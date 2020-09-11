【女足】世界盃功臣永里優季創先河　加盟男子隊為家鄉出力

日本女足在2011年德國世界盃決賽，互射12碼擊敗美國首次奪冠。當年參與創造歷史的前鋒永里優季，宣布加入家鄉一支業餘男子隊，為國內外注目。 這位曾在世界盃入球的前鋒，成為首名女球員加盟男子足球隊，更有機會與胞兄組成雙箭頭。

33歲的永里優季屬於美國女子職業球隊芝加哥紅星，昨日（10日）以借用形式加入神奈川縣厚木市的球隊「隼11」（Hayabusa Eleven）。這支家鄉男子隊正參加神奈川縣乙組聯賽，為國內聯賽第8級別。

永里優季披上向來鍾愛的17號。（影片截圖）

永里表示在男子賽事中競逐，感謝家鄉球隊提供「人生難得的機會」，「很多人花盡努力達成這一次轉會，我希望接受挑戰，衷心感謝。身處男子足球員之中，可以達到怎樣的成績，實在是未知數。我會發揮在海外比賽的經驗，令球隊變強，並且回饋我的成長地」。

永里優季（右）於7月仍為芝加哥紅星出戰美國女足聯賽的季前挑戰盃。（Getty Images）

國際足協女足世界盃的Twitter發文報道：

We've seen some BIG moves today. Including this via @chiredstarsPR.@Yuki_Ogimi is heading to 🇯🇵 where she’ll make history as the first woman playing professionally for Hayabusa Eleven, an amateur men’s club as part of the Kanagawa Prefecture League.https://t.co/PDuPQzVxe6 pic.twitter.com/JxipW774B3 — FIFA Women's World Cup (@FIFAWWC) September 9, 2020

永里強調一直希望嘗試男子比賽的滋味，這次轉會得到國際足協、歐洲足協的社交媒體傳達消息，如此注目實在超乎預期，「海外人士好像感覺到莫大的社會意義」。此外，美國女足手射手韋冰露（Megan Rapinoe）喚醒外界關注性別差異帶來的社會現象，啟發了她，「我思考能否像她一樣喚醒外界，今次就用稍為不用的方法試試，希望證明女性在男子足球中也可以做出成績」。

創造歷史之後，繼續創造新一頁。（Getty Images）

2011年德國女足世界盃，永里優季初時擔任球隊首席前鋒，更在首仗分組賽對新西蘭時先開紀錄，亦是該屆唯一入球。她及後表現一般，淘汰賽後段列作後備。而對美國的決賽，日本在法定時間及加時兩次扳平，打成2：2進入互射12碼，永里在4輪之中是唯一射失的日本球員，幸日本在12碼階段以3：1獲勝。

永里優季是世界盃冠軍隊成員。（Getty Images）

永里加盟「隼11」，讓這支小球隊擁有世界級球員，還可能出現一對兄妹箭頭。永里優季的兄長永里源氣征戰日職聯及泰超聯多年，今年也加入球隊之中，希望為家鄉球隊邁向J-League的目標出一分力。而永里家的三女永里亞紗乃亦曾代表日本女足，現為「隼11」的「足球高爾夫」（footgolf）運動員。