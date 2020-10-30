港超聯｜傑志兩小將獲邀赴歐洲試訓兩周　伍健：足證青訓理念正確

港超聯球會傑志今日（30日）公布，陣中兩名年青球員陳晉一跟巴拉克，將到克羅地亞班霸薩格勒布戴拿模試訓兩周。

傑志指球會於10月中收到克羅地亞球會薩格勒布戴拿模的邀請，希望小將陳晉一及巴拉克於疫情後遠赴當地試訓兩周。「藍鳥」稱球隊已致函回覆對方，稍後會安排兩人前往克羅地亞一試身手。

薩格勒布戴拿模身為當地班霸，曾21次問鼎本土頂級聯賽冠軍，這支去屆克甲盟主去季參戰歐聯，今季就轉踢歐霸。

陳晉一復賽後狀態火熱，至今為傑志創造7個入球。（資料圖片／袁志浩攝）

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港隊新星陳晉一：珍惜機會

陳晉一跟巴拉克上季復賽後狀態甚佳，前者雖僅得18歲，卻不時為傑志創造入球，並助球隊連奪菁英盃跟聯賽冠軍，更成為菁英盃決賽最有價值球員，被譽為「港隊新星」。

兩人對收到邀請均感到相當高興，巴拉克承諾會發揮最佳一面、爭取最好結果：「我自10歲便在傑志長大，很感激這個大家庭對我的栽培，以及家人的支持。」陳晉一則道：「經歷了今年疫情的洗禮，我學會珍惜今天所有，好好把握機會。」

巴拉克近季漸見成熟，不時出任正選中場。（袁志浩攝）

傑志致力青訓 伍健望球員享受過程

「藍鳥」近年致力青訓，會長伍健亦對此感到欣喜：「今次有歐洲球會邀請我們的青年球員前往試訓，證明傑志一直秉持的青訓理念及方向正確。球會將全力支持兩位球員遠赴當地，希望他們能夠享受當中的過程，從中學習。」

至於傑志主帥兼總監朱志光，就期望二人此行可擴闊視野，「巴拉克近季出場機會漸多，也表現出過人技術；陳晉一亦有優秀基礎，他加盟傑志以來非常努力融入，上季亦開始獨當一面。試訓只是第一步，亦是極大挑戰；無論結果如何，都肯定對他們發展大有幫助。」

傑志會長伍健認為球隊有小將獲歐洲球會獲邀試腳，是對青訓成果的肯定。（資料圖片／袁志浩攝）

過往也曾有本地球員到歐洲球會試訓，經已退役的首席華人中鋒陳肇麒在2009年就因在表演賽中射破熱刺大門，獲邀到白鹿徑球場跟操，更一度在熱身賽中代表熱刺披甲。他的前南華隊友歐陽耀冲及郭建邦，亦在翌年到熱刺試訓。

陳肇麒對熱刺時射入世界波逐格睇（按圖放大）

巴拉克 Barak Braunshtain 出生日期：1999-6-10 位置：中場 身高：170cm 曾效力球會： 青少年梯隊 - 傑志 (2009-2016) 職業球隊 - 傑志 (2016 - 現在)