【港足．短說．李瀚灝】曾經堅持的再沒留戀　疫情下書寫成長日記

「季度裡事過境遷，蝴蝶終於蛻變，再沒留戀誰的臉，往日兩位少年。就算讓世事再翻演，會否不改變？仍是會離別、糾纏，拔去穿心一箭感恩不怨。」 歌神陳奕迅金曲《四季》中的歌詞，正是前理文門將李瀚灝今夏的寫照。疫情下香港球圈在半年間經歷巨變，曾渴望踢到40歲的他為了家人，決意投身保險業，「我竟然沒有為離開足球而感到傷心。」 面對昔日的際遇及成就，李瀚灝不埋怨與留戀，一貫默默地離場，皆因他已找到人生新方向。 攝影：梁鵬威

「我英文名叫阿Dell，出得嚟行，都要有個朵。」梳着二八分髮型、穿上合身全黑西裝的李瀚灝笑說。

記者平日稱呼這位前理文守門員為「阿灝」，聽到此洋名難免感到有點格格不入。不過這日他以白色襯衫與灰領呔示人，配上棕褐色的尖頭皮鞋，穩重又不失個性。若非記者早知道阿灝的身份，也可能誤會他是位入行多年的金融才俊。

前理文門將李瀚灝在疫情下離開職業足球界，轉職保險經紀。（梁鵬威攝）

本地球圈在新冠肺炎下全面停擺，球員生計首當其衝，有人失業、退役甚至轉行。2004年在晨曦出道的阿灝，亦毅然決定結束16年職業球員生涯，現職保險經紀。

帶着記者在觀塘宏利大廈的公司中穿梭拍照，一向「怕熱」的阿灝滿頭大汗，臉上卻掛着一份球場內從沒展現過的自信；換上便服再戴起龍門手套，他才醒覺，早已與曾經最熟悉的足球疏遠，言談間隱約感受到他的無奈，「最後一次戴手套已經是2月，踢了10多年波，想不到會有半年時間從沒接觸過足球。」

龍門手套跟足球是每個守門員的好朋友，疫情卻使李瀚灝跟兩者絕緣半年。（梁鵬威攝）

未婚妻險染疫 家人足球誰更重要？

回到疫情初期，港超聯自1月底押後，球隊練習如常。跟當時大多數香港人一樣，阿灝本來深信疫情在夏天來臨前自會消散，生活也未受影響。他透露當時並未想過轉行，去年7月考取保險經紀牌照，是因發牌制度轉制，將學歷要求由中學畢業提高至會考五科合格，希望趕在仍合資格時考牌「旁身」。

本地賽事雖一度於2月重啟，惟3月底在爆發第二波疫情下再停頓，他對前景漸感不安，「感覺沒完沒了，所有地方都封閉，連出入都有問題，『好唔對路』。」

沒有東西比家人更重要。要懂得為家庭負責任，不是自己想點就點，一句「我好想踢波呀」就在家白等。希望多賺點錢，讓家人過開心且舒適的生活。

李瀚灝原定3月初跟拍拖9年的女友結婚，但婚禮最終延遲至10月。（受訪者提供）

最動搖他的，是一段球場外的小插曲。阿灝與拍拖9年的女友原定今年3月頭成婚，惟未婚妻於農曆新年巧合登上爆發新冠肺炎的「鑽石公主號」郵輪，人雖平安，卻待至2月中才返港，並需入住駿洋村隔離兩周，婚禮被逼改至10月舉行。

「以前很多私事，我都會收收埋埋。直至發生這件事，覺得當下沒有東西比家人更重要，所以跟他們多了溝通。」過往女友從不干涉阿灝的足球事業，但他也逐漸感受到對方的憂慮，「她近年間中會問我：『你幾時先踢完波？』、『有冇諗過第時點？』，潛移默化，我也有了要為將來着想的意識。」

