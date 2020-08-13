【港超聯】足總傾向復賽　需FIFA援助金填氹　球會或需分擔費用

香港足球總會今日（13日）召開董事會，討論今季港超聯復賽方案，會後決定以「半封閉」形式復賽，球員毋需集中隔離。不過，足總希望參賽球會能分擔部份開支，因此建議仍有待足總跟球會再作討論，並需向政府爭取、解決場地問題。

上月底足總曾召開港超聯會議，6間參與復賽球會最終有一半贊成腰斬聯賽，然而原先傾向支持的理文日前提出復賽建議，加上富力及愉園在接受其他傳媒訪問時態度軟化，港超復賽似乎露出曙光。

足總研英超集中隔離模式辦復賽 董事局最快下周中商議

理文轉軚倡「封閉式」復賽 望足總善用800萬援助金

足總今日召開董事會會議，望改以家居隔離模式進行復賽。（袁志浩攝）

酒店隔離成本高 建議改家居進行

足總今日舉行董事局會議，開會逾4小時後達成共識，主席貝鈞奇透露董事們「傾向、希望可以復賽」。然而他續指，近日被受討論、參考英超及中超以酒店隔離加檢疫的「封閉式」方案，預計成本高達1000萬，「費用龐大，足總財力難承擔。」

貝鈞奇稱，董事根據足總醫事顧問容樹恒醫生的建議，希望改以家居隔離的模式代替：「這是退而求其次，但也合符防疫的基本要求。可是球員必須自律，由球場都家中都避免跟外界接觸，也希望球會能加強約束。」

今季港超聯復賽仍有希望，現待6間球會在下周中開會討論。（袁志浩攝）

最早8月29日復賽 10月底完季

足總暫計劃於8月29日復操，職球員需在復操前兩日進行新冠肺炎病毒檢測，並於復操當日起作家居隔離；所有參賽人員每隔一周，及賽前兩日均需重複測試。

在確保職球員的健康後，足總預計港超可於9月中復賽，目標是在10月24日前完成球季。貝鈞奇強調，場地仍是復賽的最大問題，他將繼續在政府爭取開放球場，「相信訓練可在傑志中心及將軍澳足球訓練中心進行，比賽就希望康文署能開放將軍澳運動場。」

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足總只願承擔300萬復賽費用 盼球會分擔

足總的最新方案估算花費約300萬，貝鈞奇認為足總可自支或以國際足協的援助金支付全數費用，若超過預算太多，他則希望參賽球會能協助分擔多出的費用，「所以這個方案仍要跟球會商討，最快下周二再召開港超球會會議，相信到時會有答案。」

國際足協最近推出「FIFA COVID-19 Relief Plan」計劃，向屬會發放約100萬美元（約780萬港元）的疫情援助金，外界早有聲音建議足總將此款項用於復賽安排。貝鈞奇指援助金分兩部份，50萬規定用作補貼足總行政費用，另外50萬則屬實報實銷，「疫情下足總收入大減，如國際、本地比賽門票，以及教練班的收入，故需動用援助金填氹。」

談及復賽開支，足總主席貝鈞奇指300萬已是能承擔的最高金額。（袁志浩攝）

根據早前審計報告披露，足總在2017/18球季的收入主要來自政府、賽馬會、國際足協、亞洲足協及東亞足球聯盟的資助，金額達680萬，佔總收入73％。相反，門票、贊助、廣告、電視廣播、課程及註冊費等自營收入共計僅約250萬，50萬美元（約390萬港元）補貼有餘。

2014年足總為慶祝成立百周年，時任主席及會長曾各掏出400多萬元墊支、邀請阿根廷國家隊訪港，記者追問貝鈞奇，今次為何不自掏荷包？他回應稱：「我跟董事在疫情下也一樣辛苦。」

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