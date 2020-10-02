英超Fantasy｜教你搶分秘技　舜文籲選Cap勿賭氣　祉俊倡果斷止蝕

英超踢罷3周，戰績一般的Fantasy玩家均感到進退失據，其實這個遊戲有幾種「特別技能」可用，加上每周隊長分數雙倍計，如果好好善用這些秘技，或可後上突圍而出，兩位足球評述員劉舜文及陳祉俊，今次就向大家提供一些小貼士。

英超Fantasy其中一種「特別技能」叫Wild Card（外卡），即是玩家在不用罰分下，可免費更換全隊15人陣容，一季有兩次機會，劉舜文提醒大家，首張Wild Card須在12月28日之前（即第16周或之前）使用，另一張則可用於第16周之後，這名超過14年Fantasy經驗的「高玩」表示，以前自己過早使用Wild Card，季中遇到犯錯便難以修正陣容。舜文又指，現正值季初，轉會市場未閂，陸續有新球員加入，加上英超各領隊仍未定出心目中的常規陣容，因此仍有極大變數，基於上述原因，舜文會臨近季中，才會使用首張Wild Card。

劉舜文分享他的執陣心得。（資料圖片／吳浩然攝）

自稱「低玩」的陳祉俊表示，這是關乎高玩與低玩之分，若然發覺自己開季數周就大墮後，便應果斷變陣，否則餘下賽季將難以翻身。究竟何時使用Wild Card變陣？玩家要因應自己的實際情況及需要去判斷。

Fantasy的世界，除了每周執陣外，最重要一環莫過於是否「Cap中」隊長，由於隊長分數雙倍計算，因此影響極大，劉舜文表示，以往自己是「瀟灑型」，故意選擇後衛或門將，希望出奇制勝，但通常這種賭博性的「Cap」輸多贏少，所以他奉勸各位玩家勿步其後塵，舜文現在揀選隊長的準則，取決於該球員是否必然正選及表現穩定與否，他推介曼城中場迪布尼、利物浦前鋒沙拿及熱刺隊長哈利卡尼，若然「Cap」中他們並取得入球，或可得到額外獎賞3分，搶分可謂事半功倍。

孫興慜因傷倦勤，哈利卡尼可成為你本周隊長心水？（Getty Iamges）

另一玩家陳祉俊則謂，根據他多年來的失敗經驗，只有一個忠告，便是切忌「懶醒」，無論如何，要揀「正路」球員擔任隊長，選擇離不開五大熱門：奧巴美揚、華迪、沙拿、文尼及迪布尼，基本上用這5人輪換，分數不會差得太遠。

英超Fantasy Week 5大熱門隊長選擇：

英超來到第四周，最強戲碼相信是曼聯主場迎戰熱刺了，紅魔鬼上周險勝白禮頓3：2，奠勝及交出助攻的波基斯費南迪斯，在Fantasy豪取12分，今周能否延續下去呢？孫興慜缺陣、加里夫巴利仍在養傷，熱刺前線靠哈利卡尼支撐，今周你會「Cap」他，還是另作他選呢？祝各位玩家可以「Cap」中隊長，分數節節上升。

英超Fantasy Week 3最佳11人：

+ 5 + 5 + 5

Week 3最高分玩家陣容：

+ 5 + 5 + 5

英超第4輪直播賽程（按圖放大）：

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