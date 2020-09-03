【FIFA 21】Career Mode英超列強預算曝光　Big 6僅曼城曼聯過億

外國網站fifagamenews.com近日透露10月發售的《FIFA 21》中，職業生涯模式（Career Mode）各聯賽的轉會預算，當中包括最受香港球迷喜愛的英超。 今集《FIFA》英超20隊中，只得曼聯及曼城兩支球隊轉會資金超過一億英鎊。

《FIFA》研發商EA Sports今集就職業生涯模式作出不少改動，更稱之為「過去10年最大改動的一次」。雖然玩家今集可以選擇要求額外資金，又可自行選擇金額，但眾隊開Save時有多少轉會預算，仍是玩家一大關注。

曼市雙雄在今集《FIFA》仍是最有錢球會之一。（Getty Images）

fifagamenews.com列出多個聯賽的預算列表，有別於《FIFA 20》各隊都只得一個預算，《FIFA 21》似乎可讓玩家選擇多少轉會資金，故有3個金額。

不過，英超列強就只得曼聯及曼城的最低Options過億英鎊，利物浦、車路士兩支勁旅就算選擇最大面額，亦未過億。

《FIFA 21》英超各隊預算：

+ 14 + 14 + 14

雖然數支球隊轉會費不多，但球迷玩的時候亦不用擔心「冇錢買人」。在過往，玩家如果Career Mode擔任領隊，想得到額外資金，需要在EASFC Catalogue升級才可購買相關的Financial Takeover。

不過，《FIFA 21》免卻了升級的麻煩，讓玩家在開新Save時就可以直接得到資金，金額有3個選擇：1000萬英鎊、1億英鎊、5億英鎊，玩家亦可關閉Financial Takeover，自己一手一腳打天下。

《FIFA 20》去季英超最佳20人組合包名單：