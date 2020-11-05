英超︱蘇斯克查帥位不穩　下任領隊人選雲格都有份頂頭大熱又是他

曼聯領隊蘇斯克查變陣應付歐聯同組公認實力最弱的土耳其球隊巴沙克舒希，不料實驗失敗，作客1：2不敵這支歐聯新丁。英超開季脫腳，持續多周在聯賽榜下游掙扎；歐聯原本形勢大好，卻又浪費拋離對手機會，為出線增添變數。 一次又一次失望，管理層對蘇B的忍耐盛傳已到臨界點，本周英超對愛華頓一仗如有任何差池將被落鑊。博彩公司開出繼任人賠率，大熱門又是待業中的普捷天奴，名單上不少人選令人摸不着頭腦，連一代百米飛人保特竟也在列。

曼聯開季表現反覆，作客兩戰皆勝，主場4仗卻只得1和3負劣績，包括上輪0：1不敵阿仙奴和10月初遭熱刺大炒1：6。聯賽排名僅在14至16位之間徘徊，目前6戰2勝1和3負以7分排第15。

曼聯成績不濟，再次傳出領隊蘇斯克查帥位不穩消息。（Getty Images）

足球評述員Jason Cundy宣稱，曼聯本周作客愛華頓一戰不容有失，否則球會管理層或趁國際賽期辭退蘇斯克查。這個先後效力車路士和熱刺的前守將指，曼聯在4場主場比賽只得1分，包括對熱刺失3分，對車路士失兩分，對阿仙奴失3分，「這些球隊均看似今季排名會較曼聯更高，董事局一定會密切注視。」

他指出，對愛華頓一戰賽果至為關鍵，「如果他們落敗，我認為今個國際賽周他會離任。」

曼聯近況甚頹：

【歐聯】曼聯爆冷1：2不敵巴沙克舒希 後防低級失誤醜死鬼

【英超】阿仙奴1：0挫曼聯 破14年作客奧脫福「魔咒」

足球評述員Jason Cundy。（網上圖片）

【曼聯下任正式主帥名單及賠率*】（按圖進入）

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(*註：綜合各大博彩公司11月5日賠率，僅供參考）

各大博彩公司已開出曼聯下任正式領隊（即看守領隊不計）名單，人名「水蛇春咁長」，頂頭大熱依然是前熱刺領隊普捷天奴。他早已是曼聯盛傳領隊人選，當摩連奴被辭退之時，紅魔原先計劃由蘇斯克查暫代，等待普捷天奴季尾離開熱刺後才順利交接，不料蘇B以近乎完美的戰績搶過帥印，肥普只好繼續執教熱刺直至上季初被炒為止。

他待業一年，仍然未搵到合心水的新工，輾轉間今次或許真的等到曼聯聘約，繼任賠率只有1.33倍，熱到熨手。

有趣的是，曼聯下任主帥名單上，有一些不可思議的名字，例如曼聯死敵利物浦領隊高普、曼城主帥哥迪奧拿甚至阿仙奴前領隊雲格，最神奇的是，熱愛足球退疫後卻未能展開職業足球事業的前百米飛人保特（Usain Bolt）都有份。