阿灝是家中孻仔，對上還有兩個哥哥，他坦言自己思想傳統，「結婚後生小朋友」才算美滿家庭。「所以疫情間不是自己想點就點，一句『我好想踢波呀』，就在家白等幾個月。要懂得為家庭負責任，希望在有能力的情況下多賺點錢，讓家人過開心且舒適的生活。」談及足球以外的新目標，他說得起勁。

未婚妻的經歷，讓李瀚灦將「家庭」放在足球之前，思考未來。（梁鵬威攝）

我不是球星，與其繼續浮浮沉沉，我寧願灑脫一點展開新職業。

+ 5 + 4 + 3

在疫情期間阿灝跟理文仍有合約在身，但為了未來，終在3月底嘗試投身保險業。透過了解其他球員的苦況，他深深感受到球圈正承受沉重打擊，也自覺比一般人幸福得多，「部份本地球員及外援有家室但沒糧出，難聽一點是『吊晒頸』。有人要返通宵工、晨早起身打兩份工幫補；也有人跟車做搬運，或者做推銷、齋企一日做沒有意義的事。」

即使疫情完結，誰又可擔保將來不會遇上同樣困境？理文在5月底約滿前告知阿灝不獲續約，他早有打算，「老實說，我不是甚麼球星。與其『吊鹽水 』、到別家球會浮浮沉沉，我寧願灑脫一點，選擇一份新的職業。」

疫情下為幫補生計，有前隊友要跟車、站在街邊推銷拉客，李瀚灝慶幸自己的新工作環境，已比他人來得幸運。（梁鵬威攝）

曾為自證身價而堅持 今再沒留戀

阿灝直認多年來為追求一個自豪的球季，一直堅持踢至40歲。然而近年他狀態起伏不定，記者最深刻是上季初和富大埔鬥傑志的一場聯賽，他接連犯錯連累大埔失分，賽後忍住情緒受訪卻難掩落寞，默默走入更衣室通道的一剎，背影令人心酸。

自此阿灝將正選門將之位拱手讓予曾文輝，球隊最終問鼎聯賽冠軍，惟他缺席頒獎禮；直至今季轉投理文也長居後備，甚至在菁英盃擔任小將高俊的副手。

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我竟然沒有為離開足球而感到傷心。

李瀚灝誠言至今仍未踢出一個讓自己滿意的球季，2018年10月鬥傑志時犯錯，或許是他生涯其中一個轉捩點，這個背影教記者十分難忘。（資料圖片／袁志浩攝）

難道他認為現時已無法證明自己，球圈也再沒值得留戀的地方？

「香港足球環境太差，球員沒有保障。很多球員為生活、養妻活兒而掙扎，卻有球會拖糧，可否不要這麼殘忍？外援來港只為一個機會，為何有人仍要在低微的人工中抽佣，以確保他們的出場機會？這些潛規則不應該出現的。」

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作為球員，堅持的想法永遠是對的，但面對當今球圈生態，阿灝心裡有數。「發現自己沒有為離開而感到傷心，一來目前甚少港超新聞、大家都無波踢，身邊根本不會接收到相關消息，反而『幫助』我面對現實。我也很享受新工作，這讓我即使有半點婉惜，仍很快就平復。」

李瀚灝（藍衫）於大埔區土生土長，三度效力大埔足球隊，惟大埔近月鬧出欠薪風波，令他對球壇生態大感失望。（資料圖片／蘇子暘攝）

現實點說，這份工搵到錢。

對的時間做對的工作

經紀比球員工時長得多，每日朝九晚五，每周至少上班五日；也要「五項全能」——人壽、醫療、危疾、意外與強積金相關產品都要涉獵。不過阿灝現時平均月入較球員時多出近半，金額有時更達雙倍。「現實點說，這份工搵到錢。我講其他答案也沒意義，最直接就是養到家。」

