【足球往事】曼聯守將怒喝伊巴謙莫域　一句險釀更衣室混戰

球場上情緒高漲,有時會遇上隊友講出難聽的說話,有些人會一笑置之,有些人會還擊,最後會變成隊友間的衝突。 曼聯2017年歐霸8強次回合主場鬥安德列治,「紅魔」半場領先一球,形勢大好之際馬高斯盧祖一句說話,令到伊巴謙莫域火冒三丈,險些在更衣室大打出手。

曼聯2017年歐霸8強對比利時球隊安德列治,「紅魔」首回合1:1打成平手後,次回合回到主場,開賽10分鐘就先由米希達利恩入波打開紀錄,正當一切都似在掌握之中,蘇菲亞尼漢尼32分鐘為客隊追平,比賽回到起點。

馬高斯盧祖自爆差點被伊巴毆打的故事。(Getty Images)

伊巴謙莫域精選金句:

+ 12 + 11 + 10

馬高斯盧祖該仗以正選中堅出場,領先期間推前,見伊巴謙莫域墮後要波,但選擇交給在左邊無人看管的保羅普巴,伊巴開始爆粗鬧人。盧祖憶述事件時指自己沒有退縮,以一句「收聲啦,大鼻,所有波都要交給你?」還擊。

半場1:1返更衣室,盧祖回到更衣室,正在脫下波砵之間,伊巴走到他面前問他一句:「what did you say to me?」盧祖為了面子,就算「心裏很想有人介入」亦以同一句回敬伊巴。

盧祖心裏雖然害怕,但仍「企硬」對抗伊巴謙莫域。(Getty Images)

「大鼻」兩個字令到伊巴謙莫域火冒三丈。(Getty Images)

其他曼聯球員見勢色不對,即時分開二人,時任領隊摩連奴當時剛好走入更衣室,半場見球隊被對手逼和,心情亦十分差,但見到伊巴及盧祖二人就快要動手,亦上前拉住伊巴謙莫域,這才化解一場危機。

摩連奴亦有介入才平息危機。(Getty Images)

曼聯最終在加時後,兩回合以3:2擊敗安德列治入4強,最後殺入決賽兩球淨勝阿積士,捧起歐霸盃,伊巴因傷未有出戰,盧祖亦以西裝出席,但兩人賽後合照似乎沒有芥蒂,他們是怎樣和解呢?

盧祖、伊巴謙莫域最後和好如初。(Getty Images)

「感謝上天他只是開玩笑」

30歲的盧祖表示8強次回合翌日在訓練基地食早餐,突然間被人從後捉住,不能動彈聽到一把熟悉的聲音:「what did you say to me?」隨後只聽到伊巴大笑,但今年被借到學生隊的阿根廷中堅卻是仍有餘悸:「感謝上天他捉住我只是開玩笑,要不然我死定了,我沒可能擺脫他。」

雖然兩人曾差點大打出手,但盧祖十分欣賞伊巴的性格:「伊巴謙莫域這類球員有其魅力。他是個贏家,他想贏才會對你發脾氣,他知道你可以做得更好。我從他上學到了不少東西,他是我見過的最偉大勝利者之一。」

【今夏已落實轉會】