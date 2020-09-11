行山郊遊｜陳嘉倩行新娘潭看瀑布　網民關注她上身衣著若隱若現

撰文：顏銘輝
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前TVB主播陳嘉倩昨日穿上一身郊遊行山裝束，去到大埔的新娘潭。很多網民關注陳嘉倩的衣著，有的覺得她的胸圍若隱若現，亦有的勸她穿行山鞋會較安全。
陳嘉倩昨日在Instagram分享照片，見到她穿上搶眼的紫紅色leggings，背起粉紅色背囊，還穿了對波鞋，到大埔的新娘潭。她表示這天是「上進有為青年的靈氣吸收日」，之後她行到照鏡潭的瀑布前拍照，表示：「其實我企喺呢個位塊面都濕晒，熱熱地降吓溫！」
【陳嘉倩的新娘潭打卡相】
很多網民關心陳嘉倩的行山郊遊裝束，尤其是上身，胸圍若隱若現，有人留言：「若隱若現，正！」另有留言：「難怪那麼透！」此外，有人見到陳嘉倩只是穿波鞋，勸她最好穿行山鞋去行山。
陳嘉倩在Instagram上的行山照不多。（陳嘉倩Instagram）
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有網民十分眼利，見到陳嘉倩衣領上有收音咪，估計她是去拍攝節目。陳嘉倩昨日是跟陳安立一起去新娘潭，相信兩人是為ViuTV拍攝節目。
陳嘉倩看來是跟陳安立去新娘潭拍攝節目。（Instagram）
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