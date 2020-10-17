【英超Fantasy】玩Game不是求分數　陳葦如揀偏門滿足感更大

英超第5周最矚目一仗，相信會是默西塞德郡打吡：愛華頓大戰利物浦。拖肥糖今季脫胎換骨，戰績亮麗，紅軍整體實力佔優，惟近況一般，此消彼長，今場勝負難料，足球評述員陳葦如認為，兩隊都會踢得較為審慎，和波機會較高。

愛華頓季初表現令人眼前一亮，暫時4戰全勝排榜首，相信季前沒有太多人估到，陳葦如覺得，領隊安察洛堤對症下藥，所引入的幾名新兵對辦，亦與陣中球員產生化學作用，加上部分如哈美斯洛迪古斯（James Rodríguez）、阿倫盧利奧（Allan Marques Loureiro）等「餓波」太耐，極度渴望證明自己，踢起來也份外落力，間接令愛華頓受惠。

今季愛華頓表現脫胎換骨，暫時4戰全勝位列榜首。(Getty Images)

反觀利物浦連勝3場後，上周2：7慘負阿士東維拉腳下，目前少宿敵愛華頓3分排第5，紅軍本身亦有傷兵及有球員受疫情影響而停賽，陣容未算完整，葦如相信這支衛冕球隊會謹慎為先，避免重蹈上仗輸波覆轍。

利物浦上周意外地2比7負予維拉，今季首嘗敗績。(Getty Images)

上季次循環對壘，利巿雙雄互交白卷：

英超休戰一周，但事實上部分國腳級球員在這段國際賽期間舟車勞頓，或多或少也會影響狀態，這點相信亦是勝負關鍵之一。兩隊上次交手是6月的上季次循環，當時雙方互交白卷，葦如預期，今次對壘亦有可能會和氣收場。

葦如情意結 心儀北歐兵

英超Fantasy方面，這位熟悉意甲的評述員原來亦有10多年經驗，不過他表示「玩Game不只是求分數」，每次執陣，總是包含着一份情意結，希望揀選自己心儀的北歐球員，如卡斯柏舒米高（Kasper Schmeichel）、賀積查治（Pierre-Emile Højbjerg）及辛達貝治（Sander Berge）等便在陣中，若然這些心頭好取得高分，滿足感更大。他又指，會按賽會規定，奉行每周只換一個的政策，有時換得多反而得不償失，今周他或會換走馬列斯（Riyad Mahrez），並以車路士的佐真奴（Jorginho Luiz Frello）取代，後者上周攻入兩個十二碼，勇奪12分，難怪得到葦如垂青。

陳葦如的Fantasy陣容，踢罷4周後，他累積得分209。(英超Fantasy截圖)

踏入10月中，球員轉會市場相繼關閉，普遍玩家都會將注意力集中在熱門新兵如卡雲尼（Edinson Cavani）身上，陳葦如反其道而行，推介兩個「偏門」，其一是由法甲雷恩加盟列斯聯的拉芬夏（Raphael Dias Belloli），此子左腳踢右翼，侵略性很強，比爾沙領導下的列斯聯崇尚進攻，攻擊球員絕對有發揮空間，今季法甲上陣6場，拉芬夏取得一入波兩助攻，身價只是5.5鎊的中場，算是平價貨。

葦如另一推介是丹麥後防佐基姆安達臣（Joachim Andersen），這位中堅曾效力川迪及森多利亞，剛由里昂外借至富咸，目前排包尾的富咸，4戰全敗兼且失了11球，後防甩漏甚多，但陣中多名防守球員中，安達臣算是較為穩陣一個，葦如稱如果大家沒有太多預算，4.5鎊的安達臣也可考慮一下，不過根據最新軍情指，這位丹麥球員操練時傷及足踝，估計須休養一段時間，各位玩家要小心執陣。

Week 4最高分玩家陣容（網上圖片）

Week 4最佳11人陣容：

+ 5 + 5 + 5

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