【港超聯】足總去信爭復賽　民政局反問計劃細節：樂意探討各方案

香港足球總會上周去信民政事務局，爭取當局開放場地予港超聯復賽。據了解，民政局已就此回覆足總，態度正面。

自政府在7月中再次收緊限聚令，康文署於上月15日起關閉轄下場地，環保署亦宣布暫停開放賽馬會足球總會足球訓練中心，原定於8月22日重啟的港超聯，復賽計劃被嚴重打亂。

香港足球總會8月起先後召開董事會及港超聯球會會議，商討最新對策，終決定以「家居隔離及檢疫」方案復賽。足總初步計劃各球隊職球員先進行檢疫，在8月29日復操後開始家居隔離，並於9月19日復賽至10月11日，期間需定期重複作病毒檢測，然而仍視乎政府是否重開場地。

足總上周透過視像會議跟港超聯球會商討復賽方案。（資料圖片／袁志浩攝）

民政局回應正面

本港近日確診數字回落，今日更是第三波疫情爆發後、52日來首度跌至單位數（9宗）。特首林鄭月娥上周表示，政府會視乎未來一周疫情發展，或考慮在短期內「有限度重開」運動場所，令復賽再露曙光。

足總上周已正式去信民政事務局及康文署，表述復賽要求及計劃，並爭取開放旺角大球場及將軍澳運動場作比賽用途。據了解，民政局於上周五（21日）已回覆足總，指局方樂意探討各種方案，惟當局希望先處理有關復操的安排，再按疫情發展落實復賽場地及日子。

港超聯自3月中已停擺，圖為對上一次聯賽賽事，由傑志對理文。（資料圖片／袁志浩攝）

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據悉，民政局在文件中要求足總再補充各項計劃細節及具體做法，包括足總員工與職球員的檢疫日期、何時進行複檢、檢測公司為何等。當局也希望足總能交待，如何透過交通及場地安排，有效落實家居隔離方案。

足總主席貝鈞奇接受查詢時表示，會方今日已再向政府遞交補充資料，如足總擬定的健康指引、具體賽程、場地建議；他也透露，足總有意尋求政府轉介病毒檢測公司。

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足總：望當局特事特辦

貝鈞奇曾稱會就復賽問題約見政府代表，惟他認為民政局今次反應十分正面，相信雙方能透過文件達成共識，毋須再開會處理。他續說：「當局主要會跟從政府的防疫政策去下決定，我們當然希望他們能夠『特事特辦』，因為政府常說要『保就業』，而足球員正正是份職業。」

貝鈞奇希望民政局能盡快答覆，惟他對今周末如期復操不算樂觀；若政府延至9月5日才重開場地，足總會將球隊備戰時間壓縮至兩周。