【港超聯】富力正式宣布退出港超　「對過去4年努力無愧於心」

港超聯球隊富力R&F周一（12日）傳出將退出下季賽事，該隊今日（14日）正式公布有關消息。

富力今日下午發聲明，指球會征戰港超4年，期間不遺餘力在香港開展梯隊青訓工作，簽下優秀球員並提供更好的訓練條件，也將優秀的香港球員推薦到中超球隊，「令更多本地足球菁英得以在更廣闊的賽場上施展才華。」

富力又稱球隊將主場遷至廣州，嘗試在大灣區內讓粵港兩地球迷認識港超，並自行斥資製作電視及網絡直播推廣賽事，「在加強兩地體育文化交流方面作出巨大的努力和投入。」最後富力指：「我會一心只為香港足球運動發展，對過去4年的努力無愧於心，鑑於現時的香港足球氛圍，我會決定從即日起退出香港超級足球聯賽。」

富力今午發放退賽聲明。（富力提供）

富力今季接連衝擊足總盃及聯賽冠軍失敗，為球隊散班埋下伏線。（資料圖片／袁志浩攝）

據悉，富力球員曾向球會管理層提議，希望透過下調薪酬及獎金、自行處理住宿與交通開支等，為球會減輕負擔，以換取多征戰港超一季，使球員可為前途做好準備，但最終未能成事。

富力突然宣布散班，連隊中球員也慨嘆事前毫無先兆。有球員稱球會一直未有對內透露退出原因及後續安排，僅叫球員等待官方公布。該球員又指收到消息，球會或將清盤，並只會向職球員賠償一個月薪金。球員不排除向勞工處求助，但估計要追討餘下合約期的工資十分困難。

據稱，球會管理層不滿港超球證判決不公，亦認為足總於編排賽程時偏幫個別球隊、整體規劃不夠完善，因而心灰意冷，最終選擇退出港超。

↓↓↓↓↓↓富力人腳鼎盛，陣中球員去向存疑↓↓↓↓↓↓

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自散班消息傳出，富力球員去向令人關注。有球員透露，陣中外援或會回鄉或改到內地搵食，能力高者甚或可獲提升至中超廣州富力。可是中超及中甲轉會窗已關閉，賽事亦已在在隔離形式下展開，轉會也非易事。

至於入籍兵及「本地球員」身份的外籍球員，據指要趕在下周六（24日）新季開鑼前落班。無奈目前大多球會已「埋班」，部份人或難留在港超，最壞打算是轉行或掛靴。有球員認為事件勢引發龐大連鎖反應，現時港超球員的薪酬水平或會下調。

↓↓↓富力R&F空降港超四年，回顧這支富豪球會如何由財大氣粗走到黯然退賽↓↓