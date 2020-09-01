【體育熱話】羅志祥辦「多人運動」比賽　低潮打高爾夫球感悟人生

台灣歌手羅志祥（小豬）今年5月遭內地網紅前度周揚青大爆私生活淫亂、熱衷「多人運動」，形象進一步插水。 被冠以「世紀賤男」稱號的他，日前主辦真正的「多人運動」：為母親舉行乒乓球比賽作樂，還特意準備獎盃，「看到他們老人家的笑容，自己也很開心。」

「小豬」被揭荒淫史後成為眾矢之的，形象受創而要暫停工作。雖然在愛情上被稱為「渣男」，但出名與母親感情要好的他，依舊是一個孝順母親的孩子。他日前為母親和她的好友舉行乒乓球比賽，還特意準備了獎盃加強賽事認真度，相當貼心。

自從父親過世後，「小豬」全心全意孝順母親，發誓要讓家人過好生活，有時間會一起外遊。（Instagram）

近來只上載運動照片到社交媒體的他，在Instagram的限時動態上載比賽相片，他在賽程表附加解釋，「媽媽跟她朋友每天打乒乓球運動流汗，我才提議幫他們辦個比賽，讓他們也多了份意義，看到他們老人家的笑容，自己也很開心。」

比賽分為男子組、女子組和菁英組，他除了籌辦外還親自落場，被分到菁英組的他最終未能奪盃而回，自言「下次再繼續努力。」比賽結束後，「小豬」與一眾參加者拍大合照，他感欣慰的說：「看到大家都很開心，自己也覺得很滿足。」

小豬在限時動態上載了賽程表。（Instagram）

醜聞後神隱的「小豬」由以往的明星派對，到籌辦這次「多人運動」的乒乓賽，只為一班老人家開心。（Instagram）

工作停擺熱衷運動 體重下跌10公斤

「小豬」自被爆參與戲稱為「多人運動」的集體性派對後一直低調，工作也因醜聞而停擺，最近放上社交媒體的相片都是以打籃球與高爾夫球為主，加上不時到海邊衝浪，有指體重跌了近10公斤。

他也從打高爾夫球學習讓自己對現在的停頓處之泰然，「不管結果如何都要平常心，因為下一步又要面臨新的開始。」他又謂如果有人認為高爾夫球是簡單、無聊又不會流汗的運動，一定要自己親身體驗，他寫道：「因為你將會被這項運動給羞辱，我已經被羞辱了好幾回了，繼續練球，因為我要征服它，加油。」

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