球。申花完半場前憑彭欣力遠射地波入網，追成較接近的紀錄。

前羅馬前鋒艾沙拉維（左）表現失色，未能為申花取得進帳，57分鐘已退下火線。（中超官方微博）

+ 5 + 4 + 3

陳俊樂踢到抽筋 富力升上第5位

下半場申花搶回主導權，基奧雲尼摩連奴及艾沙拉維先後扣關，但均未能取得進帳。直至74分鐘，托鍚（中超譯：托西奇）於禁區內犯手球，富力被判罰12碼，申花由基奧雲尼摩連奴操刀中鵠，追近至2：3。

陳俊樂下半場曾一扭三殺入禁區後跌低，球證卻未有表示，此子最終在84分鐘因抽筋而被換出，富力也保住勝果至完場。

富力再贏一場後升上大連賽區第5位，以3分落後申花，球隊下周二鬥前曼聯球星費蘭尼坐鎮的榜首球隊山東魯能。至於另一香港球員戴偉浚效力的深圳兆佳業，將在明日硬撼大連人。