FIFA 21│十大能力值跌幅最大球星　C朗美斯冇份　第一名肥腩乍洩

《FIFA 21》即將推出，近日已經不停有新一集球員能力值流出，有球員「升值」，當然就有球員「貶值」。皇家馬德里中場夏薩特今集能力跌到90以下，跌出Top 100頭20，成為今集「跌得最甘」球員。

《FIFA 21》開發商EA Sports早前公布能力值Top 100球員名單，33歲的巴塞隆拿球星美斯以93續領群雄，至於效力祖雲達斯（遊戲中名稱：Piemonte Calcio）的Ｃ朗拿度，能力值稍為下跌至92，為全Game第2。

美斯以93成為今集「最強球員」。（Getty Images）

百大球員榜中不少球員的能力值都有調整，C朗雖然由《FIFA 20》的93改到今集的92，但跌幅遠不如其他「行家」。

《FIFA 21》能力值跌幅最大球員Top 10：

+ 4 + 4 + 4

曼聯雙星齊上榜

曼聯的普巴及迪基亞均有上榜，27歲的普巴上季因傷長期缺陣，於各項比賽為「紅魔」上陣22場，僅得一個入球。

至於11月就滿30歲的迪基亞，上季英超為「紅魔」打足全季13次保住清白之身、失36球，連同其他賽事總共失44球，但數次嚴重失誤為球迷詬病。

夏薩特去季加盟時「肉騰騰」現身皇馬主場巴拿貝，今季又再「肥腩乍現」令球會下令減磅。（Getty Images）

另外，去季轉投皇家馬德的夏薩特由上一集的91大跌到88。以1億英鎊轉戰西甲首季因為傷患困擾，這名比利時好波之人全季僅入一球，缺乏狀態在場上亦不太顯眼。

出名喜歡食的「夏世三」加盟時就因「肥腩乍洩」出席發布會，引人側目。今季皇馬開操再次「脹爆」現身，球會下令3個星期內減磅，以最佳狀態迎接西甲開鑼。

《FIFA21》能力值排名1至10球星：

+ 4 + 4 + 4

《FIFA21》能力值排名11至20球星：

+ 4 + 4 + 4

《FIFA21》能力值排名21至30球星：