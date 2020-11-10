【歐國聯】英國向丹麥實施入境禁令　英格蘭主場鬥冰島隨時取消

歐洲新一波新冠肺炎疫情升溫，英國政府早前禁止由丹麥入境當地，這個決定牽一髮動全身，令不少國家隊受影響，其中英格蘭主場鬥冰島的歐國聯可能面臨棄權。 不少在英格蘭效力的球員，同時被禁返回國家隊報到，當中包括卡斯柏舒米高及連迪路夫等球員。

新冠肺炎再襲歐洲，國際賽期卻未受影響如常舉行。丹麥是今波疫情其中一個重災區，並發現病毒變種與水貂有關，英國政府在周六（7日）起禁止所有從丹麥入境的人士。

丹麥國家隊在今個國際賽期中，在主場先後鬥瑞典及冰島，上演友誼賽及歐國聯賽事，歐洲足協無意對丹麥對冰島一仗作出任何特別安排，如無意外將如常在丹麥境內上演。

丹麥國內出現變種新冠病毒，對今個國際賽期甚有影響。（資料圖片／Getty Images）

與英格蘭同列歐國聯A2組的丹麥，雖然在今次國際賽期不會與英格蘭交手，卻同樣影響「三獅兵團」的賽程，事關冰島在作客戰畢丹麥後，將造訪溫布萊球場與英格蘭對碰。一旦冰島作客丹麥一仗如常上演的話，按英國政府頒布的入境新規限，他們將不能入境英國。

英國《天空體育》指歐洲足協方面不可能為歐國聯賽事作出任何延期的安排，故此正研究不同方案，有可能在中立場出戰，最壞打算就是英格蘭棄權該場賽事。

英格蘭與冰島的歐國聯賽事，如今可能因為冰島未能入境而取消。（資料圖片／Getty Images）

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除了英格蘭對冰島的歐國聯受影響外，丹麥國家隊的球員當然首當其衝，其中7名在英格蘭球隊效力的球員（詳見下列組圖），因英國政府的防疫隔離政策不獲球會放行，未能返回丹麥為國披甲，當中包括李斯特城隊長卡斯柏舒米高﹑熱刺中場賀積查治及車路士中堅基斯坦臣等。

丹麥不獲放人的7名國腳：（按圖進入）

在今個國際賽期與丹麥交手的瑞典同樣受牽連，連迪路夫及羅賓奧臣等瑞典國腳同樣受影響，無緣披甲。不過，禁令僅針對丹麥境內舉行的賽事，所以舒米高及賀積查治等球員依然有望為丹麥出戰作客的賽事。

瑞典5名受牽連國腳：（按圖進入）