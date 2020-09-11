行山郊遊｜陳嘉倩行新娘潭看瀑布　網民關注她上身衣著若隱若現

前TVB主播陳嘉倩昨日穿上一身郊遊行山裝束，去到大埔的新娘潭。很多網民關注陳嘉倩的衣著，有的覺得她的胸圍若隱若現，亦有的勸她穿行山鞋會較安全。

陳嘉倩昨日在Instagram分享照片，見到她穿上搶眼的紫紅色leggings，背起粉紅色背囊，還穿了對波鞋，到大埔的新娘潭。她表示這天是「上進有為青年的靈氣吸收日」，之後她行到照鏡潭的瀑布前拍照，表示：「其實我企喺呢個位塊面都濕晒，熱熱地降吓溫！」

【陳嘉倩的新娘潭打卡相】

很多網民關心陳嘉倩的行山郊遊裝束，尤其是上身，胸圍若隱若現，有人留言：「若隱若現，正！」另有留言：「難怪那麼透！」此外，有人見到陳嘉倩只是穿波鞋，勸她最好穿行山鞋去行山。

陳嘉倩在Instagram上的行山照不多。（陳嘉倩Instagram）

【更多陳嘉倩生活照】

+ 4 + 4 + 4

有網民十分眼利，見到陳嘉倩衣領上有收音咪，估計她是去拍攝節目。陳嘉倩昨日是跟陳安立一起去新娘潭，相信兩人是為ViuTV拍攝節目。

陳嘉倩看來是跟陳安立去新娘潭拍攝節目。（Instagram）

很多女藝人喜歡行山郊遊，例如蘇皓兒：

蘇皓兒夜登鳳凰山看日出 長腿女神愛挑戰高難度路線

+ 3 + 3 + 3

鍾晴挑戰「西貢三尖」睇魚岩頂 落山後嘆：真係一場夢咁

鍾晴行龍脊大曬纖腰 炎夏行山鍛鍊耐性與毅力

無綫小花鍾晴大曬性感行山look 偕友人行西貢白臘灣海邊打卡

+ 6 + 6 + 6

山系女神曾淑雅Jumbo Tsang的行山地圖 齊睇13條靚景打卡路線

曾淑雅與鄧伊程結伴行屯門徑 輕鬆郊遊到「彩虹欄杆」打卡

+ 7 + 7 + 7

無綫女星鄧伊婷曬性感行山打卡照 鏡頭後卻是另一模樣

+ 10 + 10 + 10

細龍太陳偉琪打風前行山頂 遇「可愛新朋友」搵食

+ 2 + 2 + 2

陳婉衡行山打卡靚相：

+ 22 + 22 + 22

延伸閱讀：

【藥箱都變首飾箱】64歲米雪愛上行山跑步 感謝周潤發悉心栽培

行山發燒友劉嘉玲遊梧桐寨瀑布 曾感謝周潤發教識她行山跑步

劉嘉玲行粉嶺石板潭與壺穴打卡 感歎香港山明水秀

米雪推介半山跑步好去處 劉嘉玲登山感歎香港之美

看圖比較消委會測試的15款Sports Bra：