【港足．短說．吳卓蔚】疫情下不甘被冷待　為女足發聲全因熱愛

本地球圈在疫情下重創，大眾焦點普遍落在男子職業球員身上，上周我們訪問過前理文門將李瀚灝，了解他為生計而掛靴轉行的心路歷程。 可是，港超聯尚有復賽空間，另一邊廂的女子聯賽，早在4月已無聲無色地腰斬。本地女足也許沒有太多商業價值，但球員付出及熱情從來不輸男生。 香港女足門將吳卓蔚（阿Mi）落實加盟台灣女足勁旅台中藍鯨，她期望藉此為本地女足界發聲，爭取合理待遇，「唔係得男足先勁揪，香港女足都可以勁揪。」 攝影：羅君豪

夏天一個周五的中午，中葵涌公園的足球場與籃球場都貼上紅白色的封條，偶有幾位上了年紀的跑友路過，氣氛冷清得很。

香港女足門將吳卓蔚（阿Mi）與愉園的半職業合約在6月底已屆滿，當大部份打工仔正期望周末來臨，她背着索繩袋到離家約10分鐘步程的公園，默默加操。

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平日的中葵涌公園十分冷清，這裏是吳卓蔚在疫情間的私人訓練基地。（羅君豪攝）

「其他球員跟我說，知道接下來有比賽的話，肯定會想操弗些；但如果沒有賽期，練習也不會有動力。之前有傳新一季女子聯賽或在9月展開，不過就連男足的港超都未復賽，相信可能性很低。 」阿Mi無奈地道。

女足永遠都排在男足之後，球員縱不想承認，卻是殘酷的現實。

新冠肺炎疫情肆虐，足總4月中宣布取消旗下所有比賽，女子賽事無一倖免，僅得男子頂級聯賽「避過一劫」。足總自2011年推行《鳳凰計劃》，一直強調提升女足地位、增加資源，然而女將的待遇，至今跟男生仍有一段距離。

香港女足近年在成績及關注度上都有進步，但待遇卻仍遠低於男足。（資料圖片／袁志浩攝）

啞忍多年 這一次真的很介意

阿Mi近年逐漸站穩港隊正選位置，隨球隊東征西討；上季起她隨愉園男隊操練，也從隊友口中得知更多男足的情況，了解到本地男、女足是如何不對等。

記者問她是具體例子是甚麼？她沉思了半分鐘，看似欲言又止，最後還是開口：「男子代表隊門將會獲發手套，波鞋也是用較昂貴的款式，女足用的則較便宜，甚至未必會提供。我們也只能借用拉筋衫褲（運動打底服），比賽後就要還，男隊的安排又是否如此？」一對波鞋與手套或者價值不高，但對球員來說，意義或遠高於此。

吳卓蔚前年起跟愉園簽下半職業合同，也隨愉園男足訓練。（相片來源：愉園體育會Facebook）

近年女足漸受本地球迷注目，媒體上曝光率日增，足總也間中會借助女足宣傳活動。2018年賀歲盃，足總未邀得外隊參與，最終重用港隊鬥港聯的戲碼外，亦增設頭場、由香港女足鬥尼泊爾武警。

要知道本地女將絕大部份非職業球員，為了備戰，她們或需調動工作、利用私人時間練習，但對此她們總是義不容辭。不過每每回到現實層面，這班女生都是遭犧牲的一群，阿Mi說得直白：「當賀歲盃有外隊、有球星，我們就完全冇份參與。其實這類比賽的對手實力很高，對球員進步很有幫助；在這麼多球迷面前獻技，也是個十分重要的舞台。」

2018年賀歲盃頭場，香港女足在旺角場鬥尼泊爾武警。（資料圖片）

足總在最新一份「展望2025策略計劃」中亦重點提及發展女足，更希望女子代表隊能晉身2030年女子亞洲盃決賽周。在球員眼中，這不是難以達成的目標，但前提是必須投放更多資源。

