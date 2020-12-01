【馬勒當拿逝世】死前一周曾跌倒頭部受創　獨自留房三天未被送院

馬勒當拿上周突然逝世，隨他的私人醫生盧基（Leopoldo Luque）涉嫌醫療失誤被查，一代球王臨終前更多詳情曝光。 最新消息指出，馬勒當拿死前一星期曾經跌倒及傷及頭部，可是他未獲安排送院或作任何詳細檢查，被獨自留在房中三天。

根據初步驗屍報告，上周三（11月25日）馬勒當拿死於急性肺水腫及慢性心臟衰竭。他當時正在阿根廷布宜諾斯艾利斯北部城市蒂格雷（Tigre）家中午睡。

60歲的馬勒當拿11月11日才進行開腦手術，清除腦部硬膜下血腫，他的私人醫生盧基親自為他動刀，為時80分鐘的手術後成功取出腦中血塊，出院後在家中接受24小時醫療看護照顧休養。

阿根廷媒體引述馬勒當拿看護Gisela Madrid的供辭，她通過律師指出：「馬勒當拿死前一星期曾經跌倒並撞到頭部，但他們並未帶他到醫院照磁力共震（MRI）或電腦斷層掃描（CT）……」她宣稱，馬勒當拿跌倒後，被獨自留在房間中三天，「他未能決定任何事情。跌倒後，獨自留在房中三天，未被任何人探望，也未獲任何人幫助。」

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最新消息驚傳馬勒當拿臨終前三天獨自留在房內。（路透社）

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球王生前最後時光

馬勒當拿生前最後時光成為焦點，最初報道指出，他離世當天一名陪他吃早餐的24歲侄兒，是他生前最後一個見到的人。馬勒當拿當時說了句「我不太舒服」後，便返回床上睡覺，直至在睡夢中離世。

及後警方進行調查發現，他那天根本從未起床，亦未吃過任何東西，才揭發有人曾講大話。周六（11月28日）他的看護承認，謊稱早上曾為馬勒當拿檢查。馬勒當拿的侄兒告訴調查人員，最後看到叔父的時間是周二（11月24日）晚上11時他上床睡覺。

警方在他房中找到一份沒有吃過、原為他宵夜吃的三文治。一個夜班看護告訴調查人員馬勒當拿直到周三早上6時30分一直「在床上睡眠及呼吸正常」。神通廣大的阿根廷媒體從州司法部得到一份由馬勒當拿看護Gisela Madrid簽署的口供，內文指出：「早上6時30分我開始當值工作，病人正在休息；7時30分聽到他在房間內走動的聲音；8時30分他繼續休息；9時20分他拒絕接受維生儀器監察。」

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哪個才是真實版本？

由於有看護據報向調查人員供稱，她在馬勒當拿離世當天早上並未入房查看他的情況，私人醫療機構Medidom的健康報告如今成為調查重點所在。當地媒體Telam引述司法界消息人士指，該名看護第二次作供時指出，她在Medidom的醫療報告中曾「被逼講大話」，聲稱她曾嘗試檢查馬勒當拿的生命指數，實情她只是讓對方休息。

當日中午前，馬勒當拿醫療團隊中的精神科醫生Susana Cosachov及心理治療師Carlos Diaz據稱曾入房數次嘗試為他急救，隨後才打999求助。根據初步驗屍報告，馬勒當拿死於急性肺水腫及慢性心臟衰竭。

馬勒當拿死後5日，他的私人醫生盧基就潛在醫療失誤被警方調查，並視一代球王的死亡可能基於過人殺人罪行。警方周日（11月29日）到盧基家中搜證，並調查所有相關醫療人員。

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私人醫生聲淚俱下自辯

阿根廷警方突然大為緊張勞師動眾，源於馬勒當拿女兒Dalma及Giannina發出聲明，質疑父親所接受的治療是否恰當。當地媒體報道稱，盧基會以「疑犯」的身份被問話，並以涉嫌醫療失誤或疏忽的罪名被調查。

盧基被警方「抄家」後，聲哭俱下地自辯，在鏡頭前近40分鐘時間堅稱自己已盡一切努力幫助馬勒當拿，「當警方來到我家門前，我十分震驚。」他說，「我將會全力配合。我知道自己做過什麼，直到迪亞高生命最後一刻，我也是為他利着想，我已經盡力。」

他淚流滿面地稱，「一個朋友逝世，我感到很糟糕，但我完全不會怪責自己，正在發生的事情實在十分不公平。」他指出，自己不常看到馬勒當拿兩個女兒，反而他其他家庭成員經常出現，並直言：「有人嘗試找代罪羔羊而已」。

「他討厭醫生和心理治療師」

盧基堅稱，始作俑者是馬勒當拿本人：毒癮與酗酒，「他以一種我無論作為醫生還是朋友也不會容許的方式來懲罰自己。這件事入面沒有好人與壞人，可以做的，我們全部人都已經做了，但迪亞高是最難搞的病人。」

「他憎恨醫生和心理治療師，如果他不想要，他什麼也不能做。」盧基稱，「我是不同的，因為我會對他坦白，他是我的朋友。」他又指出，馬勒當拿出院後應該到復康中心療養，「不過他不想去」。

盧基誓言，「如果我要為迪亞高的事情負責，那就是喜愛他和改善他的生活吧。」

馬勒當拿的律師摩拉（Matias Morla）上周在這個一代球王死後要求作出最高層次的緊急調查，他指出馬勒當拿心臟衰竭後超過30分鐘首架救護車才到達他家中，認為有關延誤是「極度愚蠢的罪行」，並投訴他臨死前12小時並未獲得任何醫療檢查，其後發現首架救護車接報後11分鐘已抵達馬勒當拿家中。

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