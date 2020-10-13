【港超聯】01體育另類頒獎禮選出球季之最　勤工獎得主竟非球員？

2019/20年度港超聯曲終人散，然而每年一度的香港足球明星頒獎禮卻因疫情停辦。有見及此，《01體育》自行舉辦另類「頒獎禮」，以非官方、非專業角度頒發別開生面的獎項，總結這個與眾不同的球季。希望球迷們高抬貴手，不喜勿插。

最佳十一人：

以「錯誤的陣式」4-4-2為前提下挑選，「雙冠王」東方與傑志各有3人入圍，成為大贏家。

+ 5 + 5 + 5

香港（01）足球先生：

今季港超三度停擺，復賽前後球員表現不一，大家甚至會忘記季初發生的事情，因此要從中選擇一位「足球先生」的確有難度。不過，最近有一位女同事被東方翼鋒艾華頓的笑容迷倒，更讚揚他「幾型」；加上此子在足總盃與高級組銀牌決賽都成為奪冠功臣，結果成為香港（01）足球先生。

東方翼鋒艾華頓今季表現可人，獲《01體育》記者投選為足球先生。（袁志浩攝）

最佳攔截：

東方總監李志堅去季尾帶領大埔險勝富力贏得聯賽冠軍，今季他再成富力「剋星」，聯賽對富力1勝1和，足總盃與高級組銀牌亦同樣淘汰對手，完美攔截、力阻富力封王。

東方龍獅主教練李志堅，在足總盃決賽擊敗富力後高舉右手慶祝。（袁志浩攝）

最有價值球隊：

富力從大埔高薪挖得上屆香港足球先生伊高沙托尼，加上布基納法索國腳古拿，及曾征戰中甲的科特迪瓦前鋒迪布利，論班費、個別球員身價，的確是港超之冠。

而富力亦有一定談論價值，由季初燕子崗場地質素未如理想，到其參戰亞洲賽資格被受質疑，以至復賽前一度威脅退賽、有職員違反隔離令、近日傳出散班，都是球迷討論的熱門話題。

富力復操初期在九龍灣公園足球場操練，引起該隊球員不滿。（袁志浩攝）

最神秘獎：

大埔因征戰亞冠盃外圍賽，一度盛傳簽入中華台北門神潘文傑，最終轉會告吹。球會改為羅致塞爾維亞籍守門員古斯美，此子又在未曾披甲下離隊。最神秘是「一場限定」主教練戴貝碧，他只曾短暫訪港，並在執教亞冠外一役後再無現身球會練習。

另外，大埔今季由宏大環球贊助，外界對此資金來源認識不多。球隊原邀得郭嘉諾跟馮凱文雙劍合璧，郭嘉諾卻在開季兩個多月後毅然離隊；「綠戰士」結果亦因欠薪問題而退賽。

最「估你唔到」獎：

獎項由兩名守門員瓜分，分別是大埔的何銳及飛馬的張春暉。



去年11月的飛馬對南區的聯賽，正選的張春暉出迎至一半時停步，令南區前鋒許宏鋒有機可乘。最終飛馬因而失分，有球員更指該仗是「一場明眼人睇得到有問題的比賽」。最令人意想不到的是，飛馬翌日因紀律問題跟張春暉解約，並如常發放勝利獎金。

張春暉去年因紀律問題而跟飛馬解約。（袁志浩攝）

至於何銳在今季初加盟大埔，實力雖有所不及，卻因正選門將陸平中受傷而獲派上陣。這位守門員多次犯錯連累球隊輸波，最經典一次是今年元旦日對南區，在開出生波時皮球省敵軍前鋒反彈入網，表現令球迷摸不着頭腦。

何銳（左二）多次犯錯連累大埔失守。（資料圖片／袁志浩攝）

最有體育精神獎：

作為升班馬，老牌球會愉園今季銳意培養年青球員。球隊即使積分歸零，仍甘願成為復賽陪跑份子，目的就是讓陣中小將獲得更多出場機會，為未來累積經驗。

「快活谷」在復賽除唯一外援盧斯安奴，基本上以全華班應戰。球隊在鬥富力時爭一口氣，小將伍家揚射入世界波、莫漢睿也在處子戰建功，兩度攻破這支富豪球會的大門。愉園奮戰到底；潘沛軒、簡嘉亨、袁世傑及朱偉鈞等亦憑表現漸為球迷認識，對南區終搶得復賽第一分，精神可嘉。

最有鑊氣獎：

南區貴為爭標份子，3月份在聯賽及足總盃卻經歷兩連敗，主帥鄭兆聰飽受批評。他當時反擊指球隊班費與人腳跟前列球隊存在差距，認為球員及自己「要知埞」。結果他當天晚上即被炒，是今季港超首位正式落鑊的教練，因而得獎。

另外，傑志的施利斯高域在3月底同樣跟球隊「分手」，但卻獲留用出任顧問至季尾。而元朗原任主教練陳文俊則在2月調任助教，主帥一職由郭嘉諾取代。

鄭兆聰被炒後現為電視台擔任英超賽事的評述員。（袁志浩攝）

最佳造星獎：

元朗年青門將黃梓豪上年參戰選秀節目《全民造星II》，60強中雖被同組參賽者投選為「最應該淘汰的選手」，監製花姐卻認同他「可愛」和「陽光」的一面。最終他40強止步，但一度成功為港超吸引女觀眾。

+ 6 + 6 + 6

勤工獎：

本地足球賽事在停擺期間，足總連環爆出風波，先有審計報告揭露會方管理問題，再有履歷疑似造假及內部文件外洩的醜聞。加上討論復賽等事宜，足總主席貝鈞奇連日到足總開會、開記招、及到立法會出席公開聆訊，基本上是記者在疫情期間見得最多的足球界人物，十分勤力。

同一個角度、同一個背景、同一個主角的相片，記者在疫情間大概影了不下10多次。（袁志浩攝）

終身成就獎：

兩大港足標誌性人物陳肇麒跟陳偉豪在疫情下齊齊退役，前者轉戰飲食行業，後者則繼續在校園推廣足球，並在網上平台直播跟球迷交流。兩人為香港足球創下豐功偉業，得獎當之無愧。

+ 10 + 10 + 10

最後，足總透露今季仍會向球員頒發部份獎項，包括「球員之星」、「最受歡迎球星」等，會方將於10月21日公佈得獎名單。