【女排專訪二】「當打」有期限？　大專生的夢想交戰

有人問：「業餘運動何必認真？」 早出讀書工作，晚練習鍛煉才返歸，是現實的做法，亦是業餘的玩法，是香港排球模式。 興趣？熱誠？夢想？凝聚力？究竟香港女排一眾的「認真」，包含的又是什麼? 就讓我們聽聽四名大學生的心聲，說說業餘運動何必不認真？

由校隊、球會，甚至港隊，排球可謂填滿了這四名女生的時間。（黃寶瑩攝）

兩名大專盃冠軍得主、浸大學生（詹穎琳、陳明慧）、兩名亞軍得主、理大學生（王靖瑩、李嘉榆），大專排球女生尚算在半成年，站在學業與工作的分水嶺。在翻開人生新一頁前，她們對「排球」的想像又會是什麼？

李嘉榆（左起）、詹穎琳、王靖瑩、陳明慧。（黃寶瑩攝）

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「與小時候的想像......差很遠」，王靖瑩一語道破。也許大部分香港排球人如是，中學時期對「業餘排球」毫無概念，扭開電視看到世界女排大獎賽，「便想長大後自己在甲一應該都是這個模樣。」惟首次踏足甲一戰場後仍未有實質概念，王靖瑩笑說只知道「是香港比較大型的賽事，但與少時想像的差一大截。」

說到排球場上的學習對象，王靖瑩以葵青馮穎欣為目標，認為這名前輩在排球場上具感染力。（黃寶瑩攝）

我希望打排球直到永遠，因為排球在我的生命中是不可取替，是我快樂的根源 理大自由人 王靖瑩

詹穎琳、陳明慧及李嘉榆亦與王靖瑩一樣，「業餘排球」該是怎樣也摸不著頭腦。陳明慧直言就連甲乙丙組也與學界的混為一談：「當時教練為我們報名丙組比賽，第一季便贏了，之後升上乙組，其實都搞不清楚是甚麼一回事......」

陳明慧寄望現時任教的小學生可堅持打排球。（黃寶瑩攝）

每個星期都打足七日排球，睇下自己可以去到幾盡。 浸大主攻 陳明慧

然而能接觸甲一的渠道亦不多，只知道球隊國際女排星光熠熠，詹穎琳憶述當年對甲一印象：「阿Mi、包包、阿大阿細，全部都好勁；但我打了好一陣子才意識到，自己是個甲一球員，更不知道原來球賽是需要推廣。」

【女排專訪一】學業？訓練？精英賽？ 中學生的排球想像與現實

惟中學時期看未來，未有太多實質想像亦正常，入讀大學後才發現，「香港排球事是沒有休季這回事」。許多人都聽過大學五件事（住宿、拍拖、讀書、兼職、上莊），但對於這四位既是校隊成員、又要兼顧甲組賽事的運動員來說，五件事就是「排球、排球、排球、排球、排球」。

左起：詹穎琳、李嘉榆、陳明慧、王靖瑩。（黃寶瑩攝）

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「排球沒有休季」

生活大概是這樣：10月大專成龍盃展開，緊接會長盃及馬拉松賽事為球會上陣，未幾11月大專賽開鑼戰至翌年3月，然而正想小休之際甲組聯賽戰火重燃。還未說港隊成員一周至少4次的訓練，連計校隊、球會練習，一周10課或算正常，如碰上亞運或亞錦賽等國際賽，一年6大賽非不可能。正正因為這樣，大專生往往被視為排球生涯的「當打」階段，皆因這模式相對地接近職業排球的訓練量及體能；業餘中要做到「每天排球」，只有無工作負擔，學業壓力又是「自我給予」的大學階段才有本錢做到。

畢業後或許放棄排球的李嘉榆，將於理大好好享受「最後」的排球時光。（黃寶瑩攝）

一星期佔極大部份的時間都要訓練，大學時期還可以，但畢業後就得為生計打算。 理大槌手 李嘉榆

陶醉於這樣的生活固然充實，排球成為快樂源頭，王靖瑩笑說有打到永遠的可能最好不過。惟相比「一直打下去」，隊友李嘉榆認為在投身「社會大學」前，亦要覺悟人生計劃中不能夠只有排球：「心當然想繼續，但很難，對於我也許畢業後就會退下來，或者只參與一些『衛生波』，一切因為資源問題，香港排球始終業餘；就如亦為港隊的她們，一星期佔極大部份的時間都要訓練，大學時期還可以，但畢業後就得為生計打算。」

詹穎琳不但為球會、校隊主力，更是港隊超新星。（黃寶瑩攝）

我希望未來排球能夠晉身體院精英項目。 浸大接應二傳 詹穎琳

的確現今世界，生計與夢想總在角力，但詹穎琳卻認為此時此刻未畢業，於僅餘時間裏不妨有更多抱負：「港隊自去年起有政府的資助，我就想，在有較好的條件下究竟我們能否追一個更好排名；妄想一點吧，希望排球可以成為體院的精英項目。」談到排球抱負，陳明慧道出一種現實盼望：「我現在有教導小學生打波，只希望她們升上大學繼續堅持，因為我也是這樣才能入大學。」

一周7日排球為基本，大專生往往被視為排球生涯的「當打」階段。（黃寶瑩攝）

「所以就算畢業後或要放棄排球，也不會因而停止推廣」，生計固之然重要，但李嘉榆深信仍有方法為香港排球貢獻，「大大力宣傳本地排球，讓外界知道香港不只有國際女排聯賽、中國女排，我們還有的是聯賽、馬拉松等本地賽事；香港排球值得外界關注。」

接受現實？還是繼續想像？業餘排球就是兩者配合的一種呈現。

「老師」、「時裝設計」、「還未想清楚」，即使未來去向各有不同，但我深信她們亦會「姊妹爬山，各自上路」，繼續為香港排球努力。