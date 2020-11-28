西貢行山路線｜挑戰香港內陸最東極長咀　賞開闊海景最適合影日出

長咀位於西貢東陲，事實上不計算海島的話，長咀是香港陸地的最東極。長咀可以說是西貢離市區最遠、光害最少，而且東邊海面景觀最開闊的地方，因此非常適合拍攝日出。 前往長咀的路線選擇繁多，更有不少人選擇包船循海路直接登陸。筆者從北潭凹起步，沿麥理浩徑至鹹田灣，然後橫跨鹹田灣、大灣、東灣，再跟着東灣山山腰延伸出的小徑一直往東南方向走，在長咀露營一晚後折返至東灣山山腰，接着登上東灣山山頂，沿山脊先後翻過米粉頂、蚺蛇尖、蚺蛇坳後會合麥理浩徑，折返至北潭凹。 路程：27公里 需時：12小時

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由於路途遙遠，攝影器材應儘量以輕便為大原則。使用廣角鏡頭可以將更大角度的景色收納進畫面，再以營造出遼闊的感覺。在畫面中安排人或帳篷等參照物可以進一步突出這種感覺。 攝影貼士 by Jacky, Yeung Tsz Yan

這條路線經過多個沙灘，各有特色，而大灣最具特色，走在上面，因為沙灘遼闊，給人一種穿越海邊沙漠的奇怪錯覺。經過東灣山後植披以矮小的灌木為主，加上半島地形狹長的關係，則給人荒涼的感覺。

到了長咀的尖端，兩旁海浪拼命拍打礁石濺起白色浪花，而站在斷崖上放眼望去只有隱約呈現曲線的太平洋，這給人荒涼感更為強烈，讓人不禁反思人類的渺小。蚺蛇尖是香港三尖之一，亦是西貢最高峰，山頂視野遼闊可以遠眺整個西貢東。

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交通資料： 乘搭九巴94號（於西貢市中心上車）、96R號*（於港鐵鑽石山站上車）或專線小巴7號（於西貢市中心上車），在北潭凹站下車。由北潭涌停車場乘的士前往約為30元，由西貢市中心乘的士則約需70元。*只於星期日及公眾假期行駛

注意事項：這條路線來回長達27公里，筆者兩日合計使用了12小時完成。路線中途沒有退出點或者補給點。離開麥理浩徑後部份路段隱密雜亂，容易迷失方向，路程後半段上落落差極大，山峰陡峭，難度極高。初次挑戰者建議跟隨有經驗人士前往。

路線提供：Jacky, Yeung Tsz Yan

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地圖中紅色為第一天去程路線；橙色為第二天回程路線。（野外動向網頁截圖）

行山途中唔識路，要搵路時靠什麼？

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【文章轉載自「野Guide - 野外動向 HK Discovery 」，原文：尋找香港的東極 ─ 北潭凹出長咀】

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