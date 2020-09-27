女足│港隊門神吳卓蔚投藍鯨操練　「從相片到見隊友真人很特別」

香港女子足球代表隊成員吳卓蔚外流台灣木蘭足球聯賽球隊台中藍鯨，她昨日（27日）完成防疫隔離，正式投入球隊操練。 台中藍鯨特別為阿Mi舉辦加盟儀式，且全程在社交網站直播，隆重程度即使在港超也相當少見，讓這位女將決心要付出更多。

吳卓蔚8月底已落實盟台灣球隊台中藍鯨，惟因處理簽證等問題，至上月11日才抵達台灣，疫情下她入境後再需自我隔離14日。

難忘的隔離生活 國語也要「加操」

在隔離期間阿Mi只能待在球隊安排的酒店，她笑說此生活模式十分難忘，「酒店服務周到、準時派飯，餸菜算豐富。每日三餐定時食，食完就做運動，時間很快過。」

吳卓蔚早於9月11日抵台，但需接受兩周隔離，直至昨日才正式歸隊。（愉園足球隊提供）

以上經歷對阿Mi來說新奇又陌生，她早已預備足球及拉力帶於酒店練習，卻有另一樣技能需要「加操」，「在房會長開電視，看各種綜藝及新聞節目，因為想快點適應聽國語的頻率，也讓自己說得流利一些。」

吳卓蔚離港前仍不斷練習，為未來的挑戰做好準備。（資料圖片／羅君豪攝）

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球隊直播加盟儀式 吳卓蔚：心更堅決

阿Mi昨日終完成兩周隔離，她坦言踏出房門的一剎「有如重見天日，好開心可以離開間房」。台中藍鯨隨即安排她到訪球隊主場太原足球場，出席加盟儀式，整個過程更透過球隊社交網站作直播，在香港球圈，即使男足的港超球員也未必擁有如此待遇。

身穿香港隊訓練球衣的阿Mi在藍鯨總教練呂桂花手中接過24號球衣，她表示感到相當榮幸，「第一次這麼受重視，令我的決心更堅決，我會將我的所有奉獻給球會。」

阿Mi在球隊總教練呂桂花（右）手中接過24號球衣，代表正式加盟。（台中藍鯨 Taichung blue whale Facebook圖片）

儀式過後，晚上便來到阿Mi最期待的畫面，她終可正式歸隊，跟新隊友練習及踢友誼賽。她透露一直透過影片及相片「認識」隊友，已認得部份人的樣貌，「可是由相片到見到真人的感覺很特別，始終我隔離了很久，既開心又期待。今日見面後發現她們都很友善，感覺不錯。」

阿Mi隔離後正式投入操練，跟隊友相處融洽。球隊在社交網站更寫道：「歡迎新同學阿咪加入，今晚要來點香港絲襪奶茶。」（台中藍鯨 Taichung blue whale Facebook圖片）

感激球會朋友支持 承諾拚盃賽冠軍

今季台灣木蘭聯賽賽季經已煞科，藍鯨奪得亞軍，直接晉身聯賽盃準決賽，對手是台北熊讚與高雄陽信的勝方。賽事會在下月31日進行，決賽則會在11月7日上演，意味阿Mi至少再多等一個月才有機會上陣。

不過她指有來自台灣及香港的支持，相信很快就能捱過去，「很多謝香港朋友及愉園的支持，心意我都收到，我會保持內心的那團火繼續努力。台中藍鯨為我也花了很多時間跟耐性，所以我一定會盡力去拚盃賽冠軍回來，Fighting！」