【港中大戰五周年．張健峰】一席話感悟未來　願港足不再雖敗猶榮

五年前的港中大戰掀起了一股風靡全港的足球熱潮，香港球圈表面上看似未曾因此而獲益，但其實種子早已埋下在眾人心裡，默默發芽。 張健峰，2019年退役，當年比賽出任正選左閘的他，現已是足總全職教練。 港中大戰期間，他與時任主帥金判坤曾促膝詳談，埋下一顆種子，讓他決心為香港足球的未來出一分力。 攝影：李澤彤 （《港中大戰五周年系列》由記者訪問後，以受訪者第一身角度撰文）

如果沒有2015年11月17日那場「港中大戰」，也許，我不會為香港足球思考這麼多。

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港中大戰翌日早上，揭開報紙、上網重溫大大小小的比賽報導，嘩！篇幅也有不少，有些甚至是A1頭條，氣氛、戰情都形容得很仔細。

「港隊第一次射門出現在4分鐘，辛祖接應張健峰傳球，第一時間後腳施射斜出。」，「港隊完半場前角球機會，張健峰傳中惜辛祖頂高。」，「50分鐘，有『GPS』之稱的港隊後衛張健峰直射，被國足門將王大雷一抱入懷。」

昨日的畫面還是好清晰。

上半場補時的角球，全場6000多名球迷跟着鼓聲的節奏，齊心叫着「噓！噓！噓！」若果這時能夠入波，氣勢肯定可以壓倒對手！像這種死球攻勢，練習時重複了不止百次，我很有信心。咦！辛祖沒人看管，目標是就他了！助跑、踏前、一踢，皮球飛向前柱，可能辛祖也知我在想甚麼，馬上衝前跳頂......

雖然已經歷過不少像世界盃外圍賽這樣的大賽，但在如此震撼的氣氛下，情緒也受牽動，球進了嗎？可以慶祝嗎？

啊！可惜……球在楣頂飛走了。

不過，即使最後只能踢成0：0，我跟隊友的名字，總算多了人認識。

港中大戰令球員戴上光環，轉型做教練是否更有說服力？（李澤彤攝）

之後某一天，主教練金判坤在操練後讓我留下，說有點事要跟我談。是想跟我說比賽的表現嗎？結果卻大大出乎我意料。

「如果由你這些有名氣的球員去培養下一代，說服力定會更高。」阿Kim聲線很輕，卻震撼了我。

細想過後，覺得他沒說錯，後輩們即使沒親眼看過這場比賽，但肯定也會受這份熱血感染。如果以我的身份，能夠為香港足球的未來出一分力，我十分、十分願意！

現在當上足總全職教練，多多少少也因為阿Kim當年那番話。他雖然已離開香港，卻對我有着如此深遠的影響，改變了我對香港足球的想法，和我對「好教練」的定義。

記得2015年9月初，我們在深圳備戰作客中國的大戰，訓練的時候，阿Kim只叫我跑圈，我已知道他不會派我落場。我真的很想問「為什麼」，但阿Kim個性是人所共知的強硬，我又怎可能挑戰他的決定呢？

那天晚上，酒店房間穿來敲門聲，一開門，竟是阿Kim！「我知道你不開心」，他這就跟我談了很久，「但這場比賽不是有心踢就可以，是要完全準備好。」當時，我在球會沒太多上陣時間，我也知道的，他解釋了一遍，說是因為我狀態不好，才有這決定。

張健峰去年掛靴後現職香港足總全職教練，主要執教港隊青年軍。（HKFA）

聽他說完，心裏舒服多了，也好好反省了自己。

那晚的對話，可說是大大影響了我往後的人生。老實說，10多年職業生涯中，第一次有教練會放下身段與我討論。這類「個人會議」在外國其實很普遍，香港卻很少人做。別人常說外籍教練好，事實上，本地教練在球場以外，確實有許多地方做得不夠多。

有時圈中人也會問，為何香港多年來沒有中場指揮官「接班」？何解聯賽球隊的「中軸線」，多數由外援佔據？問題多的是，但真正思考箇中原因的人很少。其實，香港的年青球員不少具備條件，卻不清楚自己該如何發展、成長。

