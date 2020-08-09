【足球往事】曼聯守將怒喝伊巴謙莫域　一句險釀更衣室混戰

球場上情緒高漲，有時會遇上隊友講出難聽的說話，有些人會一笑置之，有些人會還擊，最後會變成隊友間的衝突。 曼聯2017年歐霸8強次回合主場鬥安德列治，「紅魔」半場領先一球，形勢大好之際馬高斯盧祖一句說話，令到伊巴謙莫域火冒三丈，險些在更衣室大打出手。

曼聯2017年歐霸8強對比利時球隊安德列治，「紅魔」首回合1：1打成平手後，次回合回到主場，開賽10分鐘就先由米希達利恩入波打開紀錄，正當一切都似在掌握之中，蘇菲亞尼漢尼32分鐘為客隊追平，比賽回到起點。

馬高斯盧祖自爆差點被伊巴毆打的故事。（Getty Images）

伊巴謙莫域精選金句：

+ 12 + 11 + 10

馬高斯盧祖該仗以正選中堅出場，領先期間推前，見伊巴謙莫域墮後要波，但選擇交給在左邊無人看管的保羅普巴，伊巴開始爆粗鬧人。盧祖憶述事件時指自己沒有退縮，以一句「收聲啦，大鼻，所有波都要交給你？」還擊。

半場1：1返更衣室，盧祖回到更衣室，正在脫下波砵之間，伊巴走到他面前問他一句：「what did you say to me?」盧祖為了面子，就算「心裏很想有人介入」亦以同一句回敬伊巴。

盧祖心裏雖然害怕，但仍「企硬」對抗伊巴謙莫域。（Getty Images）

「大鼻」兩個字令到伊巴謙莫域火冒三丈。（Getty Images）

其他曼聯球員見勢色不對，即時分開二人，時任領隊摩連奴當時剛好走入更衣室，半場見球隊被對手逼和，心情亦十分差，但見到伊巴及盧祖二人就快要動手，亦上前拉住伊巴謙莫域，這才化解一場危機。

摩連奴亦有介入才平息危機。（Getty Images）

曼聯最終在加時後，兩回合以3：2擊敗安德列治入4強，最後殺入決賽兩球淨勝阿積士，捧起歐霸盃，伊巴因傷未有出戰，盧祖亦以西裝出席，但兩人賽後合照似乎沒有芥蒂，他們是怎樣和解呢？

盧祖、伊巴謙莫域最後和好如初。（Getty Images）

「感謝上天他只是開玩笑」

30歲的盧祖表示8強次回合翌日在訓練基地食早餐，突然間被人從後捉住，不能動彈聽到一把熟悉的聲音：「what did you say to me?」隨後只聽到伊巴大笑，但今年被借到學生隊的阿根廷中堅卻是仍有餘悸：「感謝上天他捉住我只是開玩笑，要不然我死定了，我沒可能擺脫他。」

雖然兩人曾差點大打出手，但盧祖十分欣賞伊巴的性格：「伊巴謙莫域這類球員有其魅力。他是個贏家，他想贏才會對你發脾氣，他知道你可以做得更好。我從他上學到了不少東西，他是我見過的最偉大勝利者之一。」

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