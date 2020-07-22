【港超聯】足總為腰斬復賽設死線　香港足球先生42年來首懸空

港超聯原定於下月22日重啟，然而受新一波疫情打擊，復賽又增添變數。據悉足總提出多個解決方案，並以8月1日為死線，假若屆時練習場地未能重開，今季港超勢將腰斬。 另外，足總己決定停辦今屆香港足球明星選舉，是該盛事創立42年來首次。

本港新冠肺炎疫情反彈，近期每日出現逾百宗確診及初步確診個案，康文署再度關閉轄下運動場及足球場之外，位於將軍澳的賽馬會香港足球總會足球訓練中心（FTC）亦被逼關閉。

在港超球會缺乏練習場地下，復賽勢必受影響。據了解足總早前向球會提出應對方案，如球隊在復賽前一個月（即今日，7月22日）或之前未能恢復訓練安排，港超將順延至9月1日展開，至9月27或28日完成，屆時將考慮於康文署指定場地或FTC閉門作賽。

足總向球會提出方案，若練習場地於8月1日前重新開放，港超仍有望在閉門情況下復賽。（袁志浩攝／資料圖片）

8月1日成死線 今季港超勢腰斬

不過若球隊8月1日或之前未能恢復訓練安排，足總便會取消2019/20球季餘下之所有港超及盃賽賽事，惟決定董事局仍需待董事局通過。

如足總腰斬球季，將影響2020/21球季亞洲賽的參賽資格。消息指亞洲足協（AFC）容許未能在正常情況下決定參賽資格的成員國採取特別措施，代表足總如最終就資格作出任何決定，必須以書面向AFC申請，並要符合有關要求。

富力（白衫）在港超停擺前位列榜首，惟未知最終能否代表參加下屆亞洲賽。（資料圖片／袁志浩攝）

足球明星選舉42年來首停辦

另外，在疫情及限聚令下，足總考慮到衞生情況，以至有球隊退賽等問題，為確保公平性及認受性，決定停辦今屆香港足球明星選舉。

重溫2018/19球季香港足球明星頒獎禮：（按圖放大）

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這項本地球圈年度盛事自1978年創立，即使在2003年曾經歷「沙士」疫情，依然無間斷地舉行，今次在新冠肺炎下歷史性停辦，意味「香港足球先生」的名銜，將是42年來首度懸空。

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