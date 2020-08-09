【中超】陳俊樂僅戰45分鐘　富力射手12碼宴客　兩球負江蘇排包尾

香港足球代表隊成員陳俊樂今季在中超廣州富力站穩正選，於富力今日（9日）在大連賽區第四輪鬥江蘇蘇寧繼續擔正，惟僅半場就被換走。 富力結果在前鋒沙希域射失12碼下以0：2落敗，開季錄得1和3負，在大連賽區8支球隊中位列榜尾，表現引來內地網民猛烈批評。

富力上場戰和河南建業搶得開季第一分，港足中場陳俊樂今戰連續第四場正選披甲，球隊兩名外援沙巴與托錫日前隔離期滿歸隊，惟今仗兩人均先列後備，前線續靠去仗攻入加盟後第100球的沙希域及巴西鋒將連拿天奴（內地譯名：雷納迪尼奧）數糊。

至於江蘇近況不俗，開季2勝1和，並創下跨季16輪聯賽不敗的球會紀錄，進佔大連賽區的次席；曾效力馬體會及國米的中堅祖奧米蘭達今場正選鎮守後防。

在荷蘭籍教練雲邦賀斯帶領下，港將陳俊樂獲委以重任，惟球隊戰績未如理想。（廣州富力微博）

富力入局明顯較快，兩分鐘一次左路攻勢傳入禁區，江蘇加納外援華卡素在陳俊樂力壓下，禁區內解圍時省中自己上臂，惟球例列明此情況「通常不會視作犯規」，球證最終未有判罰十二碼。

戰至22分鐘，江蘇取得領先。富力守衛在防守角球時走甩米蘭達，讓這位中堅在小禁區頂頭槌攻門，其巴西同鄉阿歷士泰斯拿於門前加一腳射入成1：0。

+ 4 + 3 + 2

落後的富力積極反撲，32分鐘右閘唐淼斬中，後上的陳俊樂欲第一時間起腳卻「撻Q」，皮球彈離身被敵軍門將接收，錯失入球機會。

3分鐘後，江蘇兩名外援合作炮製入球，艾達馬田斯偷波後傳予泰斯拿，後者推至禁區頂擺順右腳燙遠柱死角破網。雖然完半場前富力有連拿天奴禁區頂左腳勁射，但被江蘇守門員顧超單手托高，江蘇半場以2：0帶前。

外援連拿天奴（左）是富力上半場表現最活躍的球員，惟仍無助球隊取得進帳。（中超官方微博）

球迷狠批雲邦賀斯

荷蘭籍主帥雲邦賀斯半場以葉楚貴入替陳俊樂，富力進攻稍見起色。54分鐘，曾超左路以急勁地波傳中，葉楚貴第一時間撞射，惟埋門欠角度下遭擋出。5分鐘後富力由常飛亞搏得極刑，但射手沙希域操刀宴客，未能追近。

富力稍後換入外援沙巴，重組前線三叉戟，但未能平反敗局，結果剩吞兩蛋完場。中超首階段於大連賽區共賽14輪，富力目前以1和3負排榜尾，下場周六（15日）鬥同樣位處榜下游的大連人。

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+ 2

內地網民在賽後猛烈抨擊富力防線，指球員「眼神防守」，又謂「世界級前場，中乙級後防」。有球迷更戲言「富力成無力了」，也認為雲邦賀斯應該「下課」（即落台），但亦有人持相反意見：「只有把這批球員換一遍，防守才行；球員不好，換哪個教練都没用。」