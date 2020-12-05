馬勒當拿逝世｜拿玻里球場改名追憶英雄　建議到落實只需一星期

阿根廷球王馬勒當拿逝世超過一星期，已在家鄉入土為安。 肉體消失，靈魂不去。他一手讓拿玻里，以及拿不勒斯當年吐氣揚眉，至今仍為當地英雄。拿玻里正式宣布，主場從今更名，稱作「馬勒當拿球場」。

拿玻里官方網頁今晨發出簡短公布，拿不勒斯市議會已通過方案，讓拿玻里為主場更改名稱，從原來的聖保羅球場（Stadio San Paolo）改為馬勒當拿球場（Stadio Diego Armando Maradona）。市議會聲明指全體議員一致通過改名方案：「馬勒當拿是歷來最偉大足球員，他的出眾天賦與魔法，令拿玻里享受了七年榮耀，換來全城對他永遠而無條件的愛。」

那不勒斯與阿根廷同悲 拿玻里主場勢改名紀念故人

守護神一般的存在。（Getty Images）

馬勒當拿於上周三（11月25日）在阿根廷因心臟病發逝世，終年60歲。拿玻里主席迪勞倫迪爾斯（Aurelio De Laurentiis）在翌日已表明有意把主場改名，紀念這位拿不勒斯人民英雄，建議獲市長馬芝度斯（Luigi De Magistris）支持。他曾回應指馬勒當拿是史上最偉大的足球員，令拿不勒斯市民夢想成真，「他用才華救贖了那不勒斯」。提議到成事，不過一星期。

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拿玻里主場連日來不斷有人悼念馬勒當拿，如今馬勒當拿的名字，永存此城中。（Getty Images）

【馬勒當拿的拿玻里球員歲月】

1984年，馬勒當拿從西甲班霸巴塞隆拿以破世界紀錄轉會費加盟拿玻里。當時意大利南、北方，不論足球，經濟等層面，均相當懸殊。足球的「大意甲」年代，北方城市米蘭及都靈強豪林立，南方長期弱勢，經濟方面亦被認定為貧窮地區。

【拿玻里球迷悼念馬勒當拿】

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馬勒當拿來到，無負拿不勒斯人期望，1986-87年球季帶領拿玻里贏得球會史上首座聯賽冠軍，及後又贏得球會史上首座歐洲賽錦標，歐洲足協盃。拿不勒斯人視馬勒當拿為英雄，替他們出一口氣。故拿不勒斯人得聞「老馬」死訊，哀傷程度不下於阿根廷國內。

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