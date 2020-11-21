【港中大戰五周年．Henry】曾看不起本地波　卻變成最狂熱那個

五年前的港中大戰掀起了一股風靡全港的足球熱潮，香港球圈表面上看似未曾因此而獲益，但其實種子早已埋下在眾人心裡，默默發芽。 Henry，一位波齡只得6年的年輕球迷，因為港中大戰而認識了一群志同道合的朋友，由亞協盃「忽然球迷」變了球迷組織「波台黐線佬」成員。 透過入場睇本地波，他才意職到當初自己對香港足球的批評有多片面。希望更多睇歐洲波的人，可以嘗試發掘本土聯賽的魅力。 攝影：李澤彤 （《港中大戰五周年系列》由記者訪問後，以受訪者第一身角度撰文）

如果沒有2015年11月17日的那場「港中大戰」，我應該還是個不了解本地波就亂批評的花生友。

中學時期已經有留意港甲，但只限於賽果。記得有一晚在家看新聞，電視中播着一支叫「香雪上清飲」的球隊，被人贏7：0，這隊之前好像都輸過0：4、0：5，為何比數總是這麼懸殊？

唉，原來香港聯賽水平是這麼低的。

初接觸本地足球之時，Henry的感覺是不專業、水平低。（李澤彤攝）

直至中四下學期，開始留意歐洲足球聯賽，沒有對比就沒有傷害，歐洲的水準高得多，起碼沒有球隊會場場「捧蛋」吧。

那時偶爾也會上討論區看網民留言，談談英超、西甲，無意中看見一個跟本地足球有關的帖子，標題吸引了我——「香港球隊都可以爭入亞協盃決賽」。

滿腦子問號，明明記得港甲質素很差，是如何做到的？

忍不住上網查Wiki（維基百科），原來2009年的亞協盃四強，南華都曾經令球迷坐爆大球場，可以跟西亞隊踢成「五五波」，也不算太差吧，好，就入場看看是怎樣一回事。

以往Henry是個亞協盃的「忽然球迷」，對本地聯賽看不上眼。港中大戰的熱潮令他跨出了第一步。（李澤彤攝）

2014年9月30日的晚上，亞協盃四強，傑志對伊拉克球隊（阿比爾），這是我第一次入場睇波，卻因為塞車遲了入場，錯過了早段兩個入波。記得好像是王振鵬「派膠」吧，傑志最終也輸了，不過，本來預計場面會很冷清，氣氛卻比想像中好：有球迷會自發打氣，在緊張關頭，許多球迷也會附和、一起拍手叫口號。

我的本地波「第一次」，嗯，感覺沒之前想得那麼壞，可以「Encore」的。之後再有不錯的亞協盃淘汰賽戲碼，有空的話，我都會入場。始終這些球隊也算是「代表香港」，值得支持，不過如果是本地聯賽，就是兩隊本地球隊碰頭，就沒那麼吸引了，而且票價對於作為學生的我負擔不小、甚至有點不值，還是不了。

這樣的情況維持了1年多，直至港中大戰前夕。

2015年10月底，無論是討論區、報紙、電視，「香港隊」的消息鋪天蓋地，連身邊甚少睇波的大學同學，也會跟我提起港中大戰、問我如何「撲飛」。那種氣氛，彷彿你是香港人，就要支持香港隊。也有人提出要支持本地聯賽，那時候貪旺角場方便，戲碼又不錯，便隨便找了位朋友入場，那次看的是南華對飛馬。

記得最後比數是2：0，南華贏了。不過對於過程，我已沒有甚麼印象，最深刻反而是在我旁邊那一區看台，有個阿伯全場不斷用粗口「問候」陳肇麒，鬧到「陳七」尾段還走近場邊、向他拍手「致敬」，這就是我第一次睇本地聯賽的回憶，幾好笑。

以往年長一輩的球迷不太能接受站立打氣，「咪遮住我睇波啦」，Henry在場內聽過無數次，但港中大戰之後，建立了打氣文化。（李澤彤攝）

更重要的事在後頭。11月4日，「港中大戰」門票早上10時正開售，全香港球迷都坐在電腦面前等搶飛，不用上堂的我也不例外，9點起床、準時「就位」。但大家都知道的，搶飛這回事沒那麼容易，不斷「F5」也無濟於事。怎麼辦？

第一件事當然是上討論區「求救」，發現有人貼Link（連結）說是「捷徑」。秒撳，入到！但，特惠票已經賣光……這筆錢，慳不得，正價票也照殺吧！確定、完成、返回主目錄……搞掂！聽說，那條連結貼出來後15分鐘就失效了，我真好運！

