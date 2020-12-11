行山｜劉嘉玲專業跑山裝備look上大東山　感受漫山遍野芒草的溫柔

向來喜歡行山及跑步的劉嘉玲，昨日與朋友去到大嶼山的大東山行山。她在社交網站分享在大東山爛頭營上所拍的照片，有的是她站在石屋前的照片，亦有的是跟芒草的合照。她表示這次行山可以感受到足下漫山遍野芒草的溫柔。

劉嘉玲昨日在Instagram上分享行山照片，她穿了一身以黑色為主色的裝備，與朋友登上大嶼山的大東山。劉嘉玲這身並非尋常的郊遊裝備，部分是專業的越野跑裝備，例如她所穿的是Hoka的女裝SpeedGoat 4 GORE-TEX，而她的背囊是「不死鳥」Arcteryx的Norvan 14 Hydration Vest，背囊連水袋，較特別的設計是水喉從下而上伸到肩帶前面。

【劉嘉玲行大東山照片】

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劉嘉玲留言表示：「大東山，香港第三高的山峰，除了沿路優美的景致和野生植物外，還可親身感受足下漫山遍野芒草的溫柔。」大東山高869米，既是香港第三高峰，也是大嶼山內的第二高峰，在秋季以芒草聞名。登大東山最普遍的方法是由伯公坳起步，逆走鳳凰徑第2段，或者由南山起步，順走鳳凰徑。

劉嘉玲分享的照片主要在爛頭營所拍，她與朋友在石屋前拍照，亦有些照片是她站在芒草或巨石前，與山上的大自然勝景合照。不過，昨日天色昏暗，她未能拍出散發金光的芒草。

劉嘉玲11月初分享她與周潤發跑步的照片。（劉嘉玲Insatgram）

她不時在社交網站分享行山跑步的照片，她大多會在港島獨自跑步，間中會約朋友到香港各地郊野遠足。

在今年7月時，她去行梧桐寨行山（行山發燒友劉嘉玲遊梧桐寨瀑布 曾感謝周潤發教識她行山跑步）。

在今年8月時，她去了粉嶺的鹿頸及鳳坑一帶行山（劉嘉玲周日分享鹿頸行山相 6人大合照無人戴口罩）。

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在今年９月時，她去了粉嶺的南涌石板潭行山（劉嘉玲行粉嶺石板潭與壺穴打卡 感歎香港山明水秀）。

劉嘉玲近一年還行過什麼地方？（按圖放大）

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除了劉嘉玲，米雪都跟發哥去過很多地方行山（按圖放大）

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【大東山及行山路線介紹】

大東山（869米）位於大嶼山，與鳳凰山相隔伯公坳，它又名大崠山或大峒山，為全港第三高峰。大東山的英文名為Sunset Peak，並非指大東山是看日落的好地方，而是英國人當年在港島山頂看日落，常見夕陽在大東山左右落山，故將它命名為「日落山」。

爛頭營石屋的歷史源自上世紀20年代末，一班在廣州及香港經商的美國人，聯同在香港的英國人，於大東山及二東山之間的脊地開闢為避暑區。營舍名為Lantao Camp，中文直譯為爛頭營。當年他們還在山上截澗築池游泳，如今水池仍在山上，被稱為「天池」。

【大東山賞芒草懶人包】須注意難度 附路線、裝備、交通、攝影攻略

【大東山山頂一帶景色】

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大東山最為人熟悉的是山上的芒草，每逢秋天，大批遊人就會到大東山觀賞漫山遍野盡是黃金芒草的景色。除了芒草、爛頭營石屋及天池外，大東山上還有一塊跳板石，深受遊人歡迎，常常有人排隊影相。

伯公坳上山再原路折返最適合新手

登大東山的方法不算太多，最大路的是逆行鳳凰徑，從伯公坳上山，之後接小徑登頂；落山也是原路折返往伯公坳最快。至於順走鳳凰徑的話，可以從南山起步，沿徑上到雙東坳，繞過二東山後到爛頭營，再上大東山頂。至於最直接由東涌上山的方法是，沿黃龍坑郊遊徑直上爛頭營，但此路極斜，極多石級，無論上山還是落山，都是噩夢。

精選大東山行山路線：

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