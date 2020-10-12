【港超聯】疫下求存的一季　歷時409日終落幕　五件事與兩大問號

2019/20年度香港超級聯賽一波三折，賽事季初先受社會運動影響，繼而因疫情而三度停擺。 共409日的球季，是港超年代至今最漫長的一季，讓我們回顧「長路漫漫是如何走過」——足總的應對、球隊跟傳媒的無奈，以及時代為本地足球留下的兩大難題。

今季港超聯在上年8月30日開鑼，本預期是近年鬥得最難分難解的一季。東方龍獅、傑志、富力R&F、理文及冠忠南區班費均逾千萬，全數劍指冠軍。

自去年9月起，部份聯賽已因社會運動改期，至今年1月爆發新冠肺炎，康文署關閉轄下球場，本地賽事煞停。從停擺到完賽間，發生過五件事、也留下了兩個疑問。

菁英盃2月於將軍澳足球訓練中心閉門舉行，惟場地不合符比賽要求。（資料圖片/袁志浩攝）

事件一：訓練中心復賽惹批評 足總應對得宜

足總急覓良策，2月決定於賽馬會香港足球總會足球訓練中心（FTC）閉門進行餘下的菁英盃分組賽。奈何場地不時刮大風、邊線呈S形，更衣室與廁所距離球場也達數百米，球會事後要求於正式場地復賽，否則考慮罷踢。

眼看反對者眾，足總連番爭取，3月獲康文署有限度開放將軍澳運動場、閉門進行足總盃首圈至準決賽賽事，另加兩場港超補賽。政府要求球員遵從防疫措施，包括更衣室不得淋浴，一度令球員叫苦連天。足總隨即安排專車接送職球員到鄰近的FTC沖身，反應值得一讚。

足總盃及港超聯在3月於將軍澳運動場閉門比賽。（資料圖片/袁志浩攝）

港超聯在停擺期間轉戰虛擬世界，足總舉辦電競比賽，反應不俗。（香港超級聯賽Facebook直播截圖）

事件二：港超電競盃獲好評

傑志前助教盧比度3月確診，康文署亦再封場，足總宣布港超第三度押後，及後決定比賽不早於8月15日重啟，意味球會跟傳媒要面臨長達至少4個月的「空窗期」。為解球迷餓波之苦，足總搞搞新意思，舉辦「港超電競盃」並設評述及網上直播；加上近日不斷在社交網站上載圖片及影片，宣傳手法都獲得近年少有的好評。

事件三：「隔離泡泡」復賽成香港首例

按照原定計劃，參加復賽的球隊7月恢復練習，卻又因爆發第三波疫情而停操。腰斬看似是唯一選擇，足總7月底聽取外界意見，向政府建議以「隔離泡泡」形式復賽，終在9月獲當局首肯，成為疫情下本港首個重啟的大型體育賽事。

聯賽昨日煞科，在香港飛馬、標準流浪、和富大埔及佳聯元朗退賽下，最後由傑志戲劇性地贏得冠軍，連同早前捧走的菁英盃，「藍鳥」成為雙冠王；東方亦高舉足總盃及高級組銀牌冠軍，同得雙冠。

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事件四：新援復賽上陣資格「彈出彈入」

疫情間足總跟各球會交換意見，並積極向政府爭取復賽，努力固然不容忽視。而因一切需待政府批准，所以死線前兩日才落實復操、備戰時間短，甚至被指場地分配不公，責任均不盡在足總，表現不完美，但可接受。

足總總幹事袁文川在處理球員復賽上陣資格時連番改口，令球隊無所適從。（資料圖片）

事件五：安排矛盾 傳媒被特別照顧？

有球員甚至教練說過，復賽是「恩賜」，所以各項防疫措施雖麻煩，卻不會計較太多。對「有工開」的記者來說也一樣，我們深明為符合政府要求，採訪限制是無可避免，但也有一些值得商榷之處。

舉例說，足總在球員熱身區與傳媒攝影區間以兩重鐵欄相隔，賽後要求記者隔着看台、遠距離訪問球員；但攝影區的座位就在底線外不遠處，球員收步不及的話便有機會撞向記者，兩者十分矛盾。

足總也規定傳媒在場內需互相保持1.5米距離，職員不時「溫馨提醒」記者要分開企，但對球場草地保養人員聚集卻置之不理。保養人員及部份足總職員即使沒有接受隔離，卻可踏入「隔離泡泡」內，跟球員近距離接觸，那為何傳媒會被「特別照顧」呢？

記者賽後要隔着看台訪問球員及教練，對方的答案會即時透過廣播系統公開，說話時難免有所避忌。（袁志浩攝）

傳媒在場地內工作亦會遇上不少困難，例如足總需在6點「交場」予政府、傳媒不再像以往般有充裕時間在場地內工作，加上傳媒工作室因防疫而關閉，亦大大影響場地網絡，對新聞出街的速度多少有影響。當然，也明白足總和傳媒也一樣是首次面對如此環境，傳媒工作者自有「執生」能力，同時期望足總來季安排可以更臻完善。

香港大球場的傳媒席沒有Wifi提供，足總最後自製Wifi，但網絡不太理想。（袁志浩攝）

總結今季港超各項數據，誰是神射手？呢位球員竟然攞牌最多？！

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疑問一：兩區隊退賽 空缺由誰替補？

今季港超告一段落，卻留下兩大問題需要解決。

兩支地區球隊大埔及佳聯元朗，在疫情下同樣因贊助商經費問題而宣布退出2020/21球季港超聯，令南區成為下季港超唯一區隊。過去大埔及元朗透過舉辦各種社區活動，有助推動地區足球發展及宣傳港超，同時為本地年青球員提供上陣機會。

而在本地足球關注度低迷下，兩支區隊主場比賽的氣氛及觀眾人數皆是港超保證，來季港超只有9隊角逐，南區成唯一區隊，其他隊伍是否又能負起同樣角色？

地區球隊佳聯元朗（橙衫）及和富大埔（綠衫）雙雙退出下季港超聯。（資料圖片／袁志浩攝）

疑問二：外援離港 名將掛靴 超級外援作用成疑

另外，港超停擺期間部份球隊都跟隊中外援解約，這些具質素的球員大多重返家鄉落班，重返港超的機會甚微；加上一代港將如陳肇麒及陳偉豪等亦因休戰而毅然掛靴轉行，定影響球賽叫座力。

陳肇麒、陳偉豪最後一季征戰港超聯：

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有見及此，足總董事局按港超球會意願通過下屆增添「超級外援」名額，但有關「超級」的定義未夠清晰、要求也被指寬鬆，現役外援中竟有近4成符合資格，且看會為兩周後展開的新一季港超帶來甚麼衝擊。

6支參加復賽球隊的13名現役「超級外援」：（按圖放大）