幾經辛苦才買下的港中大戰門票，Henry完好無缺地保存至今。（李澤彤攝）

有飛在手，鬆一口氣，就看看其他比賽相關主題。「28區打氣團」……這是什麼？哦，原來有人呼籲球迷當日聚集到球場第28區打氣，正合我意，我一向認為入場的話不應該只欣賞球賽，如果可以令球員知道他們是有人支持的，也不錯。之前我亦想過入場打氣，奈何身邊沒有朋友願意陪我，這次有機會「跟隊」，還等甚麼？去吧！

當晚的旺角場，跟我之前看過的，完全、完全不一樣。

之前睇亞協盃，傑志、南華各有擁疐，大家不會幫「對家」打氣、有時甚至會柴台。不過港中大戰的港隊球迷，無論你支持傑志、南華還是東方、飛馬，都會走在一起喊「香港加油」。

最驚喜、最深刻，就是完場前那10分鐘！已嗌到聲沙的我，除了聽到死忠球迷的吶喊聲，發現原來連龍門後、近花墟道觀眾席的球迷都在打氣，一起高歌、叫「We are Hong Kong」！球迷區的每一位，個個喊得力竭聲嘶，終於帶動了全場的人！賽後，金判坤帶着所有球員向觀眾致謝，場內每個區域、每個角落的球迷都會高舉雙手和應，這是我看了這麼多場球賽以來，從未見過的畫面！

重溫5年前那一個全港團結一致的晚上，細味港中大戰帶來的激動：（按圖放大）

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這種氣氛，就是要親身入場感受過，才會明白它的意義；那種感染力，能團結互不相識的人，為同一個目標去做同一件事。

經過這場比賽，之後每次去旅行，我都會盡量「搵波睇」，希望見識更多打氣文化、甚至現場氣氛。去年3月我去了捷克布拉格，就睇了一場布拉格斯拉維亞對西維爾的比賽，那是歐霸盃16強的次回合。兩隊踢到加時，結果布拉格在第119分鐘絕殺晉級！雖然我跟朋友不是他們的球迷、還昰坐在龍門後的山頂位，也不禁慶祝，向附近的捷克球迷說了句「恭喜」，他們大概也不懂我說甚麼，卻興奮得與我們擁抱！

足球是世界的共同語言，能跨越越不同的障礙。沒有港中大戰的話，我肯定不會再進一步、發掘出足球的這些面貌，得到這些難忘的經歷。

個個睇外國波、講美斯C朗沙拿，但Henry認為支持本地運動員並非異類，並為此感到自豪。（李澤彤攝）

我也想更多人擁有這些經歷。之後試過說服不同朋友入場，不過，他們大多以「唔得閒」、「無興趣」等理由拒絕。

不要緊，我再也不會乞求你們入場，因為現在我有人陪了，哈哈！

那次參加「28區打氣團」後，加入了他們的Whatapps群組，大家間中會聯絡。初時我沒有參與討論，只是做「CD-ROM」看看大家講什麼，與群組成員之間亦不太熟絡，有時還寧願自己一個睇波。不過後來發現，其實大家都在現場，有人問我：「不如下次一起入場吧？」我也覺得沒所謂，就答應了，見面後聊着聊着，感覺算是志同道合吧，就成為了朋友，後來更加入了「波台黐線佬」。

當睇本地波不再是孤獨的事，也慢慢愈睇愈多，甚至成為了習慣。雖然我不是任何一支球隊的死忠，但沒有影響我的入場意欲，當然，港隊的主場賽事，一定會入場。

經過港中大戰，Henry加入了球迷組織「波台黐線佬」，睇本地波再不孤單。（李澤彤攝）

看得多才發覺，當初只靠比數去判斷本地波「唔專業」，真的太不客觀了。我知道，現在依然有許多人有這種想法，但我想跟大家說，若你們不入場，永遠也不會了解香港足球的真實水平、不會明白香港球員的處境！

香港有一班人可以憑踢波「搵食」，代表他們有一定實力，為甚麼就不可支持這班為理想而踢波的球員？

當別人只看英超、講美斯C朗，我不會覺得自己是異類，甚至會為撐本地球隊及球員而自豪。既然在這個地方長大，這一切都是天經地義吧。

作為一個經歷過港中大戰的球迷，我希望更多熱愛足球，或者留意歐洲足球的球迷，也可以嘗試發掘香港本地聯賽的魅力——一個屬於我們自己的聯賽。

即睇港超聯聯賽首兩周賽程：（按圖放大）