教練與球員的「個人會議」，正可以在這些方面發揮作用。疫情期間，我剪輯了部份U19球員踢菁英盃的片段，個別與他們會面、分析，讓他們了解自己需要加強之處。是的，這很花時間，但作為教練卻是必需的，因為只有這樣做才會令球員進步，正如我當年一樣。

張健峰一向較內斂，卻受金判坤影響而改變帶隊風格，嘗試以身體語言激勵麾下。（李澤彤攝）

還有，不得不提，是阿Kim的「Die for Hong Kong」精神。

他上任後每次賽前會議，無論有多複雜的戰術、多深入的敵軍分析，簡報的最後一頁，總會是一面香港區旗。這時配上他激昂的發言，「你們要團結」、「為香港人爭取勝仗」，往往能提升球員士氣。

這總會感染到我，怎樣形容呢？就是很渴望立即落場「搏命」。

所以，我當上教練後，也嘗試演繹這種「激昂」。但老實說，我有點內向，要在人前表露太多情感總有點硬硬不入。複製別人的成功容易，要超越卻很難，我也常常很掙扎，是否也應該建立自己獨有的風格？

直至上年9月，跟香港U16到新加坡參加亞少盃（亞洲足協16歲以下足球錦標賽），這次我不是主教練，但賽前跟球員說話會嘗試加一點激動、比賽期間大聲一點提場、入球的話也盡情慶祝。結果球隊傾盡全力贏了新加坡，效果令我意想不到！阿Kim當年的感染力，讓我跨過了這關口。其實，每個教練也有他值得學習的地方，以後我一定、一定會虛心學習。

重溫5年前那一個全港團結一致的晚上，細味港中大戰帶來的激動：（按圖放大）

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港中大戰後除了有人認識，也曾經收到中甲球會的邀請。不過，我以前也曾經在訪問中說過，當時南華因為積施利已經離隊，不想再放走主力。說實話，我從不怪責球會，要怪就怪自己面對突然而來的機會，卻沒有任何準備。

應該說，我的足球生涯雖未至於一帆風順，卻也沒有經歷大風大浪，若不是那次錯失的機會，我大概一輩子只會跟着前人的路走，「外流」這兩個字，也許不會出現在我的腦袋。

所以當上教練之後，除鼓勵自己思考多一點、跳脫一點，接觸更多不同的事物，也決心要向新一代灌輸正確的球員價值觀。

港中大戰令張健峰更體會到自身不足，決心成為青訓教練，為下一代灌輸正確價值觀。（李澤彤攝）

「精英教練」……我是這樣將自己定位的，所謂精英，就是以培育有能力外流的球員為目標。若已成為職業球員，動作、走位、意識等都已根深蒂固，作為過來人也明白要改變真的很難。但若從小教給正確的知識，總有機會收成，這是比起職業，我更想做青訓的原因。

始終教練說甚麼、做甚麼，都十分影響球員成長，這份工作應是門專業，教授足球、人生道理，而不是隨便讓小朋友踢兩小時波。

我會跟新一代說，在香港做職業足球員其實很容易——只要出道時不在乎薪金，肯定有球會收留。所以，年青人的目標絕對不可停留於「職業」，而是要令自己有能力，向更高水平的聯賽發展。

要外流，首先要有更高的目標。我對小朋友的要求很高，因為只有這樣，他們的付出跟專注度才會成正比，可以早日做好準備，避免犯我犯過的錯。

「勢均力敵」是張健峰對下一次「港中大戰」的期望，作為青訓教練，他現時注重過程而非結果。（資料圖片）

再下一次在主場上演的港中大戰會是何時？

或許要再等十年，但身為青訓教練，過程比結果更重要。但願球員屆時踢得勢均力敵就夠，大概，正如朱兆基所說，不要每次都說香港隊雖敗猶榮，而是能夠說香港隊痛失兩分。

當然，路仍很漫長，但我會緊守崗位，繼續改善球圈環境與文化，盡力推動本地足球。

即睇港超聯聯賽首兩周賽程：（按圖放大）