早前有傳媒報導，足總每年雖獲上千萬元資助，前線球員卻未能受惠，青年隊每課練習的車馬費多年來更只得50元。

足總新五年策略計劃「展望2025策略計劃」懶人包：

阿Mi聞言表示感到絕望：「男足是全職訓練，有足夠時間休息；女足卻是朝9晚5工作、晚上趕在11時球場關閉前練習。雖然短期內沒法子做到男、女足平等，但若足總真心想女足進步，資源一定要投放更多。」除了因將軍澳訓練中心落成，港隊操練不必再「打遊擊」，她認為女足配套沒太大改善。

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有別於港超聯使用真草場，女足聯賽主要於人造草場進行，場地質素欠理想、增加球員受傷機會；地點亦偏遠，如屯門湖山、將軍澳寶翠、小西灣等。以上種種都令一眾女將累積了不忿，她們多年來吞聲下氣，最近卻換來「被通知」腰斬今季聯賽。

既然男足有機會在加強防疫措施下復賽，女足為何不可？腰斬等同抹殺我們半季的努力。

一直默默承受，卻沒想過結果會是如此，女生們也只是想踢足球而已。（羅君豪攝）

男足、外國都可以 偏偏女足不能

這一次，她們真的很介意。

「初初收到消息時很不高興，會質疑足總何解這麼快就下了決定。足總會找港超球會去商討復賽對策，但完全沒有問過我們。」球場上的阿Mi一向冷靜，此時卻說得激動。

她明白男子比賽備受關注，惟強調女足也不乏支持者；而愉園女足今季為衛冕聯賽，球員同樣投入心血與汗水，才踢出首循環8勝1和的不敗佳績。

「疫情下球員也擔驚受怕，我們大可放棄練習，但最後都願意付出時間。每支球隊都想奪冠，我們也一樣熱愛足球，既然男足有機會在加強防疫措施下復賽，女足為何不可？突然腰斬等同抹殺我們半季的努力。」

不只得男足才勁揪，香港女足都可以勁揪。

愉園女足上季贏得球會史上首個女子聯賽冠軍，今屆力爭衛冕。球員需兼顧事業及足球，操練只能安排在晚上進行，付出的精力也許不輸男足。（資料圖片／袁志浩攝）

疫情下本地女子聯賽全數取消，女將韋婉婷乘機外流阿爾巴尼亞女子聯賽，最終協助當地球隊問鼎兩項錦標，算是女足界這段時期少有的喜訊。

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阿Mi認為「韋婉」的成功能為陷入寒冬的女足界注入正能量，卻更反映出香港的不足：「外國的女子聯賽都能夠如常舉行，香港竟是另一個結局。其實如果足總希望更多女將外闖，就必須將女足發展得更好，才能吸引其他國家去關注香港球員，這是相輔相成的。」

當球迷以至本地足球決策人為港超復賽而熱烈討論，她寄望雙方也可將注意力放在女足身上，「大家都是香港人，何解不關心女足呢？我們也是自己人，都需要撐，不只得男足才『勁揪』，香港女足都可以『勁揪』。」

穿上粉紅色球衣，誰說女足球員沒有少女心？這顆心是純潔的，喜歡就做，不用想太多，踢足球正因如此。（羅君豪攝）

本地女足沒有價值？她們有的是熱情

記者忍不住問她，會否覺得香港女足沒有討價還價的能力？阿Mi很快就有答案：「球員有價值，才有權力。」在男足世界，球會開出高薪招攬球員，轉會是很普遍的事；然而她指出同樣情況放在本地女足，總讓人覺得球員不懂得飲水思源，背後正源於兩者在價值上的分野。「本地男足是一份職業，牽涉更多利益；女足更多是為了興趣。」

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現時香港女子聯賽僅屬業餘性質，球員長年堅持、為練習及比賽而頻撲，是因為愛與責任。訪問前記者提醒阿Mi準備球衣，她豪不猶豫選擇了粉紅色的一款，或許足球對她們來說，就如一顆少女心一樣簡單且純真。

疫情間每日雖透過視像會議軟件隨愉園男足操練、在家作鍛練，她卻未感滿足，「個人唔郁唔舒服，沒有運動量的話會有內疚感，不想自己因疫情而身材走樣，也自覺傳球、斬波的動作慢慢生疏。可是家裡地方窄、又怕騷擾到鄰居，所以不如找個廣闊些的地方，可以放心踢、舒服一點。」