保險業多勞多得，相反足球講求關係與際遇，付出跟回報未必成正比。可是阿灝指兩份工作沒有誰比誰好，只是在人生不同階段，作出最合適的選擇，「反敗為勝、被睇低下爆冷奪冠，完場那一刻的心情若非親歷其中，絕不可能感受得到，這些都是錢買不到的。現在說起那份激動，我都會毛管戙、口震震。不過運動員總生涯有盡頭，而在新工作上，我每天新挑戰、新知識，令我望得到未來。」

職業足球講關係及際遇，保險業則多勞多得，或是兩份工作最大分野。李瀚灝不介意OT，因為「搵到錢」。（梁鵬威攝）

以專業意見幫朋友由蝕變和、甚至賺，那種被人講「你真係得喎」的感覺，我從來沒有試過。

從不擅辭令到能言善道 源於足球沒有的成功感

一個稱職的保險經紀需要四出見客，花盡口舌之力才能提高營業額。然而阿灝相對內斂，今年1月機緣巧合下找他拍攝一段玩遊戲的影片，他全程話不多，搞起笑來也略顯尷尬，又如何「靠把口搵食」？

他也不諱言最初工作時緊張得很，「以往我沒有太多機會跟陌生人談天，就算教波，都只是單向式的溝通。頭幾個月簡單如登記、簽名，過程已經dead air，總是希望快點完成工作。」

可是從新工作中，他獲得足球場上無法比擬的成功感，「以前踢波很少人讚我，最多撲一兩球好波，有丁點掌聲。做保險後曾幫朋友由蝕變和、甚至賺，他們會很感激我提供的專業意見，這種被人講『你真係得喎』的感覺，我從來沒有試過。」雖不至於口齒伶俐，但跟半年前那位沉厚寡言的阿灝比較，眼前的他判若兩人。相信正是這份自信，使他鞭策自己改變性格、適應新環境。

在新工作中，李瀚灝找到足球無法給予的成功感。（梁鵬威攝）

讓我重新選擇一次，我也不會遲到早退，踢足16年。

低調退役 從不後悔 盼留守者為未來深思

坦白說，阿灝並非球場上最矚目的一位，若非他因疫情而轉行，或許鮮會成為專訪主角。不過其實這位前守門員曾奪2008/09球季「最佳青年球員」，更是2009年東亞運金牌得主之一，只是漸被淡忘。

當年東亞運另外兩位門將——葉鴻輝是當今港足標誌性人物、吳逸凱則早於2014年退役，現已成為飲品店老闆，但阿灝仍以「正囉，開心囉」形容這16年職業生涯光陰，沒半點羨慕與後悔，「縱然個人成績未算突出，但我自認對足球態度很足，也比不少人擁有更美滿的生涯，讓我重新選擇一次，我也會這樣做。」

跟球迷道別，他亦一如以往的低調，「我不需要大家留意我的存在，但如果這10多年來你稱讚過或責罵過我，多謝你。」

2008/09年度香港足球明星選舉，山度士（後排右二）當選香港足球先生；22歲的李瀚灝（前排右二）跟歐陽耀冲（前排左二）則獲選為最佳青年球員。（足總圖片）

↓↓↓回顧李瀚灝16年職業生涯，你不知道的高高低低：（按圗放大）↓↓↓

+ 4 + 3 + 2

或許是轉行後對「保障」一詞更有體會，阿灝寄語年輕球員要珍惜有波踢的日子之餘，也應在閒時培訓第二興趣、增值自己。他認為球圈中人與其「坐定定等運到」，不如把握時間構思想法，為本地足運出一分力，「疫情淘汰了資源不足的球會，未來球會間差距只會更大。用5000萬打贏1000萬、場場大炒又如何？搞波非為自己而搞，整個球圈氣氛好、彼此實力才會提升，這種價值才有意義。」

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在疫情間為了家人決然掛靴，李瀚灝沒有機會在球迷的掌聲下告別。可是透過規劃未來，他找到了人生新方向，這是成長的過程。香港足球界又能否把握這段冷靜期，內視反聽，破繭重生？