陽光打在吳卓蔚身上，記者問她怕不怕曬，她說「特登揀呢個時間，就係想曬！」（羅君豪攝）

我真的很熱愛足球，它像入了血一樣。就算一個人簡單地控球、盤球，都已經十分開心。

訪問當日太陽高掛，這位女生不怕曬，更笑指自己正是希望感受陽光。阿Mi從袋中逐一拿出訓練裝備，拉筋用的膠帶、鍛鍊耐力的塑膠繩、「飛碟」、龍門手套等，就連足球亦用透明袋包緊以防弄髒，認真的態度不亞於男生。

她獨個兒對着牆踢球，自有一番樂趣：「我真的很熱愛足球，它的地位無法取替，像入了血一樣。現在冇波踢會『身痕』，所以就算一個人做基本的練習、簡單地控球、盤球，都已經十分開心。」

獨自對着牆踢波，已教吳卓蔚十分興奮。（羅君豪攝）

大家這麼辛苦，就是希望等待球場重開、一個可以再踢波的機會。

以往半職業的球員身份，加上在學校擔任球隊助教，阿Mi每月收入就只得約9,000元，她苦笑說：「無錢都肯付出，就係因為鐘意。」體育界受疫情嚴重打擊，現時她收入歸零，僅靠積蓄過活，自己煮飯、減少聚會以節省洗費。

她透露有部份同以教練工作維生的隊友，需轉到茶餐廳工作、甚至送外賣，「大家這麼辛苦，就是希望等待球場重開、一個可以再踢波的機會。跟隊友一起奮鬥是件相當高興的事，很掛念這種聚在一起的感覺。這也是大家捱下去的動力，意義比足球本身更重大。」在外界眼中她們沒有價值，但其熱情與投入，比男足有過之而無不及。

吳卓蔚的足球世界，不能沒有一眾隊友，球場上的每張笑臉，是彼此堅持的動力。（資料圖片／高詩琦攝）

尤記得認識阿Mi，是因為4年前的一場東亞足球錦標賽外圍賽。當時香港女足在主場鬥勁敵韓國，19歲的阿Mi首度正選參戰國際賽，最終吞下14蛋，更哭成淚人。

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兩年後港隊備戰新一屆賽事，記者遇上她並重提慘敗經歷，她的回應叫記者印象深刻－－「那場比賽很值得紀念，可提醒自己不斷進步。多年來我的水平沒有提升，很害怕港隊的未來沒有我份。我不想再渾渾噩噩，希望可以做到心目中所想的那個我。」

4年前，吳卓蔚在國際賽地標戰遭韓國狂轟14球，她收藏了該仗的比賽片段，提醒自己要發奮圖強。（資料圖片／梁鵬威攝）

從這個答案，令記者深信阿Mi不止熱愛足球這麼簡單，足球對她來說是一種信念。

其實每次報導女足新聞，總會有人留言罵這班女生「廢」、「出去比賽都係畀人炒」，又或者「女仔仲踢波？」。每字每句，阿Mi都記得一清二楚。然而從不動搖她對足球的堅持，所以即使疫情加上聯賽腰斬，又算甚麼？埋怨過後，她還是抬起頭來。

「呢一刻10分是滿分的話，我有12分想踢波！」

台中藍鯨宣布吳卓蔚加盟，她將穿上24號球衣，並簽約至季尾。（台中藍鯨Facebook）

皇天不負有心人，阿Mi的努力終被看見了，她落實加盟台灣女足勁旅台中藍鯨。一圓外流心願，她依然心繫香港的戰友們。

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「在目前這麼艱鉅的環境下，我都能獲得外闖機會，證明凡事沒有不可能。想藉此跟女足的各位加油，大家要繼續『畀心機』， 相信自己有能力做任何事。」

說罷，她又拿着索繩袋到球場繼續訓練，袋上印有「Never give up」，或許這就是她在疫情下，最想給自己及其他女足球員送上的一句話。